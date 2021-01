15/01/2021 La “taupe”, une sonde thermique qui a voyagé vers Mars à bord de l’atterrisseur InSight de la NASA, comme on l’a vue après avoir martelé le samedi 9 janvier 2021. La sonde pour étudier la chaleur interne Mars à bord de l’atterrisseur InSight de la NASA a mis fin à sa mission, ne réussissant pas à obtenir la friction nécessaire pour creuser. POLITIQUE DE RECHERCHE ET TECHNOLOGIE NASA / JPL-CALTECH

MADRID, 15 ANS (EUROPA PRESS)

La sonde pour étudier la chaleur interne de Mars à bord de l’atterrisseur InSight de la NASA a terminé sa mission, ne réussissant pas à obtenir le frottement dont elle a besoin pour creuser.

Depuis le 28 février 2019, la sonde, appelée “ mole ” et construite par le Centre aérospatial allemand (DLR), a tenté de creuser la surface martienne pour prendre la température interne de la planète, fournissant des détails sur le moteur thermique interne qui alimente l’évolution et la géologie de Mars.

Mais la tendance inattendue du sol à s’agglutiner a privé le foret à chevrons de la friction dont il avait besoin pour marteler à une profondeur suffisante.

Après avoir placé le haut de la “ taupe ” à environ 2 à 3 centimètres sous la surface, l’équipe a essayé pour la dernière fois d’utiliser une pelle sur le bras robotique d’InSight pour gratter la saleté sur la sonde et la tasser pour fournir une friction supplémentaire. . Après que la sonde ait effectué 500 coups de marteau supplémentaires le samedi 9 janvier, sans aucun progrès, l’équipe a mis fin à ses efforts.

Faisant partie d’un instrument appelé Physical Properties and Heat Flow Package (HP3), la taupe est un marteau de 16 pouces de long (40 centimètres de long) connecté à l’atterrisseur par une sangle avec des capteurs de température intégrés. Ces capteurs sont conçus pour mesurer la chaleur qui s’écoule de la planète une fois que la taupe a creusé au moins 10 pieds de profondeur.

“Nous lui avons donné tout ce que nous avons, mais Mars et notre taupe héroïque sont toujours incompatibles”, a déclaré le chercheur principal de HP3 Tilman Spohn du DLR dans un communiqué. “Heureusement, nous avons beaucoup appris qui profitera aux futures missions qui tenteront de creuser sous terre.”

Alors que l’atterrisseur Phoenix de la NASA a gratté la couche supérieure de la surface martienne, aucune mission avant InSight n’a tenté de creuser le sol. Il est important de le faire pour diverses raisons: les futurs astronautes devront peut-être creuser dans le sol pour accéder à la glace d’eau, tandis que les scientifiques veulent étudier le potentiel souterrain pour soutenir la vie microbienne.

La mission a l’intention d’utiliser le bras robotique pour enterrer la ceinture qui transmet les données et l’énergie entre l’atterrisseur et le sismomètre d’InSight, qui a enregistré plus de 480 tremblements de terre. Son enterrement aidera à réduire les changements de température qui ont créé des craquements et des bruits de claquement dans les données sismiques.

La NASA a récemment prolongé la mission InSight de deux ans, jusqu’en décembre 2022. En plus de rechercher des tremblements de terre, l’atterrisseur organise une expérience radio qui recueille des données pour révéler si le noyau de la planète est liquide ou solide.

Et les capteurs météorologiques d’InSight sont capables de fournir certaines des données météorologiques les plus détaillées jamais collectées sur Mars. Avec des instruments météorologiques à bord du rover Curiosity de la NASA et de son nouveau rover Perseverance, qui atterrira le 18 février, les trois vaisseaux spatiaux créeront le premier réseau météorologique sur une autre planète, selon la NASA.