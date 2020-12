14/12/2020 Les extinctions de masse suivent un cycle de 27 millions d’années. Les extinctions massives d’animaux terrestres suivent un cycle d’environ 27 millions d’années, coïncidant avec les extinctions massives précédemment documentées de la vie océanique. POLITIQUE DE RECHERCHE ET TECHNOLOGIE LINDA ELKINS-TANTON

Les extinctions massives d’animaux terrestres suivent un cycle d’environ 27 millions d’années, coïncidant avec les extinctions massives précédemment documentées de la vie océanique.

Une nouvelle analyse publiée dans la revue Historical Biology révèle également que ces extinctions de masse s’alignent avec des impacts majeurs d’astéroïdes et des déversements de lave volcanique dévastateurs appelés éruptions de basalte d’inondation, fournissant des causes potentielles pour les raisons des extinctions.

“Il semble que les impacts et les impulsions de gros corps de l’activité interne de la Terre créant un volcanisme de basalte puissent marcher au même rythme de 27 millions d’années que les extinctions, peut-être au rythme de notre orbite dans le galaxie », a déclaré Michael Rampino, professeur au département de biologie de l’Université de New York et auteur principal de l’étude, dans un communiqué.

Il y a soixante-six millions d’années, 70% de toutes les espèces sur terre et dans les mers, y compris les dinosaures, ont soudainement disparu, à la suite des conséquences désastreuses d’un gros astéroïde ou d’une comète en collision avec la Terre. . Plus tard, les paléontologues ont découvert que de telles extinctions massives de la vie marine, dans lesquelles jusqu’à 90 pour cent des espèces ont disparu, n’étaient pas des événements aléatoires, mais semblaient se produire dans un cycle de 26 millions d’années.

Dans leur étude de biologie historique, Rampino et ses co-auteurs Ken Caldeira de la Carnegie Institution for Science et Yuhong Zhu du New York University Center for Data Science ont examiné le dossier des extinctions massives d’animaux terrestres et ont conclu qu’ils étaient compatibles avec les extinctions de la vie dans les océans. Ils ont également mené de nouvelles analyses statistiques sur les extinctions d’espèces terrestres et montré que ces événements suivaient un cycle similaire d’environ 27,5 millions d’années.

Qu’est-ce qui pourrait être à l’origine des extinctions massives périodiques sur terre et dans les mers? Les extinctions massives ne sont pas les seuls événements qui se produisent par cycles: les âges des cratères d’impact, créés par les astéroïdes et les comètes frappant la surface de la Terre, suivent également un cycle qui s’aligne avec le cycle d’extinction.

Les astrophysiciens émettent l’hypothèse que des averses de comètes périodiques se produisent dans le système solaire tous les 26 à 30 millions d’années, produisant des impacts cycliques et entraînant des extinctions de masse périodiques. Le Soleil et les planètes traversent le plan médian encombré de la Voie lactée environ tous les 30 millions d’années.

Pendant ces périodes, des averses de comètes sont possibles, provoquant de grands impacts sur Terre. Les impacts peuvent créer des conditions qui stresseraient et tueraient potentiellement la vie terrestre et marine, y compris l’obscurité et le froid généralisés, les incendies de forêt, les pluies acides et l’appauvrissement de la couche d’ozone.

“Ces nouvelles découvertes d’extinctions massives soudaines et fortuites sur terre et dans les océans, et le cycle commun de 26 à 27 millions d’années, donnent du crédit à l’idée d’événements catastrophiques mondiaux périodiques comme déclencheurs d’extinctions”, a déclaré Rampino. «En fait, on sait déjà que trois des massacres massifs d’espèces sur terre et en mer se sont produits en même temps que les trois plus grands impacts des 250 derniers millions d’années, chacun étant susceptible de provoquer une catastrophe mondiale et de conduire à des extinctions. massif “.

Les chercheurs ont été surpris de trouver une autre explication possible au-delà des astéroïdes pour les extinctions de masse: des éruptions de basalte ou des éruptions volcaniques géantes couvrant de vastes zones de lave. Les huit morts massives coïncidentes sur terre et dans les océans ont coïncidé avec les époques des éruptions de basalte. Ces éruptions auraient également créé des conditions de vie difficiles, notamment de brèves périodes de froid intense, de pluies acides, de destruction de l’ozone et de rayonnement accru; À plus long terme, les éruptions pourraient entraîner un réchauffement mortel des serres et plus d’acide et moins d’oxygène dans l’océan.

“Les extinctions massives mondiales ont été apparemment causées par les plus grands impacts cataclysmiques et le volcanisme massif, travaillant peut-être parfois ensemble”, a ajouté Rampino.