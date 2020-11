23/11/2020 Cette image composite en fausses couleurs du mont Sharp à l’intérieur du cratère Gale sur Mars montre aux géologues un environnement planétaire en évolution. RECHERCHE POLITIQUE ET TECHNOLOGIE NASA / JPL

MADRID, 23 ANS (EUROPA PRESS)

Des inondations d’une ampleur inimaginable ont traversé le cratère Gale sur l’équateur de Mars il y a environ 4 milliards d’années, une découverte qui suggère que la vie y existait.

C’est la conclusion de l’analyse des données collectées par le rover Curiosity de la NASA, que des scientifiques des universités de Jackson State, Cornello, Hawaii et JPL (Jet Propulsion Laboratory) publient dans Scientific Reports.

La méga-inondation qui fait rage, probablement déclenchée par la chaleur d’un impact de météorite, faisant fondre la glace stockée sur la surface martienne, a créé des vagues géantes qui sont des structures géologiques révélatrices familières aux scientifiques sur Terre.

“Nous avons identifié des méga-inondations pour la première fois en utilisant des données sédimentologiques détaillées observées par le rover Curiosity”, a déclaré le co-auteur Alberto G. Fairén, astrobiologiste invité au Cornell College of Arts and Sciences, dans un communiqué. “Les dépôts laissés par les méga-inondations n’avaient pas été préalablement identifiés avec les données de l’orbiteur.”

Comme c’est le cas sur Terre, les caractéristiques géologiques, y compris le travail de l’eau et du vent, sont figées dans le temps sur Mars depuis environ 4 milliards d’années. Ces caractéristiques véhiculent des processus qui ont façonné la surface des deux planètes dans le passé.

Ce cas comprend l’apparition de caractéristiques géantes en forme de vague dans les couches sédimentaires du cratère Gale, souvent appelées méga-escarpements d’environ 10 mètres de haut et espacés d’environ 150 mètres, selon l’auteur principal Ezat Heydari, professeur de physique à la Jackson State University.

Ces “ antidunes ” indiquent le flux de méga-inondations au fond du cratère Gale de Mars il y a environ 4 milliards d’années, qui sont identiques aux caractéristiques formées par la fonte de la glace sur Terre il y a environ 2 millions d’années, a déclaré Heydari.

COURTE PÉRIODE CHAUDE ET HUMIDE

La cause la plus probable des inondations sur Mars était la fonte de la glace causée par la chaleur générée par un impact important, qui a libéré du dioxyde de carbone et du méthane des réservoirs gelés de la planète. La vapeur d’eau et le dégagement de gaz se sont combinés pour produire une brève période de conditions chaudes et humides sur la planète rouge.

La condensation a formé des nuages ​​de vapeur d’eau, qui à leur tour ont créé des pluies torrentielles, probablement à travers la planète. Cette eau est entrée dans le cratère Gale, puis s’est combinée avec l’eau descendant du mont Sharp (dans le cratère Gale) pour produire de gigantesques crues éclair qui ont déposé les crêtes de gravier sur l’unité des plaines Hummocky et les formations de bandes de crêtes. et des dépressions dans l’unité striée.

L’équipe scientifique du rover Curiosity a déjà établi que Gale Crater avait autrefois des lacs et des ruisseaux persistants dans le passé. Ces plans d’eau à longue durée de vie sont de bons indicateurs que le cratère, ainsi que le mont Sharp à l’intérieur, étaient capables de supporter la vie microbienne.

“Le premier Mars était une planète extrêmement active d’un point de vue géologique”, a déclaré Fairén. «La planète avait les conditions nécessaires pour supporter la présence d’eau liquide à la surface, et sur Terre, là où il y a de l’eau, il y a de la vie.

«Le début de Mars était une planète habitable», dit-il. “Était-il habité? C’est une question à laquelle le prochain rover Perseverance … aidera à répondre.” Perseverance, qui a été lancé de Cap Canaveral le 30 juillet, devrait arriver sur Mars le 18 février 2021.