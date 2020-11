13/11/2020 Cette photographie de 1964 montre une fusée Centaur dans l’étage supérieur avant d’être amarrée à un booster Atlas. Un Centaur similaire a été utilisé lors du lancement de Surveyor 2 deux ans plus tard. POLITIQUE DE RECHERCHE ET TECHNOLOGIE NASA

En 1966, la NASA a lancé la mission Surveyor 2 sur la Lune. Maintenant, votre fusée d’appoint Centaur est apparemment revenue dans l’espace proche de la Terre, capturée par la gravité de notre planète.

Selon l’agence spatiale, ce minuscule objet restera un satellite temporaire pendant quelques mois avant de s’échapper à nouveau en orbite solaire.

Cette histoire de capture et de libération céleste commence par la détection d’un objet inconnu par le télescope de reconnaissance Pan-STARRS1 financé par la NASA à Maui en septembre. Les astronomes de Pan-STARRS ont noté que cet objet suivait une trajectoire légère mais clairement courbe dans le ciel, ce qui est un signe de sa proximité avec la Terre. La courbure apparente est causée par la rotation de l’observateur autour de l’axe de la Terre lorsque notre planète tourne.

En supposant qu’il s’agisse d’un astéroïde en orbite autour du Soleil, l’objet a reçu une désignation standard du Minor Planet Center à Cambridge, Massachusetts: 2020 SO. Mais des scientifiques du Center for Near Earth Object Studies (CNEOS) de la NASA au Jet Propulsion Laboratory de la NASA ont vu l’orbite de l’objet et soupçonné qu’il ne s’agissait pas d’un astéroïde normal.

La plupart des orbites des astéroïdes sont plus allongées et inclinées par rapport à l’orbite terrestre. Mais l’orbite SO 2020 autour du Soleil était très similaire à celle de la Terre: c’était à peu près la même distance, presque circulaire, et dans un plan orbital qui coïncidait presque exactement avec celui de notre planète, ce qui est très inhabituel pour un astéroïde naturel. .

Alors que les astronomes de Pan-STARRS et du monde entier ont fait des observations supplémentaires sur 2020 SO, les données ont également commencé à révéler dans quelle mesure le rayonnement du Soleil modifiait la trajectoire de 2020 SO, une indication qu’après tout, ce n’est peut-être pas un astéroïde.

La pression exercée par la lumière du soleil est faible mais continue et a un effet plus important sur un objet creux que sur un objet solide. Une fusée usée est essentiellement un tube vide, et est donc un objet de faible densité avec une grande surface. Par conséquent, il sera poussé par la pression du rayonnement solaire plus qu’un massif rocheux solide à haute densité, tout comme une soude vide peut être poussée par le vent plus qu’une petite pierre.

«La pression du rayonnement solaire est une force non gravitationnelle causée par les photons de lumière émis par le Soleil frappant un objet naturel ou artificiel», a déclaré Davide Farnocchia, ingénieur en navigation du JPL, qui a analysé la trajectoire SO 2020 pour CNEOS. “L’accélération résultante sur l’objet dépend du soi-disant rapport surface / masse, qui est plus élevé pour les petits objets légers et de faible densité.”

Avec l’analyse de plus de 170 mesures détaillées de la position du SO 2020 au cours des trois derniers mois, y compris des observations effectuées par le Catalina Sky Survey, financé par la NASA, en Arizona et par l’ESA Optical Earth Station (European Space Agency) à Tenerife, l’impact de la pression du rayonnement solaire est devenu évident et a confirmé la nature de faible densité du SO 2020. L’étape suivante consistait à déterminer d’où provenait la supposée fusée d’appoint.

L’atterrisseur lunaire Surveyor 2 a été lancé vers la Lune le 20 septembre 1966 sur une fusée Atlas-Centaur. La mission a été conçue pour étudier la surface lunaire avant les missions Apollo qui ont conduit au premier atterrissage lunaire habité en 1969. Peu de temps après le décollage, Surveyor 2 s’est séparé de son propulseur d’étage supérieur Centaur comme prévu. Mais le contrôle du vaisseau spatial a été perdu un jour plus tard quand l’un de ses propulseurs ne s’est pas enflammé, le faisant tourner. Le vaisseau spatial s’est écrasé sur la Lune, juste au sud-est du cratère de Copernic, le 23 septembre 1966. Pendant ce temps, l’étage supérieur de la fusée Centaurus est passé devant la Lune et a disparu dans une orbite inconnue autour du Soleil.

Soupçonnant que 2020 SO était un vestige d’une ancienne mission lunaire, le directeur du CNEOS, Paul Chodas, “a fait reculer l’horloge” et a fait reculer l’orbite de l’objet pour déterminer où il se trouvait dans le passé. Chodas a constaté que 2020 SO s’était rapproché un peu plus de la Terre plusieurs fois au cours des décennies, mais l’approche 2020 SO à la fin de 1966, selon leur analyse, aurait été suffisamment proche pour avoir pris naissance sur Terre.

“L’un des chemins possibles pour 2020 a donc amené l’objet très près de la Terre et de la Lune fin septembre 1966”, a déclaré Chodas. “C’était comme un moment eureka lorsqu’un examen rapide des dates de lancement de la mission lunaire a montré une correspondance avec la mission Surveyor 2.”

Maintenant, en 2020, le Centaure semble être revenu sur Terre pour une brève visite. Le 8 novembre 2020, SO a lentement dérivé dans la sphère du domaine gravitationnel de la Terre, une région appelée la sphère de Hill qui s’étend à environ 1,5 million de kilomètres de notre planète. C’est là que 2020 SO restera environ quatre mois avant de revenir sur une nouvelle orbite autour du Soleil en mars 2021.

Avant de partir, 2020 SO fera deux grands tours autour de notre planète, avec son approche la plus proche le 1er décembre. Pendant cette période, les astronomes examineront de plus près et étudieront sa composition à l’aide de la spectroscopie pour confirmer si 2020 SO est vraiment un artefact de l’ère spatiale précoce.