Uxmal célébrera son 24e anniversaire en tant que site du patrimoine mondial de l’UNESCO lundi prochain (Photo: avec l’aimable autorisation de l’INAH)

L’Institut national d’anthropologie et d’histoire (INAH), a rapporté que pendant la 24e anniversaire de la zone archéologique de Uxmal comme Héritage du monde, sera reconnu gardiens, ambulanciers et personnel de la protection civile qui ont travaillé dur pendant la pandémie pour coronavirus.

est lundi prochain, 7 novembre Uxmal, ainsi que trois autres zones archéologiques de la Itinéraire Puuc, au Yucatán: Kabah, Sayil et Labnah, célébrera 24 ans d’être sur la Liste du patrimoine mondial.

Cependant, en raison des mesures de santé pour COVID-19, cette année l’INAH commémorer la date avec une activité simple qui servira également à décerner des prix au personnel que malgré la pandémie, a continué à travailler ce 2020 pour maintenir le lieu historique en ordre.

L’INAH commémorera la date avec une activité simple qui servira également à délivrer des reconnaissances (Photo: avec l’aimable autorisation de l’INAH)

L’événement sera présidé par le Chef du Centre INAH Yucatán, Eduardo López Calzada; et les directeurs de la zone archéologique d’Uxmal et de la route Puuc, et du projet Kabah, respectivement les archéologues José Huchim Herrera et Lourdes Toscano Hernández. le maires de Santa Elena et Muna, Luis Sansores Mian et Rubén Carrillo Sosa.

Il faut se rappeler que depuis 1996, la ville préhispanique d’Uxmal et les sites de Kabah, Sayil et Labnah sont classés au patrimoine mondial par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Elle a donc été déclarée sur la base de trois critères qui soutiennent sa valeur universelle exceptionnelle; le premier d’entre eux, car ils représentent un chef-d’œuvre de l’ingéniosité créatrice humaine.

De même, pour être le témoignage d’un échange important de valeurs humaines à travers une période ou une zone culturelle du monde, dans le développement de l’architecture, de la technologie, des arts monumentaux, de l’urbanisme ou du paysage; aussi, parce qu’il représente une tradition culturelle ou une civilisation existante ou déjà disparue, en l’occurrence la Maya préhispanique et ses héritiers actuels.

Depuis 1996, la ville préhispanique d’Uxmal et les sites de Kabah, Sayil et Labnah sont inscrits au patrimoine mondial (Photo: avec l’aimable autorisation de l’INAH)

En outre, l’INAH a rappelé que le 2 octobre 2015, «Uxmal était inscrite pour recevoir un protection spéciale établie dans la Convention de La Haye, créé le 14 mai 1954, après la Seconde Guerre mondiale: Le Bouclier bleu, à travers lequel le patrimoine est protégé en cas de guerre et de catastrophe, à travers un comité international qui couvre la prévention et la réponse dans les situations de crise et d’après-crise. “

Selon l’Institut, cet accueil est donné par sa pertinence historique, culturelle et scientifique, ce qui renforce son importance en tant que site du patrimoine mondial. Cette protection est activée avec la participation du Secrétariat de la Défense nationale (Sedena), à travers des plans d’urgence en cas de catastrophe naturelle ou anthropique.

Les mécanismes ci-dessus visent à préserver la zone archéologique afin que les générations futures puissent admirer le paysage historique dans son milieu naturel.

L’intérêt principal est de préserver la zone archéologique d’Uxmal (Photo: Courtesy INAH)

Uxmal a émergé comme un grand centre urbain avec un grand pouvoir politique et économique à l’époque préhispanique., qui, selon l’INAH, exerce encore ces jours-ci en raison de son influence dans la région en tant que centre culturel de la péninsule du Yucatan, tout en étant un exemple «unique» de ville précolombienne dans un emplacement stratégique qui a permis une interaction avec d’autres sites de l’Altiplano Central et le reste de la région maya.

Depuis 1913, les autorités mexicaines ont ordonné des travaux de nettoyage dans la région, mais c’est jusqu’en 1927 qu’elle a commencé à recevoir des tâches de conservation, de restauration et de protection, qui ont été maintenues à ce jour.

PLUS SUR CE SUJET:

Ce n’était pas des armes mais du commerce: une nouvelle théorie rejette la vision de Teotihuacan en tant que “balayeur militaire”

La splendeur de Palenque découverte: c’est ainsi que se déroule la restauration de la zone maya, au milieu de la pandémie COVID-19

Palenque poursuit ses travaux de conservation et de recherche malgré la crise sanitaire: INAH