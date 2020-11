Sebastián Sosa a sauvé un penalty contre Colón

Independiente a procédé à une importante purification au sein de son effectif, après le départ de joueurs tels que Cecilio Domínguez, Braian Romero, Gonzalo Verón, Gastón Silva, Leandro Fernández, Juan Sánchez Miño et Martín Campaña. Le gardien uruguayen, figure et référence au sein de l’équipe, semblait être une pièce quasiment impossible à remplacer. Cependant, dans quelques jeux, son compatriote Sebastián Sosa a déjà conquis le cœur du fan.

Anciens Boca et Vélez, dans la dernière étape pour le Mazatlán FC de Liga MX, a joué un rôle clé dans toutes les présentations de l’équipe dirigée par Lucas Pusineri. Le 1 a été décisif dans la deuxième phase de la Coupe d’Amérique du Sud contre l’Atlético Tucumán (au deuxième tour, il se heurtera à Fénix de l’Uruguay) et dans la victoire contre le Córdoba central de Santiago del Estero en tant que visiteur pour la première date de la zone 2 de la Coupe de la Ligue professionnelle.

Prédiction de Sebastián Sosa

Le match d’hier contre Colón, pour le tournoi local, n’a pas fait exception. Soda à nouveau mettre le costume de héros pour nouer 1 à 1 et rester au sommet de son groupe avec le Sabalero (les gens de Santiago et de Défense et Justice ont une unité).

Lucas Rodríguez, avec un pop-corn exquis, a marqué le match sur le tableau d’affichage à la minute 89. Cependant, A 95 ans, Silvio Trucco n’a pas hésité et a inscrit un penalty en faveur du Santa Fe d’une main dans la zone. Emanuel Olivera était chargé d’obtenir la peine maximale. Quand tout semblait perdu le gardien uruguayen a contenu le tir et, après une réaction rapide, a également évité le danger sur le rebond.

Cette décision est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, la plupart des partisans du Red ayant rappelé la prédiction choquante faite par l’Uruguayen lors d’un entretien avec ESPN. “Le premier penalty que nous avons contre je vais arrêter, je n’ai aucun doute”, il avait condamné fermement.

Sebastián Sosa, à nouveau une figure d’Independiente (Photo NA)

L’archer a également fait la une des journaux lors de son arrivée à Red pour le tatouage choquant d’un Lion qui a été fait derrière sa tête. «J’ai eu COVID en juillet et à la fin du mois d’août, mes cheveux ont commencé à trop tomber. Une descente très raide. Il s’agissait de dégonfler et de garder les brins en main. Et tout le corps, pas seulement la tête. Sourcils, cils, tout. Après avoir découvert, je savais que c’était une suite de COVID. Je n’avais que quelques cheveux immobiles, ceux de la crestita avaient disparu. J’ai donc décidé de me raser. J’ai toujours dit que je voulais me faire tatouer et comme j’aime le thème des lions, j’ai dit à ma femme que j’allais en récupérer un. “Et bien, vas-y, si tu veux et prends la douleur …” “, a-t-il révélé.

JE CONTINUE DE LIRE:

Dans une finale électrisante, Independiente a égalé Colón à Avellaneda

L’histoire forte derrière le rasage et le tatouage d’un lion sur la nuque de Sebastián Sosa, renfort star d’Independiente