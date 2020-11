11/04/2020 Le plus grand iceberg du monde menace l’écosystème de la Géorgie du Sud. Le plus grand iceberg du monde, connu sous le nom d’A68a et couvrant 4 200 kilomètres carrés de glace flottante – semblable à la zone métropolitaine de Madrid – menace l’île de Géorgie du Sud. POLITIQUE DE RECHERCHE ET TECHNOLOGIE COPERNICUS DATA / SENTINEL HUB / BBC

Le géant des glaces de l’Antarctique est de taille similaire à l’île de l’Atlantique Sud, et il y a de fortes chances que l’iceberg s’échoue au large des côtes de cette île, considérée comme un refuge faunique.

Si cela se produit, cela constitue une menace sérieuse pour les phoques et les pingouins locaux. Les voies normales d’alimentation des animaux pourraient être bloquées, les empêchant de bien nourrir leurs petits.

“Les écosystèmes peuvent et vont se rétablir, bien sûr, mais il y a un risque que si cet iceberg reste coincé, il pourrait y rester pendant 10 ans”, a déclaré le professeur Geraint Tarling du British Antarctic Survey (BAS) à la BBC. “Et cela ferait une énorme différence, non seulement pour l’écosystème de la Géorgie du Sud, mais aussi pour son économie.”

La Géorgie du Sud, territoire britannique d’outre-mer, est une sorte de cimetière pour les plus grands icebergs de l’Antarctique. L’A68 parcourt la soi-disant «allée des icebergs» depuis sa libération de l’Antarctique à la mi-2017. Elle n’est plus qu’à quelques centaines de kilomètres au sud-ouest de l’île.

Cet iceberg pèse des centaines de milliards de tonnes. Mais sa relative minceur – une profondeur submergée de peut-être 200 mètres ou moins – signifie qu’elle a le potentiel de dériver vers la côte de la Géorgie du Sud avant de se retrouver piégée sur le fond marin.

«Un iceberg à proximité a des implications massives sur l’endroit où les prédateurs terrestres pourraient se nourrir», a expliqué le professeur Tarling. «Lorsque vous parlez des manchots et des phoques pendant la période qui est vraiment cruciale pour eux, pendant l’élevage des petits et des poussins, la distance réelle qu’ils doivent parcourir pour trouver de la nourriture (poisson et krill) compte vraiment. détour, cela signifie qu’ils ne reviendront pas avec leurs petits à temps pour les empêcher de mourir de faim entre-temps. “

Bien que les images satellite suggèrent que l’A68a est sur un chemin direct vers la Géorgie du Sud, il pourrait encore échapper à la capture. Tout est possible, déclare le Dr Peter Fretwell, spécialiste de la cartographie BAS et de la télédétection.

“Les courants devraient l’emmener dans ce qui ressemble à une étrange boucle autour de la pointe sud de la Géorgie du Sud, avant de le faire tourner le long du bord du plateau continental et de revenir au nord-ouest. Mais il est très difficile de dire précisément ce qui va se passer.” a-t-il déclaré à BBC News.

“A68 ​​est spectaculaire”, a déclaré son collègue Andrew Fleming. “L’idée qu’il est toujours en un seul morceau est vraiment remarquable, en particulier compte tenu des énormes fractures que vous voyez sur les images radar. J’espérais que cela se serait brisé maintenant.

“S’il contourne la Géorgie du Sud et se dirige vers le nord, il devrait commencer à se décomposer. Il atteindra très rapidement des eaux plus chaudes et l’action des vagues, en particulier, commencera à le laver.”