Scientific American n’a jamais approuvé un candidat à la présidence au cours de ses 175 ans d’histoire. Cette année, nous sommes obligés de le faire. Nous ne faisons pas cela à la légère.

Les preuves et la science montrent que Donald Trump a gravement endommagé les États-Unis et leur peuple – parce qu’il rejette les preuves et la science. L’exemple le plus dévastateur est sa réponse malhonnête et inepte à la pandémie COVID-19, qui a coûté la vie à plus de 190 000 Américains à la mi-septembre. Il a également attaqué les protections environnementales, les soins médicaux et les chercheurs et les agences scientifiques publiques qui aident ce pays à se préparer à ses plus grands défis. C’est pourquoi nous vous exhortons à voter pour Joe Biden, qui propose des plans factuels pour protéger notre santé, notre économie et l’environnement. Ces propositions et d’autres qu’il a présentées peuvent remettre le pays sur la bonne voie pour un avenir plus sûr, plus prospère et plus équitable.

La pandémie mettrait à rude épreuve n’importe quel pays et système, mais le rejet par Trump des preuves et des mesures de santé publique a été catastrophique aux États-Unis.Il a été averti à plusieurs reprises en janvier et février de la maladie en progression, mais il n’a pas développé de stratégie nationale pour fournir un équipement de protection , des tests de coronavirus ou des directives de santé claires. Tester les personnes pour le virus et rechercher ceux qu’elles ont pu infecter, c’est ainsi que les pays d’Europe et d’Asie ont pris le contrôle de leurs épidémies, sauvé des vies et rouvert avec succès des entreprises et des écoles. Mais aux États-Unis, Trump a affirmé, à tort, que «quiconque veut un test peut passer un test». Cela était faux en mars et est resté faux tout l’été. Trump s’est opposé à 25 milliards de dollars pour une augmentation des tests et du traçage qui figurait dans un projet de loi sur le soulagement de la pandémie jusqu’en juillet. Ces défaillances ont accéléré la propagation de la maladie à travers le pays, en particulier dans les communautés très vulnérables qui comprennent des personnes de couleur, où les décès ont augmenté de manière disproportionnée par rapport à ceux du reste de la population.

Ce n’était pas seulement un problème de test: si presque tout le monde aux États-Unis portait des masques en public, cela pourrait sauver environ 66000 vies d’ici début décembre, selon les projections de la School of Medicine de l’Université de Washington. Une telle stratégie ne ferait de mal à personne. Cela ne fermerait aucune entreprise. Cela ne coûterait presque rien. Mais Trump et son vice-président ont bafoué les règles locales sur les masques, se faisant un devoir de ne pas porter de masques lors d’apparitions publiques. Trump a ouvertement soutenu des personnes qui ignoraient les gouverneurs du Michigan, de Californie et d’ailleurs alors qu’ils tentaient d’imposer une distanciation sociale et de restreindre les activités publiques pour contrôler le virus. Il a encouragé les gouverneurs de Floride, d’Arizona et du Texas qui ont résisté à ces mesures de santé publique, affirmant en avril – encore une fois, faussement – que «les pires jours de la pandémie sont derrière nous» et ignorant les experts en maladies infectieuses qui avaient mis en garde au moment d’un dangereux rebond. si les mesures de sécurité ont été relâchées.

Et bien sûr, le rebond est venu, les cas à travers le pays augmentant de 46% et les décès de 21% en juin. Les États qui ont suivi l’erreur de Trump ont affiché de nouveaux sommets quotidiens et des pourcentages de tests positifs plus élevés que ceux qui ne l’ont pas fait. Début juillet, plusieurs hôpitaux du Texas étaient pleins de patients atteints de COVID-19. Les États ont dû fermer à nouveau, à un coût économique énorme. Environ 31 pour cent des travailleurs ont été licenciés une deuxième fois, à la suite de la vague géante de chômage – plus de 30 millions de personnes et d’innombrables entreprises fermées – qui avait déjà décimé le pays. À chaque étape, Trump a rejeté la leçon incontestable selon laquelle contrôler la maladie, sans la minimiser, est la voie de la réouverture économique et de la reprise.

Trump a menti à plusieurs reprises au public sur la menace mortelle de la maladie, affirmant que ce n’était pas une préoccupation sérieuse et que «c’était comme une grippe» alors qu’il savait que c’était plus mortel et hautement transmissible, selon ses déclarations enregistrées au journaliste Bob Woodward . Ses mensonges ont encouragé les gens à adopter des comportements à risque, à propager davantage le virus et à creuser des écarts entre les Américains qui prennent la menace au sérieux et ceux qui croient aux mensonges de Trump. La Maison Blanche a même produit un mémo attaquant l’expertise du principal médecin des maladies infectieuses du pays, Anthony Fauci, dans une tentative méprisable de semer la méfiance.

La réaction de Trump à la pire crise de santé publique aux États-Unis depuis un siècle a été de dire: «Je ne prends pas du tout de responsabilité». Au lieu de cela, il a blâmé d’autres pays et son prédécesseur à la Maison Blanche, qui a quitté ses fonctions trois ans avant le début de la pandémie.

Mais le refus de Trump de regarder les preuves et d’agir en conséquence va au-delà du virus. Il a essayé à plusieurs reprises de se débarrasser de la Loi sur les soins abordables sans offrir d’alternative; une assurance médicale complète est essentielle pour réduire la maladie. Trump a proposé des réductions d’un milliard de dollars aux National Institutes of Health, à la National Science Foundation et aux Centers for Disease Control and Prevention, des agences qui augmentent nos connaissances scientifiques et nous renforcent pour les défis futurs. Le Congrès a annulé ses réductions. Pourtant, il continue d’essayer, de réduire les programmes qui nous prépareraient à de futures pandémies et de se retirer de l’Organisation mondiale de la santé. Ces actions et d’autres augmentent le risque que de nouvelles maladies nous surprennent et nous dévastent à nouveau.

Trump continue également de faire pression pour éliminer les règles de santé de l’Agence de protection de l’environnement, exposant les gens à plus de risques de maladies cardiaques et pulmonaires causées par la pollution. Il a remplacé les scientifiques des conseils consultatifs des agences par des représentants de l’industrie. Dans son déni continu de la réalité, Trump a entravé les préparatifs américains au changement climatique, affirmant à tort qu’il n’existe pas et se retirant des accords internationaux pour l’atténuer. Le changement climatique provoque déjà une augmentation des décès liés à la chaleur et une augmentation des tempêtes violentes, des incendies de forêt et des inondations extrêmes.

Joe Biden, en revanche, est préparé avec des plans pour contrôler le COVID-19, améliorer les soins de santé, réduire les émissions de carbone et restaurer le rôle de la science légitime dans l’élaboration des politiques. Il sollicite une expertise et a transformé ces connaissances en propositions politiques solides.

Sur COVID-19, il déclare à juste titre qu ‘«il est faux de parler de« choisir »entre notre santé publique et notre économie … Si nous ne battons pas le virus, nous ne retrouverons jamais la pleine puissance économique.» Biden prévoit de mettre en place un conseil national de test, un organisme qui aurait le pouvoir de commander des ressources publiques et privées pour fournir plus de tests et les transmettre à toutes les communautés. Il souhaite également mettre en place un corps d’emploi de la santé publique de 100 000 personnes, dont beaucoup ont été licenciées pendant la crise pandémique, pour servir de traceurs de contacts et dans d’autres emplois de la santé. Il dirigera l’Administration de la santé et de la sécurité au travail pour faire appliquer les normes de sécurité au travail afin d’éviter le type d’épidémies mortelles qui se sont produites dans les usines de transformation de la viande et les maisons de soins infirmiers. Alors que Trump a menacé de retenir de l’argent aux districts scolaires qui n’ont pas rouvert, quel que soit le danger du virus, Biden veut dépenser 34 milliards de dollars pour aider les écoles à dispenser un enseignement en personne en toute sécurité ainsi que l’apprentissage à distance.

Biden reçoit des conseils sur ces problèmes de santé publique d’un groupe qui comprend David Kessler, épidémiologiste, pédiatre et ancien chef de la Food and Drug Administration des États-Unis; Rebecca Katz, immunologiste et spécialiste de la sécurité sanitaire mondiale à l’Université de Georgetown; et Ezekiel Emanuel, bioéthicien à l’Université de Pennsylvanie. Cela n’inclut pas les médecins qui croient aux extraterrestres et aux thérapies virales démystifiées, que Trump a qualifiées de «très respectées» et de «spectaculaires».

Biden a une initiative pour la famille et les aidants naturels, reconnaissant cela comme la clé d’une santé publique durable et d’une reprise économique. Ses plans comprennent une augmentation des salaires des travailleurs de la garde d’enfants et la construction de nouvelles installations pour les enfants, car l’incapacité de se payer des soins de qualité empêche les travailleurs de sortir de l’économie et met les familles à rude épreuve.

En ce qui concerne l’environnement et le changement climatique, Biden veut dépenser 2000 milliards de dollars pour un secteur électrique sans émissions d’ici 2035, construire des structures et des véhicules économes en énergie, promouvoir l’énergie solaire et éolienne, créer des agences de recherche pour développer des technologies d’énergie nucléaire sûres et de captage du carbone, et plus. L’investissement créera deux millions d’emplois pour les travailleurs américains, selon sa campagne électorale, et le plan climatique sera en partie payé en éliminant les réductions d’impôt sur les sociétés de Trump. Les communautés historiquement défavorisées aux États-Unis recevront 40% de ces avantages énergétiques et d’infrastructure.

On ne sait pas combien d’entre eux et ses autres ambitions que Biden sera en mesure d’accomplir; tout dépend des lois qui doivent être rédigées et adoptées par le Congrès. Mais il est parfaitement conscient que nous devons tenir compte de l’abondante recherche montrant les moyens de se remettre de nos crises actuelles et de faire face avec succès aux défis futurs.

Bien que Trump et ses alliés aient tenté de créer des obstacles qui empêchent les gens de voter en toute sécurité en novembre, que ce soit par courrier ou en personne, il est essentiel que nous les surmontions et votions. Il est temps de déménager Trump et d’élire Biden, qui a l’habitude de suivre les données et d’être guidé par la science.

Note de l’éditeur (15/09/20): Cet article a été édité après sa publication dans le numéro d’octobre 2020 de Scientific American pour refléter les récents rapports.