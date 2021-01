19/01/2021 Des outils vieux d’un demi-million d’années pour manger de la moelle osseuse. Des outils en silex datant d’un demi-million d’années, mis au jour en Israël, ont été utilisés par les premiers humains comme pioches pour briser les os d’animaux et consommer la moelle osseuse. UNIVERSITÉ DE RECHERCHE POLITIQUE ET TECHNOLOGIE DE TEL AVIV

Appliquant des méthodes de recherche avancées, des chercheurs des univers de Rome et de Tel Aviv ont examiné des traces d’usure sur 53 outils de coupe trouvés sur le site préhistorique de Revadim, ainsi que des résidus organiques trouvés sur certains des outils.

Ils ont également fabriqué et utilisé des répliques des outils, en utilisant des méthodes d’archéologie expérimentale. Les chercheurs ont conclu que des outils de ce type, trouvés sur de nombreux sites en Afrique, en Europe et en Asie, étaient utilisés par les humains préhistoriques de Revadim pour casser soigneusement les os d’animaux de taille moyenne tels que les daims, les gazelles et peut-être aussi le bétail, avec le afin d’extraire la moelle osseuse nutritive et riche en calories.

L’étude a été publiée dans PLOS One Journal.

Le co-auteur de l’étude, le professeur Ran Barkai de l’École d’archéologie de l’Université de Tel Aviv, a déclaré dans un communiqué: «Depuis des années, nous étudions les outils en pierre provenant de sites préhistoriques en Israël, afin de comprendre leurs fonctions. Une des principales sources d’outils est Revadim, un site à ciel ouvert (plutôt qu’une grotte) datant de 500 000 à 300 000 ans avant notre époque et riche en découvertes remarquablement bien conservées. Au fil des ans, nous avons constaté que Revadim était un site très apprécié, habité à maintes reprises par des humains, probablement l’espèce tardive Homo Erectus. Des os de nombreux types de gibier ont été trouvés sur le site, y compris des éléphants, du bétail, des cerfs, des gazelles et autres. “

Les chercheurs ajoutent que les habitants préhistoriques de Revadim ont développé une boîte à outils polyvalente efficace, un peu comme les boîtes à outils des marchands d’aujourd’hui. Après avoir découvert les fonctions de certains outils en pierre trouvés sur le site, les chercheurs se sont maintenant tournés vers des outils de coupe: des galets en silex avec un bord massif, tranchant et écaillé.

«L’outil de coupe a été inventé en Afrique il y a environ 2,6 millions d’années, puis a migré avec les humains partout où ils sont allés pendant les deux millions d’années qui ont suivi. Un grand nombre de ces outils ont été trouvés dans presque tous les sites préhistoriques. de l’Ancien Monde – en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient et même en Chine – preuve de leur grande importance. Cependant, jusqu’à présent, ils n’avaient jamais été soumis à des tests méthodiques en laboratoire pour savoir à quoi ils servaient réellement. “

Les chercheurs ont analysé un échantillon de 53 outils de coupe Revadim, à la recherche de traces d’usure et de résidus organiques. De nombreux spécimens présentaient des dommages importants aux bords en raison de la coupe de matériaux durs, et certains présentaient également des résidus d’os d’animaux, conservés pendant près d’un demi-million d’années! À la suite de ces découvertes, l’archéologie expérimentale a également été appliquée: les chercheurs ont collecté des cailloux de silex dans les environs de Revadim, fabriqué des répliques d’outils de coupe préhistoriques et les ont utilisés pour briser les os d’animaux morts de taille moyenne. Les comparaisons entre les traces d’usure et les débris organiques sur les outils répliqués et ceux des originaux préhistoriques ont largement étayé les conclusions de l’étude.

«Les premiers humains ont divisé les os d’animaux en deux pour en extraire la moelle osseuse. Cela demande une grande habileté et une grande précision, car casser l’os endommagerait la moelle osseuse. L’outil de hachage, que nous avons examiné dans cette étude, était évidemment très populaire. parce qu’il était facile à fabriquer et très efficace à cette fin. C’est apparemment la raison de son énorme distribution sur une si longue période. La présente étude a élargi nos connaissances sur la première boîte à outils humaine: un pas de plus vers comprendre leur mode de vie, suivre leurs migrations et percer les secrets de l’évolution humaine », a expliqué Barkai.