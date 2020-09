En 1952, des éducateurs et des radiodiffuseurs se sont réunis à State College, Pennsylvanie, pour discuter du potentiel d’une nouvelle technologie – la télévision – pour l’éducation. L’ambiance était pleine d’espoir mais tempérée par le scepticisme. Un participant a comparé avec pessimisme le milieu avec le potentiel de «l’énergie atomique»; peut-être neutre, mais peut-être dangereux.

L’un des invités spéciaux de cette conférence était un homme léger, avec des lunettes à monture de corne et des mèches de cheveux blancs. Il a suggéré, avec optimisme, que la télévision était en fait l’outil parfait pour l’éducation. «Le potentiel est là, l’enthousiasme professionnel existe et le médium peut être l’instrument d’une avancée rapide vers des valeurs durables», a-t-il soutenu.

Et, il savait de quoi il parlait. Sous les auspices de l’Université Johns Hopkins, Lynn Poole avait lancé le premier programme télévisé national sur la science. La revue scientifique Johns Hopkins s’est déroulée de 1948 à 1956, juste avant le lancement de Spoutnik. Poole et son épouse, Gray Johnson, ont été les pionniers du genre télévisuel scientifique aux États-Unis.

Cet été, en entendant mes collègues parler de la façon dont ils se préparent à donner des conférences sur Zoom et d’autres plateformes vidéo, je repense à ce que cela a dû être pour Poole de travailler avec un nouveau support éducatif et de créer un tout nouveau genre de télévision: la série scientifique. La télévision a été l’une des premières formes d’enseignement à distance; cela permettait aux étudiants d’être connectés à un professeur, à des kilomètres de là, même à travers le pays!

La revue scientifique Johns Hopkins a été la première série scientifique à être diffusée de San Francisco à New York. Des décennies plus tard, que pourrait nous apprendre Poole, pionnier de la conférence télévisée, sur l’éducation à distance des étudiants? Fouillant dans mes archives, j’ai en fait trouvé un article imprimé dans les années 50, énumérant les suggestions de Poole pour les éducateurs du petit écran. Voici les trois principaux conseils pédagogiques de Poole:

La télévision est évidemment du show business. Dans son centre, Lynn Poole était un showman. Ce n’était pas un scientifique lui-même – c’était un homme à tout faire: un ancien danseur moderne, un collectionneur d’art et un amateur de classiques. Lorsque l’Université Johns Hopkins a embauché Poole comme directeur des relations publiques, ils s’attendaient probablement à ce qu’il filme leurs professeurs debout devant des tableaux noirs. C’est ce qui est passé pour la télévision éducative à la fin des années 40.

Mais Poole voulait mettre ses professeurs sur scène et s’attendait à ce qu’ils se produisent. Il a été le premier éducateur à reconnaître la valeur du spectacle télévisé. «Une chose que les éducateurs ne doivent pas oublier, c’est que la télévision est un moyen de divertissement», a déclaré Poole dans une interview, «ils doivent dramatiser». La revue scientifique Johns Hopkins a intentionnellement mélangé le divertissement et l’éducation. Comme d’autres émissions de télévision aux heures de grande écoute, Poole a diverti son public en présentant des expériences scientifiques, des sketches humoristiques et des reconstitutions dramatiques. Dans un épisode mettant en vedette Wernher von Braun, un astronaute portant un casque en papier mâché semblait marcher à la surface de la lune, tandis qu’une fusée en contreplaqué de 12 pieds se dressait au-dessus de lui.

Si vous ne pouvez pas le montrer, n’en parlez pas plus d’une minute. Poole exhorte ses collègues à réfléchir à la présentation du matériel et à prévoir comment leur public comprendrait ce qui était à l’écran. Il pensait que la clé d’un programme de télévision réussi était une attention particulière aux détails. Poole a déclaré à ses collègues que les éducateurs à la télévision devaient être «prêts à consacrer la même pensée et l’énergie utilisées pour se préparer à l’enseignement en classe». Un seul épisode de la Johns Hopkins Science Review, a-t-il noté, a nécessité environ 200 heures de préparation. Poole a travaillé avec Johnson pour réfléchir au matériel pour le programme. Il a planifié presque chaque seconde du programme. C’était un problème pour ses invités scientifiques, qui n’étaient pas habitués aux exigences d’un programme en direct. S’ils manquaient de temps au milieu de l’écriture d’une formule mathématique, Poole roulerait en fait leurs tableaux noirs hors de la scène. Il leur a également donné des commentaires sur la façon de jouer à la caméra. Dans une interview, Poole a noté: «[Scientists] doit apprendre à rester à portée de la caméra, et non à tisser à la manière du cobralike utilisé en classe…. Ils doivent apprendre à ramasser des objets lentement et à tenir [them] immobile pour que le spectateur puisse avoir une bonne vue. «

Donnez au spectateur le mérite de son intelligence. Poole respectait ses invités scientifiques et il respectait son public. Il pensait que la meilleure chose que les radiodiffuseurs pouvaient faire était d’être aussi honnête et transparent que possible. Alors que l’université suggérait d’utiliser des acteurs, Poole a insisté pour utiliser de vrais scientifiques à l’écran. « Mme. Jones regardant le Dr Ralph Witt, chef du laboratoire de recherche sur les plastiques Johns Hopkins, peut voir comment il teste et effectue ses recherches », a fait remarquer Poole. «Ce n’est pas un acteur raffiné; c’est un chercheur qui fume la pipe qui sait ce qu’il fait, et Mme Jones le sait. «

À l’écran, Poole parlait souvent directement à ses téléspectateurs. Il leur a demandé de lui envoyer leurs questions sur la science et il essaierait d’y répondre en ondes. En tant que non-scientifique lui-même, il a rassuré ses téléspectateurs que l’émission était pour tout le monde, pas seulement pour les scientifiques. Au cours des sept ans de l’émission, une base de fans nationale s’est réunie autour de la série. Poole a reçu des centaines de lettres d’enseignants du secondaire, de chauffeurs de bus, d’ingénieurs et de parents aux États-Unis. Un spectateur du New Jersey a écrit: «Vous ne pensez pas que nous sommes des crétins. Continuez! »

En utilisant ces principes de diffusion, Poole a créé une télévision scientifique à succès qui a remporté plusieurs prix Peabody. Les producteurs de télévision sont venus du Mexique, de France et du Liban pour apprendre le style de diffusion éducative de Poole. À une époque où les gens étaient très sceptiques à l’égard de l’éducation virtuelle, l’émission de Poole a prouvé que les téléspectateurs pouvaient aimer apprendre les sciences grâce à l’apprentissage à distance. De nombreux professeurs de science talentueux sont apparus à la télévision dans les années 1950, tels que Don Herbert, Julius Sumner Miller, Daniel Posin et Hubert Alyea. Des décennies plus tard, Carl Sagan et Ann Druyan ont perfectionné la forme dans leur opus télévisé Cosmos. Pour ma génération, nous avons eu la chance de voir Bill Nye et Neil deGrasse Tyson nous faire vibrer avec les merveilles de la science.

Aujourd’hui, de nouvelles séries de vidéos sortent chaque mois, comme Netflix’s Connected, qui racontent des histoires sur la science de manière passionnante. Il vaut la peine de se rendre compte que bon nombre des principes fondamentaux d’une bonne diffusion scientifique sont toujours valables. Vous devez toujours respecter votre public. Vous devez toujours préparer vos cours. Et, surtout, vous devriez essayer de vous amuser avec vos conférences. Pour ceux d’entre nous qui ont continué à enseigner avec Zoom cet automne, nous avons l’occasion de prendre ces leçons à cœur. Tout comme Poole, nous pouvons apprendre les nuances de l’apprentissage à distance et profiter d’une nouvelle forme dynamique de technologie éducative.