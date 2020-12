28/12/2020 Plus de 100 000 nouveaux cratères d’impact identifiés sur la Lune. À l’aide de méthodes d’apprentissage automatique, une équipe internationale de chercheurs a identifié plus de 109 000 cratères d’impact non reconnus sur la Lune. POLITIQUE NATIONALE DE RECHERCHE ET TECHNOLOGIE DES ARCHIVES DES ÉTATS-UNIS

MADRID, 28 ANS (EUROPA PRESS)

Les cratères d’impact sont la caractéristique la plus importante de la surface lunaire et occupent la majeure partie de la surface lunaire. Avec les méthodes traditionnelles d’identification automatique, il est généralement difficile de trouver des cratères d’impact sévèrement altérés et irréguliers qui peuvent s’être formés dans les premières périodes.

Pour identifier efficacement les cratères et estimer leur âge, les chercheurs ont appliqué une méthode d’apprentissage par transfert et formé un réseau neuronal profond avec les données de cratères précédemment identifiés. L’étude est publiée dans Nature Communications.

En combinant les données collectées par les sondes lunaires chinoises Chang’e-1 et Chang’e-2, les chercheurs ont identifié 109 956 nouveaux cratères d’impact. Ils ont également estimé l’âge de 18 996 cratères nouvellement détectés de plus de 5 miles de diamètre.

Les chercheurs ont établi une nouvelle base de données sur les cratères d’impact lunaire pour les régions de moyenne et basse latitude de la Lune.

Yang Chen de l’Université de Jilin, qui est l’un des chercheurs, a déclaré que la base de données des cratères lunaires était d’une grande valeur pour la recherche scientifique sur la lune.

“La stratégie adoptée peut être appliquée pour aider les études de cratères, générant des suggestions fiables pour la recherche planétaire”, a déclaré Yang, cité par Xinhua.

Ce modèle de recherche a été appliqué à l’identification de petits cratères d’impact sur le site d’atterrissage de la sonde Chang’e-5, a ajouté Yang.