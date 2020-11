11/11/2020 La génomique comparative jette un nouvel éclairage sur la diversité des oiseaux et autres vertébrés ENQUÊTE POLITIQUE ET TECHNOLOGIE INTERNATIONALE JON FJELDSA / JOSEFIN STILLER / UNIVERSITÉ DE COPENHAG

MADRID, 11 ANS (EUROPA PRESS)

Trois articles dans «Nature» présentent des avancées importantes dans la compréhension de l’évolution des oiseaux et des mammifères, grâce à de nouvelles méthodes de comparaison des génomes de centaines d’espèces.

La génomique comparative utilise des données génomiques pour étudier les relations évolutives entre les espèces et pour identifier les séquences d’ADN ayant des fonctions essentielles conservées chez de nombreuses espèces. Cette approche nécessite un alignement des séquences du génome afin que les positions correspondantes dans différents génomes puissent être comparées, mais cela devient de plus en plus difficile à mesure que le nombre de génomes augmente.

Des chercheurs de l’Institut de génomique de l’Université de Californie à Santa Cruz, aux États-Unis, ont développé une nouvelle méthode puissante d’alignement du génome qui a rendu possible de nouvelles études, y compris le plus grand alignement génomique jamais réalisé sur plus de 600 génomes de vertébrés. Les résultats fournissent une vue détaillée de la manière dont les espèces sont liées les unes aux autres au niveau génétique.

«Nous alignons littéralement les séquences d’ADN pour voir les positions correspondantes dans chaque génome, afin que vous puissiez regarder les éléments individuels du génome et voir en détail ce qui a changé et ce qui est resté le même au cours du temps de l’évolution», explique le professeur Benedict Paten. associé en génie biomoléculaire à l’UC Santa Cruz et auteur correspondant de deux des nouveaux articles.

L’identification des séquences d’ADN qui sont préservées, qui restent inchangées au cours de millions d’années d’évolution, permet aux scientifiques d’identifier les éléments du génome qui contrôlent des fonctions importantes dans un large éventail d’espèces. «Cela vous dit qu’il y a quelque chose d’important là-bas, cela n’a pas changé parce que cela ne peut pas, et maintenant nous pouvons le voir avec une résolution plus élevée que jamais», explique Paten.

La génération précédente d’outils d’alignement reposait sur la comparaison de tout avec un seul génome de référence, ce qui entraînait un problème appelé «biais de référence». Paten et le co-auteur Glenn Hickey ont à l’origine développé un programme d’alignement sans référence appelé «Cactus», qui était à la pointe de la technologie à l’époque, mais qui ne fonctionnait qu’à petite échelle.

L’étudiant diplômé de l’UCSC, Joel Armstrong (maintenant chez Google), l’a étendu pour créer un nouveau programme puissant appelé «Progressive Cactus», qui peut fonctionner pour des centaines, voire des milliers de génomes.

“La plupart des méthodes d’alignement précédentes étaient limitées par un biais de référence, donc si l’humain est la référence, elles pourraient vous en dire long sur la relation du génome humain au génome de la souris et beaucoup sur la relation du génome humain avec le génome du chien, mais pas beaucoup sur la relation entre le génome de la souris et le génome du chien », explique Armstrong.

«Ce que nous avons fait avec ‘Progressive Cactus’, c’est trouver comment éviter de limiter le biais de référence tout en restant suffisamment efficace et précis pour gérer l’échelle massive des projets actuels de séquençage du génome», ajoute-t-il.

Armstrong est l’auteur principal des trois articles et le premier auteur de l’article décrivant «Progressive Cactus» et présentant les résultats d’un alignement de 605 génomes représentant des centaines de millions d’années d’évolution des vertébrés. Cet alignement sans précédent combine deux alignements plus petits, un pour 242 mammifères placentaires et un pour 363 oiseaux. Les deux autres articles se concentrent séparément sur les alignements du génome mammifère et aviaire.

Cet effort de collaboration internationale a été coordonné par un groupe d’organisation dirigé par les co-auteurs Guojie Zhang, de l’Université de Copenhague, et China National GeneBank, Elinor Karlsson du Broad Institute de Harvard et du MIT, et Paten, de l’UCSC. Les données génomiques utilisées dans ces analyses ont été générées par deux grands consortiums: le projet 10,000 Bird Genomes (B10K) pour les génomes d’oiseaux et le projet Zoonomia pour les génomes de mammifères.

Les scientifiques élaborent depuis des années des plans pour séquencer et analyser les génomes de dizaines de milliers d’animaux. Le co-auteur David Haussler, directeur de l’UCSC Genomics Institute, a aidé à démarrer le projet Genome 10K en 2009. Les efforts connexes incluent le projet Vertebrate Genome et le projet Earth Biogenome, et tous ces projets prennent de l’ampleur.

“Ce sont des articles très avant-gardistes, car les méthodes que nous avons développées seront adaptées aux alignements de milliers de génomes”, souligne Paten.

«Alors que la technologie de séquençage devient moins chère et plus rapide, des centaines de nouvelles espèces sont séquencées, ce qui ouvre de nouvelles possibilités pour comprendre les relations évolutives et les fondements génétiques de la biologie. Il y a une quantité colossale d’informations dans ces génomes. “, souligne-t-il.