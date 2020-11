MADRID, 16 ANS (EUROPA PRESS)

Une étude avec des trackers GPS a révélé ce que l’on soupçonnait depuis longtemps: les mouettes urbaines savent exactement quand et où chercher de la nourriture humaine.

La recherche de l’Université de Bristol est l’analyse la plus approfondie à ce jour sur les comportements d’alimentation des mouettes urbaines et sur la façon dont elles se sont adaptées aux modèles d’activité humaine dans une ville.

Comparés aux environnements naturels, les environnements urbains sont nouveaux pour les animaux sur une échelle de temps évolutive et présentent un large éventail de sources de nourriture possibles. En milieu urbain, la disponibilité de la nourriture fluctue souvent en fonction des modèles d’activité humaine, qui peuvent suivre un cycle quotidien ou hebdomadaire. Cependant, jusqu’à présent, on en savait peu sur la façon dont les animaux urbains s’adaptent à ces différences de temps dans la disponibilité de la nourriture pour les humains.

Une équipe de scientifiques des collèges d’ingénierie et de sciences de la vie de Bristol a utilisé différentes données pour enregistrer le comportement des mouettes urbaines dans trois contextes différents de la ville: un parc public, une école et une déchetterie. L’étude a utilisé des données provenant de mini-sacs à dos avec des trackers GPS installés sur 12 goélands marins, ainsi que des observations du nombre de goélands sur différents sites.

L’équipe a constaté que les habitudes alimentaires des oiseaux coïncidaient étroitement avec les heures de vacances scolaires et les heures d’ouverture et de fermeture de la déchetterie, mais que leur activité dans le parc semblait correspondre à la disponibilité de sources alimentaires naturelles.

Ces résultats suggèrent que les goélands peuvent avoir la flexibilité comportementale pour adapter leur comportement de recherche de nourriture aux horaires humains lorsque cela est bénéfique, et que ce trait les aide à prospérer dans les villes.

Le Dr Anouk Spelled, auteur principal de l’article Ibis, International Journal of Avian Science, a déclaré dans un communiqué: «Lors de notre premier jour à l’école, les élèves étaient ravis de nous parler des mouettes visitant leur école à l’heure du déjeuner. En effet, nos données ont montré que les mouettes n’étaient pas seulement présentes en grand nombre à l’heure du déjeuner pour se nourrir des restes, mais aussi juste avant la rentrée scolaire et pendant la première récréation lorsque les élèves prenaient leur collation. Ainsi, à la décharge, les mouettes étaient plus nombreuses les jours de semaine lorsque le centre était ouvert et les camions déchargeaient les déchets alimentaires.

«Bien que tout le monde ait connu ou vu des mouettes voler de la nourriture aux gens dans les parcs, nos mouettes sont principalement allées se garer tôt le matin et cela peut être dû au fait que les vers de terre et les insectes sont présents en plus grand nombre. montant pendant ces premières heures. “

«Avec cette étude à Bristol, nous avons montré que les mouettes des villes peuvent adapter leur programme d’alimentation pour mieux utiliser les ressources alimentaires en fonction de leur disponibilité. Certaines mouettes ont même utilisé les trois zones d’alimentation le même jour, ce qui suggérant qu’ils pourraient suivre la disponibilité pour optimiser leur apport énergétique. Ces résultats mettent en évidence la flexibilité comportementale des mouettes et leur capacité à s’adapter aux environnements artificiels et aux horaires de la vie urbaine. “