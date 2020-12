Les gardes civils Juan Salinero et José Madrid, ainsi que le bateau pneumatique que la Garde civile possède en Gambie depuis 15 jours, qui contrastent avec les petits hors-bord des barges en bois au quai de la marine gambienne, où cohabitent les pêcheurs locaux , Les navires de guerre chinois et les bateaux de pêche. . / Maria Traspaderne

Banjul, 18 décembre . .- Pour se rendre au semi-rigide dirigé par Juan et José, il faut sauter d’un mètre d’une plate-forme en bois suspendue au quai et passer devant les canoës avec des pêcheurs cuisinant dans des marmites en fer. Au bout de la digue, entre des bateaux multicolores, le Poséidon repose.

Les deux énormes moteurs pneumatiques gris que la Garde civile possède en Gambie depuis 15 jours contrastent avec les petits hors-bord des péniches en bois du quai de la marine gambienne, où cohabitent pêcheurs locaux, navires de guerre et bateaux de pêche chinois.

Depuis le port militaire de Banjul, la capitale de ce petit pays d’Afrique de l’Ouest, les deux gardes civils patrouillent l’embouchure du fleuve Gambie, scrutant les cayucos pour tenter de distinguer ceux qui pêchent, transportent les voyageurs d’un bord à l’autre du rivage ou se dirigent aux îles Canaries dans un voyage risqué d’au moins 8 jours.

Ils font partie de l’aide que l’Espagne fournit à la Gambie depuis ce mois pour contrôler ses eaux et empêcher les jeunes de risquer leur vie, des patrouilles qui ont déjà été lancées deux ans après la crise du cayuco de 2006 et qui le sont maintenant. réintégré en raison de la nouvelle avalanche d’émigrants essayant de rejoindre l’Espagne par la route de l’Atlantique.

Des agents espagnols surveillent déjà les côtes du Sénégal et maintenant aussi celles de ce pays encastré dans les frontières sénégalaises, qui n’enregistre pas pour l’instant un flux migratoire important mais pourrait sauter comme une poudrière. La tradition d’une ville d’émigrants, l’arrêt du tourisme et la pauvreté structurelle sont des ingrédients qui, craint le gouvernement espagnol, pourraient donner un résultat explosif.

Les gardes civils travaillent à la demande de la marine gambienne, ils ne sont pas armés et n’agissent pas en tant qu’agents de l’autorité. Ils supposent, selon ses termes, «une aide technique et une expérience» au service des collectivités locales.

«Nous connaissons le drame de première main», résume le sergent Juan Salinero à côté du bateau. Car avec ses expériences avec les bateaux sur les côtes espagnoles, italiennes et grecques, on pourrait “écrire des livres”, dit-il s’il donnerait plus de détails. Ses yeux traduisent ce que sa bouche ne veut pas dire.

«Les gens qui sortent n’ont aucune idée du danger auquel ils sont confrontés et, en les empêchant de sortir, ce que nous faisons, c’est sauver des vies», dit Juan, un natif d’Avila en poste à Alicante pour qui c’est la principale motivation des quatre mois qu’il passera à La Gambie avoue également «être une expérience de travail exotique».

Pour cette raison, Juan vole à travers la mer dans un bateau pouvant atteindre 60 nœuds (110 kilomètres à l’heure) accompagné de soldats gambiens, qui le guident lui et son partenaire José Madrid à travers de forts courants et des fonds perfides.

A ses côtés, José ajoute que la plupart des émigrants qui s’embarquent sur les îles Canaries depuis l’Afrique (plus de 21 000 cette année ont atteint ses côtes et des centaines sont morts en route) sont trompés.

«Ils recherchent l’idée de la ruée vers l’or et lorsqu’ils arrivent, s’ils arrivent, ils découvrent que tout ce qu’on leur a dit et promis est un mensonge», dit cet homme basé à Carthagène en poste à Almería.

Avec pour mission de l’éviter, le Poséidon parcourt l’embouchure du fleuve qui donne au pays son nom et sa raison d’être à la recherche de cayucos prêts à prendre la mer vers les îles Canaries.

Ils ont à peine deux semaines et apprennent encore à se déplacer dans ses eaux, mais Juan et José apprennent déjà à différencier les barges qui partent pour un voyage de près de 1000 kilomètres dans les eaux dangereuses de l’Atlantique.

Ils ne transportent pas de filets de pêche, pas plus que quelques passagers d’un rivage à l’autre avec de la nourriture, du matériel ou des bouteilles de butane. Il y a des dizaines de personnes assises côte à côte. Bien que parfois, et ce sont les plus difficiles à détecter, ils se remplissent juste un peu plus au nord, au Sénégal voisin, avant de passer en Espagne.

Avec ce regard, ils analysent le trafic fluvial, naviguant entre les cargos et les cayucos en acajou, avec l’odeur omniprésente de diesel d’un navire qui produit de l’électricité pour la capitale gambienne.

Mais ils n’ont encore intercepté aucun bateau avec des émigrants. Oui, ils sont partis, pressés (ils sont prêts dans une heure), répondant à un avis. “Il y a beaucoup de fausses alertes”, avoue Juan.

«Patrouille maritime ici, terminée. De l’autre côté du fil, le capitaine Antonio Fresneda donne le feu vert au voyage. Antonio a été en charge de la mise en place de ces patrouilles en Gambie et il n’est pas non plus novice en matière d’immigration. Il a derrière lui après avoir démantelé ceux qui l’avaient été en 2012 et géré les arrivées de milliers d’immigrants sur l’île grecque de Lesbos.

Antonio se souvient que son travail est une aide et que le travail exécutif est effectué par des Gambiens. Comme William Demba, commandant de l’une des trois patrouilles de la Marine amarré à quelques mètres du Poséidon.

«Quand on a des informations et qu’on ne peut pas déplacer de petits bateaux, on déploie les gros», résume-t-il, désignant son patrouilleur, un navire d’environ 25 mètres de long amarré à côté de deux autres, et met en lumière le travail des Espagnols.

“Ils font un très bon travail. Ils nous aident parce que la vérité est qu’ils ont un très bon bateau, très rapide, et quand nous avons des informations sur un cayuco en mer, nous pouvons l’intercepter très, très rapidement.” Au rythme du Poséidon.

Maria Traspaderne