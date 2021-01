26/01/2021 Nouveau cours sur le voyage de la physique nucléaire vers une «île mythique». Les scientifiques de l’Université de Lund estiment qu’il est nécessaire de revoir un manifeste de physique nucléaire d’il y a 50 ans sur l’existence possible d’éléments super-lourds. POLITIQUE DE RECHERCHE ET TECHNOLOGIE GSI HELMHOLTZZENTRUM FÜR SCHWERIONENFORSCHUNG

Selon les théories des années 60 du XXe siècle, les noyaux les plus anciens de ces éléments pourraient donner naissance à ce qu’on appelle «l’île de stabilité» bien au-delà de l’élément uranium.

L’élément le plus lourd trouvé dans la nature est l’uranium, avec un noyau contenant 92 protons et 146 neutrons. Les noyaux des éléments les plus lourds deviennent de plus en plus instables en raison du plus grand nombre de protons chargés positivement. Par conséquent, ils se décomposent de plus en plus vite, généralement en une fraction de seconde.

Cependant, une combinaison «magique» de protons et de neutrons peut conduire à des éléments dont la durée de vie augmente rapidement. Ce nombre “magique” de protons a longtemps été prédit pour l’élément flerovium, qui a le numéro atomique 114 sur le tableau périodique.

À la fin des années 1960, le physicien Lund Sven-Gösta Nilsson, entre autres, a introduit une théorie selon laquelle un tel îlot de stabilité devrait exister autour d’un élément 114 encore non découvert.

“C’est un peu un Saint Graal en physique nucléaire. Beaucoup rêvent de découvrir quelque chose d’aussi exotique qu’un élément superlourd durable, voire stable”, a déclaré Anton Samark-Roth, doctorant en physique nucléaire à l’Université de Lund.

S’inspirant des théories de Nilsson, les chercheurs ont étudié l’élément flerovien en détail et ont fait des découvertes révolutionnaires. L’expérience a été menée par une équipe de recherche internationale dirigée par Dirk Rudolph, professeur à l’Université de Lund.

Dans le cadre du programme de recherche FAIR Phase-0 de l’installation d’accélération de particules GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung à Darmstadt, en Allemagne, les noyaux atomiques de calcium-48 ont été accélérés à 6 à la puissance de 1018 (6,000,000,000,000,000,000) 10% de la vitesse de la lumière . Ils ont bombardé une mince couche de plutonium-244 rare, et grâce à la fusion nucléaire atomique, le flerovium a pu être créé, un atome à la fois.

Au cours de l’expérience de 18 jours, l’équipe de recherche a enregistré la désintégration radioactive de quelques dizaines de noyaux de flérovium sur un dispositif de détection spécialement développé à Lund.

En analysant avec précision les fragments de désintégration et les périodes dans lesquelles ils ont été libérés, l’équipe a pu identifier de nouvelles branches de désintégration du flerovio. Celles-ci se sont avérées incapables de se réconcilier avec les propriétés «magiques» précédemment prédites de l’élément.

«Nous sommes très heureux que toute la technologie entourant notre configuration expérimentale fonctionnait comme il se doit lorsque l’expérience a commencé. Surtout, pouvoir suivre la décomposition de divers noyaux de flerovium depuis la salle de contrôle en temps réel était très excitant», déclare Daniel Cox, postdoc en physique nucléaire à l’Université de Lund.

Les nouveaux résultats, publiés dans la revue de recherche Physical Review Letters, seront d’une grande utilité pour la science. Au lieu de rechercher l’îlot de stabilité autour de l’élément 114, le monde de la recherche peut se concentrer sur d’autres éléments encore à découvrir.

“Ce fut une expérience exigeante mais bien sûr très réussie. Maintenant, nous savons, nous pouvons passer de l’élément 114 et plutôt regarder autour de l’élément 120, qui reste à découvrir. Un nouveau cap”, conclut Anton Samark-Roth.