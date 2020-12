21/12/2020 Cryptops speleorex ENQUÊTE POLITIQUE ET TECHNOLOGIE VAHTERA ET AL. / ZOOKEYS

Une nouvelle espèce de mille-pattes a été découverte dans une grotte roumaine, un écosystème unique isolé il y a des millions d’années, dont la vie animale n’existe que grâce à des bactéries chimiosynthétiques.

En tant que plus grand habitant de la grotte Movile, la nouvelle espèce peut facilement être couronnée le «roi» de cet écosystème «infernal», selon ses découvreurs.

Dans cette grotte, l’oxygène de l’air pourrait représenter la moitié de la quantité à laquelle nous sommes habitués, tandis que les composés soufrés abondent; et où la vie animale n’existe que grâce aux bactéries chimiosynthétiques qui se nourrissent de dioxyde de carbone et de méthane.

Cet écosystème infernal, où respirer seul pourrait être mortel pour la plupart d’entre nous, semble avoir enfin couronné son roi. Mesurant entre 46 et 52 mm de longueur, le mille-pattes spéléorex Cryptops est le plus grand des habitants des cavernes connus à ce jour. La nouvelle espèce est décrite dans la revue ZooKeys en libre accès, évaluée par des pairs.

Déjà coupée du monde extérieur il y a plusieurs millions d’années pendant le Néogène, la grotte du Movile a attiré l’attention des scientifiques depuis sa découverte inattendue en 1986 par des ouvriers roumains, à la recherche de lieux propices à la construction d’une centrale électrique dans le sud-est du pays.

De manière surprenante, malgré ses conditions de vie difficiles, on découvrit rapidement que l’écosystème du Movile abritait une faune diversifiée et unique, caractérisée par un endémisme d’espèces exceptionnelles et des liens trophiques spécifiques. Jusqu’à présent, la grotte était connue pour abriter le scorpion d’eau troglobien, les araignées lyocranides et nesticides, les sangsues des cavernes et sans aucun doute bien d’autres à découvrir.

En fait, on a longtemps pensé que cet écosystème souterrain unique était également habité par des espèces vivant en surface et largement répandues en Europe. Convaincus que ce scénario est hautement improbable, les scientifiques de la nouvelle étude ont décidé d’examiner un curieux mille-pattes, collecté par des spéléologues lors de leur récente expédition à Movile.

“Nos résultats ont confirmé nos doutes et ont révélé que le mille-pattes mobile est morphologiquement et génétiquement différent, ce qui suggère qu’il a évolué de son parent vivant en surface le plus proche au cours de millions d’années à un tout nouveau taxon qui s’adapte. mieux vivre dans l’obscurité sans fin », expliquent les chercheurs, dirigés par le Dr Varpu Vahlters, de l’Université de Turku.

“Le mille-pattes que nous décrivons est un prédateur venimeux, de loin le plus grand des animaux précédemment décrits de cette grotte. En pensant à sa gamme supérieure dans ce système souterrain, nous avons décidé de nommer l’espèce Cryptops speleorex, qui peut être traduit par ‘Roi de la grotte ‘”, ajoutent-ils.