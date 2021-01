01/11/2021 Échelle sonique de tubulence astrophysique POLITIQUE EUROPEENNE ESPAGNE RECHERCHE ET TECHNOLOGIE Klessen et al. Astronomie de la nature

Une collaboration internationale a réussi à réaliser la plus grande simulation de turbulence supersonique de l’histoire, en émulant la turbulence qui se produit des deux côtés de la soi-disant “ échelle sonique ”, ouvrant la porte à des simulations de formation de galaxies plus détaillées et plus réalistes.

Comme publié dans la revue Nature Astronomy, les chercheurs – dirigés par le professeur agrégé de l’Université nationale australienne Christoph Federrath et le professeur Ralf Klessen de l’Université d’Heidelberg – ont utilisé des ressources de calcul haute performance ( HPC, pour son acronyme en anglais) au Leibniz Supercomputing Center, en Allemagne, pour étudier l’influence de la turbulence sur la formation des galaxies et ont révélé la soi-disant “ échelle sonique ” de la turbulence astrophysique, qui marque la transition des vitesses supersoniques aux subsoniques, créant la plus grande simulation de turbulence supersonique dans le processus.

Au fil des siècles, les scientifiques et les non-scientifiques ont regardé le ciel nocturne et ont ressenti des émotions, des intrigues et un mystère écrasant alors qu’ils réfléchissaient à la façon dont notre univers est né et à la façon dont l’humanité s’est développée et a prospéré à cet endroit et à cette époque précis .

Les premiers astronomes ont minutieusement étudié les mouvements subtils des étoiles dans le ciel nocturne pour essayer de déterminer comment notre planète se déplace par rapport aux autres corps célestes. À mesure que la technologie s’est développée, notre compréhension du fonctionnement de l’univers et de notre position relative en son sein a également augmenté.

Ce qui reste un mystère, cependant, est une compréhension plus détaillée de la façon dont les étoiles et les planètes se sont formées en premier lieu. Les astrophysiciens et les cosmologistes comprennent que le mouvement des matériaux à travers le milieu interstellaire (ISM) a aidé à former des planètes et des étoiles, mais comment ce mélange complexe de gaz et de poussière, le carburant pour la formation d’étoiles, se déplace dans l’univers est encore plus mystérieux.

Pour mieux comprendre ce mystère, les chercheurs se sont tournés vers la puissance du calcul haute performance pour développer des recréations haute résolution de phénomènes dans la galaxie. À l’instar de divers défis au sol dans la dynamique des fluides et la recherche en ingénierie, les astrophysiciens se concentrent sur le développement d’une meilleure compréhension du rôle de la turbulence dans la formation de notre univers.

Pour simuler la turbulence dans leurs recherches, Federrath et ses collaborateurs avaient besoin de résoudre des équations complexes de la dynamique des gaz représentant une grande variété d’échelles. Plus précisément, l’équipe devait simuler la dynamique turbulente des deux côtés de l’échelle sonique dans le mélange gazeux complexe traversant l’ISM.

Cela signifiait avoir une simulation suffisamment grande pour capturer ces phénomènes à grande échelle qui se produisent plus rapidement que la vitesse du son, tout en faisant avancer la simulation lentement et avec suffisamment de détails pour modéliser avec précision les dynamiques plus petites et plus lentes qui se produisent à vitesses subsoniques.

«Les écoulements turbulents ne se produisent qu’à des échelles qui sont loin de la source d’énergie qui conduit à grande échelle, et aussi loin de la soi-disant dissipation (où l’énergie cinétique de la turbulence est convertie en chaleur) à petite échelle», explique Federrath. Pour notre simulation particulière, dans laquelle nous voulons résoudre à la fois la cascade de turbulence supersonique et subsonique avec l’échelle sonore au milieu, cela nécessite au moins 4 ordres de grandeur sur les échelles spatiales à résoudre.

En plus de l’échelle, la complexité des simulations est un autre défi de calcul majeur. Alors que la turbulence sur Terre est l’un des derniers grands mystères non résolus de la physique, les chercheurs qui étudient la turbulence sur Terre ont un énorme avantage: la plupart de ces fluides sont incompressibles ou seulement légèrement compressibles, ce qui signifie que la densité des fluides terrestres reste proche de la constante.

Dans l’ISM, cependant, le mélange gazeux d’éléments est hautement compressible, ce qui signifie que les chercheurs doivent non seulement prendre en compte la grande variété d’échelles qui influencent la turbulence, mais ils doivent également résoudre des équations de la simulation pour connaître la densité des gaz avant de continuer.

Comprendre l’influence que la densité proche de l’échelle sonore joue sur la formation des étoiles est important pour Federrath et ses collaborateurs, car les théories modernes sur la formation des étoiles suggèrent que l’échelle sonique elle-même sert de “ zone Boucle d’or ” pour le formation d’étoiles.

Les astrophysiciens utilisent depuis longtemps des termes similaires pour discuter de la façon dont la proximité d’une planète avec une étoile détermine sa capacité à accueillir la vie, mais pour la formation d’étoiles elle-même, l’échelle sonore établit un équilibre entre les forces de turbulence et la gravité, créant les conditions pour que les étoiles se forment plus facilement. Les échelles plus grandes que l’échelle sonique ont tendance à avoir trop de turbulence, conduisant à une mauvaise formation d’étoiles, tandis que dans les régions subsoniques plus petites, la gravité l’emporte et conduit à la formation d’amas d’étoiles localisées.

Pour simuler avec précision l’échelle sonique et les échelles supersonique et subsonique des deux côtés, l’équipe a travaillé avec LRZ pour étendre leur application à plus de 65 000 cœurs de calcul dans le système SuperMUC HPC. Le fait d’avoir autant de cœurs de calcul disponibles a permis à l’équipe de créer une simulation avec plus de 1 billion d’éléments de résolution, ce qui en fait la plus grande simulation du genre.

«Avec cette simulation, nous avons pu résoudre l’échelle sonore pour la première fois», explique Federrath. «Nous avons constaté que son emplacement était proche des prévisions théoriques, mais avec certaines modifications qui, nous l’espérons, conduiront à des modèles de formation d’étoiles plus raffinés et des prévisions plus précises des taux de formation d’étoiles à partir des nuages ​​moléculaires dans l’univers. “

Comme il l’explique, «la formation d’étoiles entraîne l’évolution des galaxies à grande échelle et établit les conditions initiales pour la formation de planètes à petite échelle, et la turbulence joue un rôle majeur dans tout cela. En fin de compte», ajoute-t-il. – nous espérons que cette simulation améliorera notre compréhension des différents types de turbulence sur Terre et dans l’espace. “