L’agresseur et la victime ce mardi, avant l’attaque

Juliette Anton elle a rencontré personnellement qui tenterait plus tard de la tuer il y a à peine une semaine au Dance Club. Sebastian Damian Villarreal, 30 ans, la suivait sur les réseaux sociaux, avait suivi des cours virtuels avec la danseuse et il y a sept jours, elle a rejoint les cours en présentiel à l’école de Belgrano où l’attentat s’est produit mardi.

«Julieta avait déjà peur, elle ne pensait pas qu’elle allait aller aussi loin. C’est un étudiant, un patient, un fan. Il l’a harcelée, a suivi ses cours virtuels “, a-t-il dit Infobae Delfina García Escudero, une amie danseuse qui fut la première enseignante de la victime, à l’âge de 15 ans, près d’une décennie avant de faire partie du personnel de Tini Stoessel et Showmatch.

García Escudero a déclaré que Villarreal agaçait Antón, qui était obsédé par elle. «Il l’a mise mal à l’aise en classe, il a fait des blagues de mauvais goût. Il se rapprochait d’elle », expliqua-t-elle, au point que Julieta demanda à son amie comment« arrêter sa voiture ».

La vidéo dans laquelle Julieta Antón demande à Villarreal de ne pas filmer les cours

“Ce que Juliette avait peur de lui montrer ses rôles, quelque chose de typique d’un fou malade mais pas ce genre de chose », a synthétisé l’ami d’Antón, qui sera probablement renvoyé ce mardi, malgré le fait que Villarreal l’a attaquée avec un grand couteau et lui a produit des coupures profondes sur le bras, une autre pas si profonde sur son cuir chevelu et quelques éraflures.

«Il lui a envoyé des messages sur Instagram lui disant qu’il avait été abusé. Si cynique, aujourd’hui, il a téléchargé une photo avec elle», A expliqué le danseur à ce médium. La photo illustre cette note et montre la situation quelques minutes avant l’attaque.

Dans une vidéo récemment mise en ligne, Villarreal filme Antón, qui lui dit “Sebas, pas le portable en classe”. L’attitude avec le téléphone portable a été réitérée chez l’attaquant et dans le tournage, on entend qu’il le provoque et répond “Pour?”.

Sebastián Villarreal, l’attaquant

L’obsession de l’attaquant ne s’était pas limitée au Dance Club ou aux réseaux. Lundi, c’est-à-dire 24 heures avant l’attaque, Il a également suivi des cours avec Antón mais à La Estación, une autre école de danse située dans le quartier de Buenos Aires à Palerme. “J’ai suivi des cours avec Julieta cinq fois par semaine et partout où elle allait je la suivais», A déclaré une autre source du monde de la danse à ce médium.

«Juli est l’une des personnes les plus gentilles qui soient, elle est pure bonté. Si à un moment donné elle a été éduquée avec lui, elle l’a fait parce qu’elle est une personne très correcte en tant qu’enseignanteIl n’a jamais eu l’intention de quoi que ce soit avec lui, et ils n’étaient pas amis », a expliqué García Escudero.

Julieta Antón a 25 ans (instagram: @julietanton)

Dans des déclarations à la presse, Ayelén, une enseignante de la scène de l’attaque a expliqué qu ‘«elle n’est pas sortie avec lui et ils ne se sont pas écrit. Il avait une obsession pour elle, elle se sentait très mal à l’aise, il lui écrivait tout le temps, il était obsessionnel ». Et que Villarreal «lui a écrit, envoyé des vidéos dansantes; Je le connais et c’est une personne qui devient très nerveuse ».

Sebastian Damian Villarreal Il est originaire de la ville de Berisso à Buenos Aires. Comme il savait Infobae, n’aurait pas de casier judiciaire et a été arrêté A la disposition du parquet pénal et des délits n ° 5, chargé du procureur Miguel Kessler, sous l’accusation de blessures graves répétées aggravées par les femmes victimes dans un contexte de violence sexiste.

En plus de l’attaque d’Antón, Villarreal a blessé l’un des propriétaires de l’école de danse, Sofía Bovino, qui a été blessé par un éclat de la balle qui a empêché l’homme de les tuer. La danseuse est hors de danger mais devra être opérée et ensuite elle sera libérée.

