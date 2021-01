Cristian G. après avoir été détenu par la division des homicides de la police fédérale.

Tout était hostile dès le début: un chien bâtard a mordu la main d’un détective alors qu’ils venaient le piller. Cristian G. s’était déjà échappé une fois quand une brigade d’enquêteurs de la division Homicide de la PFA est venue le chercher à son domicile de Ciudad Oculta après une enquête de la DDI de La Matanza de la police de Buenos Aires.

Cette fois, les policiers n’ont pas manqué une chance. Ils l’ont pris par l’épaule; il a résisté, a essayé de courir. Cela n’a pas duré longtemps. Ainsi, Cristian G. est tombé, âgé de 17 ans, fils d’un travailleur civil d’une force de sécurité. Sa propre mère l’avait confronté bien avant, marre que Cristian se promène “avec de mauvaises réunions”, dormant parfois dans une maison, parfois dans une autre. Cristian a eu une réponse simple aux critiques de sa mère: elle prenait un sac, mettait des vêtements et partait.

Ainsi, Cristian répondra du crime dont il est accusé: le meurtre du responsable de Buenos Aires Mauricio Ezequiel Miño, membre de l’unité locale de prévention de La Matanza, qui a supplié sa vie avant d’être exécuté devant sa petite amie en mars dernier au coin de Paunero et Boulogne Sur Mer à Villa Madero.

Mauricio Ezequiel Miño, le policier assassiné.

Trois voleurs ont surpris Miño, père de trois enfants, dans une Chevrolet Agile alors qu’il partait voir des amis dans une maison voisine pour le voler et finalement lui tirer dessus au milieu d’une lutte: au moins dix balles ont été tirées lors de l’attaque, trois sont entrées dans le corps du policier. Les voleurs, après avoir volé son pistolet réglementaire, se sont enfuis dans la Chevrolet qui, selon les enquêteurs de l’affaire, a été retrouvée abandonnée à Ciudad Oculta peu après Miño. est décédé à l’hôpital Ballestrini des suites de ses blessures.

Cristian lorsqu’il a été arrêté en septembre de l’année dernière.

Ainsi, Cristian doit répondre du crime de vol à main armée dans une véritable lutte contre l’homicide criminis causa, une cause entre les mains de l’UFI N ° 1 de la Responsabilité Jeunesse de La Matanza. Il y a un complice de son gang qui est toujours en liberté, Jonathan G., un autre mineur du même âge, un fugitif et marqué par le fédéral, recherché pour l’attaque de Miño, originaire de Lugano, avec une teinture de cheveux soignée et un goût pour les vêtements de marque. Cristian s’est vanté après avoir été capturé qu’il était censé être le tireur d’un événement de vertige élevé, avec une balle qui lui a écorché le bras et lui a laissé une cicatrice, le même fait qui s’est terminé avec Jonathan menotté au sol et les cheveux ébouriffés, le geste de dégoût.

C’est arrivé en septembre de l’année dernière, sur le général Paz, de la Villa Lugano à la Villa Madero.

Septembre 2020: La police de la ville poursuit le gang de Cristian et Jonathan.

L’alerte avait atteint Personnel de la brigade du poste de police de quartier 9C de la police de la ville: la voix à la radio leur a assuré que des criminels qui étaient sortis pour voler des armes se déplaçaient à l’intérieur. La voiture a également fait l’objet d’une demande d’enlèvement. La police et les voleurs sont entrés en collision. L’un s’est rendu. Les trois autres criminels restants, loin de se rendre, ont ouvert le feu.

Vingt balles ont été croisées en 34 secondes. Certains étaient plus âgés, d’autres plus jeunes, parmi eux, selon des sources policières, Jonathan et Cristian. Le pare-brise de la voiture de patrouille a été perforé quatre fois, verre brisé, plans de face avec un mépris total pour la vie humaine.

