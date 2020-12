18/12/2020 Les huit échantillons examinés ont été obtenus à quatre stations dans la fosse Kourile-Kamtchatka à des profondeurs de 5143, 6065, 7138 et 8255 mètres. POLITIQUE DE RECHERCHE ET TECHNOLOGIE INSTITUT DE RECHERCHE SENCKENBERG ET HISTOIRE NATURELLE

MADRID, 18 ANS (EUROPA PRESS)

Les échantillons de sédiments de la tranchée Kuril, au nord du Japon et à 10 542 mètres de profondeur, contiennent entre 14 et 209 particules microplastiques par kilo, avec 15 types différents.

Les humains produisent plus de 400 millions de tonnes de plastique chaque année, et les effets secondaires négatifs sont évidents sous la forme d’îlots de plastique dans les océans et de déchets plastiques dans les rivières, les forêts et le bord des routes. «Vous pouvez même trouver des restes de plastique dans les océans les plus profonds», explique Serena Abel, du Senckenberg Research Institute et du Muséum d’histoire naturelle de Francfort, auteur de l’étude dans la fosse des Kouriles.

“Par conséquent, nous étions intéressés à découvrir l’étendue de la contamination microplastique dans les sédiments de la tranchée Kuril, une tranchée en eau profonde dans la partie nord-ouest de l’océan Pacifique.”

À cette fin, l’associé de recherche s’est associé au directeur du département de zoologie marine de Senckenberg, le professeur Angelika Brandt, et à des collègues de l’Institut Alfred Wegener et de l’Institut Johann Heinrich von Thünen pour analyser huit échantillons de sédiments provenant d’une expédition en haute mer. l’année 2016. Les résultats sont publiés dans Environmental Pollution.

«La proportion de microplastiques dans nos échantillons variait entre 14 et 209 particules pour 1 000 grammes de sédiments secs. L’occurrence la plus fréquente de microplastiques a été enregistrée dans l’une des stations d’échantillonnage les plus profondes de la fosse des Kouriles», explique Abel. Les huit échantillons provenaient de quatre stations à des profondeurs de 5143, 6065, 7138 et 8255 mètres.

“Apparemment, beaucoup plus de microplastiques s’accumulent dans les régions les plus profondes. Cela est probablement dû au fait que les particules peuvent facilement être transportées vers ces zones mais y sont ensuite piégées. Ces fosses agissent comme de véritables pièges en plastique.”

Dans l’ensemble, l’équipe de recherche a identifié 15 types différents de plastiques dans les échantillons. Tous les sédiments contenaient du polypropylène, un plastique standard couramment utilisé dans les matériaux d’emballage. De plus, 75% des échantillons contenaient du polyéthylène et environ 63% du polyester. “Toutes les particules microplastiques présentaient des tailles inférieures à 375 microns, et la grande majorité étaient inférieures à 125 microns, soit environ un huitième de millimètre”, ajoute le chercheur.

Les scientifiques ont pu découvrir les minuscules particules microplastiques en utilisant une méthode appelée Micro-FTIR, une variante spéciale d’un spectromètre.

“Nous ne savons pas exactement quelle quantité de plastique est présente dans la mer profonde; cependant, nos résultats montrent que les tranchées au fond des océans, en particulier, peuvent servir de puits en plastique. Les estimations mondiales de l’incidence des microplastiques dans nos océans indiquent qu’il doit y avoir une partie qui existe en dehors de la colonne d’eau et ne figure pas dans ces estimations. L’accumulation de microplastiques dans ces zones pourrait représenter cette partie «manquante» », conclut Brandt.

<< Les microplastiques dans les eaux profondes signifient également que le fond de la chaîne alimentaire est affecté, car de nombreux invertébrés se nourrissent de sédiments, y compris de particules microplastiques. Par conséquent, les générations futures devront malheureusement faire face aux conséquences de la pollution actuelle de l'environnement depuis longtemps. "