Sean Connery

L’acteur britannique légendaire Sean Connery est décédé à l’âge de 90 ans, a rapporté sa famille samedi.

La vie de ce qui était considéré comme «le meilleur James Bond de tous les temps» a commencé dans un humble quartier d’Édimbourg. Thomas Sean Connery Il était le fils aîné de Joseph, parfois ouvrier, parfois chauffeur de camion, et toujours catholique et Effie, une employée de ménage de religion protestante.

A 20 ans, au chômage mais aux bras forts, un ami le recommande comme machiniste au King’s Theatre. Dans les coulisses, elle a découvert que ce monde était son monde. Alors, quand deux ans plus tard on lui a proposé de travailler comme extra dans la pièce Sixty Glorious Years, il a dit «oui». Alors il a quitté le Tommy pour devenir Sean Connery.

En tant que Sean, il est apparu dans le chœur de la comédie musicale Al Sur del Pacífico. À 27 ans, sa première grande opportunité s’est présentée. Le directeur de la BBC, Alvin Rakof cherchait le rôle principal masculin de Requiem pour un poids moyen, quand une actrice a suggéré de le recruter parce que «les femmes l’aimeront».

Son nom et son apparence incontestable ont commencé à être connus. Il a travaillé sur La frontière de l’amour de Terence jeune et dans les brumes d’agitation avec Lana Turner. Alors qu’il alterne ses apparitions au cinéma avec des performances à la télévision et des pièces de théâtre anglaises, les romans écrits par lui font fureur dans les librairies. Ian Fleming et mettant en vedette un agent secret anglais dont le nom était Bond … James Bond.

Le personnage de 007 était si attrayant que deux producteurs ont proposé de l’amener sur grand écran. Trouver le bon acteur n’a pas été une tâche facile. Il devait être capable de paraître sophistiqué, de s’habiller impeccablement, de séduire toutes les filles qu’il rencontrait et de tuer des méchants avec la même distinction qu’il buvait un Dry Martini.

Brocoli Cubby Oui Harry Saltzman, les producteurs ont pensé à Cary Grant mais un million de raisons – dollars dans ce cas – leur ont fait abandonner l’idée. Ils ont mélangé 200 autres noms, parmi lesquels Richard Burton, James Mason Oui Peter Finch et sans être convaincus, ils convoquèrent Connery. Le jour où de la fenêtre de son bureau, ils l’ont vu arriver «marchant comme une panthère», le rôle était le sien sans avoir besoin d’un test de caméra. Bien sûr, ils ont dû passer plusieurs semaines à lui apprendre à se comporter, à marcher, à parler et même à manger comme un gentleman anglais et non comme un guerrier écossais.

Connery a ouvert la série James Bond avec 007 contre le Dr No en 1962 aux côtés de Ursula Andress. Fleming, qui au début ne l’aimait pas à cause de son accent, était tellement étonné qu’il a présenté un père écossais en guise de reconnaissance. L’acteur écossais a joué sept fois l’espion britannique avant de le remplacer Roger Moore.

Développement..