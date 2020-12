Sebastián Beccacece a annoncé qu’il quittait le Racing (.)

À peine 72 heures après avoir perdu contre Boca dans la Bombonera et avoir été éliminé de la Copa Libertadores, Sebastián Beccacece a annoncé qu’il quitterait l’institution une fois la participation de l’équipe à la Coupe Diego Maradona terminée et confirmé que sa décision est liée au départ de Diego Milito en tant que manager du club après le conflit interne qui a éclaté avec le président Victor White, qui il y a quelques jours a été réélu à son poste pour les quatre prochaines années.

«Diego (Milito) a annoncé son départ de l’espace et cela m’amène à suivre ce chemin de conscience et de tranquillité. Nous avons décidé avec le personnel d’entraîneurs que nous allions mettre fin à ce tournoi une fois ce tournoi terminé, et ne pas continuer dans l’institution. Avec toute la douleur que cela implique “Beccacece a déclaré lors d’une conférence de presse. L’entraîneur avait un contrat jusqu’en juin 2021.

“Nous sommes une famille. Mais à cause de la situation que vous connaissez déjà, pour des raisons politiques, nous ne pouvons pas continuer. Nous avons une excellente relation avec Diego Milito et une très bonne relation avec Víctor (Blanco). Aujourd’hui, avec le départ de Diego, le seul qui perd est le Racing. Je dois accompagner la personne qui m’a amené», A analysé le DT qui aura encore trois matchs à jouer à sa place. Ce dimanche, il jouera contre Godoy Cruz, tandis que plus tard, il affrontera le Central Córdoba à Santiago del Estero et clôturera son passage à l’Académie contre Newell à Avellaneda.

“Je le dis avec douleur parce que j’ai un groupe très fidèle, que j’admire beaucoup”ajoutée.

Après avoir mené l’Académie en 26 matchs, avec un bilan de 11 victoires, sept nuls et huit défaites, l’ancien assistant de Jorge Sampaoli dans l’équipe argentine a terminé son cycle au club Avellaneda. En comptant la dernière édition de la Superliga et la première date de la Superliga Cup, qui avec l’arrivée de la pandémie de coronavirus en Argentine a été annulée, Racing a clôturé à la troisième place du tableau général, ce qui lui a permis d’assurer sa participation à la Copa Libertadores 2021.

Après un bref passage à travers Indépendant, et après avoir commencé son excursion dans l’autre club d’Avellaneda avec deux nuls, Beccacece était le protagoniste du banc de l’un des triomphes les plus célèbres des supporters de l’Albiceleste ces derniers temps: avec deux joueurs de moins pendant la majeure partie de la seconde mi-temps , une apparition du Chilien Marcelo Díaz a donné la victoire au Racing à la fin de la classique qu’il jouait à domicile.

Beccacece et son Racing n’ont pas pu battre Boca en Copa Libertadores (REUTERS)

Une fois qu’il a été joué à nouveau, l’équipe de Beccacece a été la star du Libertadores Group F. Il a ajouté 15 points dans la zone – il a remporté cinq matchs et en a perdu un – et a terminé à la deuxième place derrière Nacional, de l’Uruguay. Déjà en huitièmes de finale, l’équipe d’Avellaneda a réalisé l’exploit de laisser le dernier champion du tournoi sur la route: après 1-1 à Buenos Aires et le même résultat à Rio de Janeiro, le gardien Arias était la figure dans les tirs au but et le Racing a célébré la qualification pour les quarts de finale au légendaire stade Maracaná contre Flamengo.

Déjà dans le cas où les huit meilleurs de la compétition de clubs de football la plus importante d’Amérique du Sud ont joué, l’équipe de Beccacece a battu Xeneize 1-0 à domicile. Mais sept jours plus tard, l’équipe n’a eu aucune réponse au match établi par ceux dirigés par Miguel Ángel Russo, qui, grâce aux buts de Salvio et Villa, a inversé la tendance pour se qualifier pour les demi-finales.

Dans sa parole devant les médias virtuels, Beccacece a également laissé quelques mots de gratitude pour les fans de Racing. “Merci à tous pour votre soutien. C’est un fan très passionné, très fidèle à la chemise. Ce sont des valeurs que j’ai profondément ancrées dans mon pays d’origine “.

