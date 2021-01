Sebastián Villalobos, RIX et Juana Martínez. Photos: réseaux sociaux.

En Colombie et en Amérique latine Les réactions de soutien ainsi que les critiques et commentaires à la vidéo publiée par Nath Campos ont été immédiats, Youtuber mexicain et petite amie du chanteur et bassiste colombien Simón Vargas du groupe pop Morat, à propos des abus sexuels dont il a été victime par Rix, un autre influenceur mexicain.

Cas de Nath Campos (Photo: Twitter @ nathcampost / Instagram @ soyrix)

Au cours de la vidéo de 47 minutes, Campos a rappelé qu’à une occasion, elle était allée dans une “ tanière ” avec ses amis – la plupart d’entre eux également des créateurs de contenu YouTube – et parce qu’elle buvait beaucoup, quelques-uns d’entre eux lui ont proposé de l’accompagner chez elle. .

«Je me souviens que nous sommes arrivés à mon immeuble et que Rix, l’un des amis qui m’accompagnait ce soir-là m’a proposé de me grimper, je ne pouvais pas bien marcher J’étais dans un état assez lourd mes autres amis sont partis et les autres choses dont je me souviens cette nuit-là vont dans mon appartement, pensant que j’étais déjà chez moi, pensant que Rix allait déjà partir, entrant dans ma chambre comme enlever mon pull et aller au lit aime aller dormir et la prochaine chose dont je me souviens, c’est que Rix me faisait des choses pendant que je dormais », a déclaré l’influenceur.

Affaire Nath Campos (Photo: Twitter @ nathcampost)

Critique et commentaires sévères

Ces accusations sévères placent RIX, de son vrai nom Ricardo González, comme une tendance des réseaux sociaux depuis vendredi dernier. En Colombie, la nouvelle est devenue virale, non seulement en raison de la gravité des événements, mais parce que Juana Martinez, ongle youtuber reconnu dans le pays, a publié plusieurs tweets sur son compte Twitter officiel dans lequel il a également dénoncé publiquement le non seulement pour avoir abusé de Nath Campos, mais aussi pour l’avoir fait avec elle et d’autres femmes proches de l’individu.

Dans un premier “ lot ” de trilles, Martinez a qualifié RIX de “harceleur dégoûtant”. Il a dit à son camarade youtuber qu’il croyait toutes ses accusations et cela faisait partie du fait que «toutes les femmes» avaient découvert les crimes commis par le Mexicain.

Juana Martínez sur RIX

L’influenceuse colombienne a continué avec les publications dans lesquelles elle a défendu son amie Nath Campos et invité à plusieurs reprises les femmes victimes de harcèlement et d’abus sexuels à signaler et à ne pas garder le silence. “Manque d’empathie”, a déclaré Juana Martínez.

Juana Martínez sur RIX

Le petit ami de Nath Campos, et bassiste du groupe pop colombien Morat, a exprimé son soutien à son partenaire; Il a cité un trille dans lequel le Mexicain a partagé la vidéo avec votre témoignage, a dit à sa petite amie qu’il était “un exemple à suivre” et lui a rappelé qu’il l’admire et l’aime.

Simon de Morat

D’autre part, le colombien Sebastián Villalobos, collègue youtuber de Campos et qui appartient à équipe Messieurs, dont RIX fait partie, il a publié une série de trilles dans lesquelles il défendait Nath, attaquait González et exhortait les victimes d’abus sexuels à signaler ces cas aux autorités compétentes.

Dans la vidéo, Nath Campos assure qu’elle était très ivre et quand elle est revenue à la maison, cela a incité RIX à l’abuser. Villalobos a évoqué cet événement et a assuré qu ‘”il n’y a aucune justification à l’abus”.

Villalobos sur RIX

Les commentaires des stars colombiennes et des proches de Nath Campos et RIX ne se sont pas arrêtés là. Mario Ruiz, un autre influenceur célèbre de Colombie, proche des deux Mexicains et appartenant également aux Chevaliers, il publie une série de trilles dans lesquelles il manifeste son dégoût pour la situation difficile.

Ruiz a dit qu’il ressentait “Très triste et déçu” Pour les nouvelles. Elle a assuré qu’elle ne savait rien des abus sexuels dont son amie Nath Campos avait été victime, Il lui a rappelé qu’il était avec elle et a également invité tout le monde à dénoncer ces crimes.

Mario Ruiz sur Nath Campos

Le youtubeur a souligné que Après l’abus, elle est allée avec ses amis les plus proches, mais au lieu de l’aider, ils l’ont de nouveau victimisée en lui disant qu’il était à blâmer pour “Obtenez tellement ivre” que c’était «quelque chose qu’ils n’étaient pas surpris d’entendre» ou que «cela ne semblait pas si grave».

De même, Campos a souligné que dles mois suivants, il a eu des complications pour continuer à travailler parce que dans les appels, ils lui disaient qu’ils ne feraient pas d’exceptions à l’embauche ou pas à son agresseur: “A cette époque (Rix) avait plus de followers que moi, il gagnait beaucoup plus que moi et il partait dans des campagnes qui nous recherchaient en commun”, a déclaré la victime.

Voici la vidéo de Nath Campos

CONTINUER À LIRE SUR D’AUTRES SUJETS

“L’âme de votre ami n’est plus là”: témoignages troublants sur le sort de Julián Beltrán, le jeune Colombien disparu en Espagne

Carlos Vives, dans une interview avec Infobae: musique et paroles pour l’histoire de la cumbia

Ce sont les restrictions qui régiront dans les principales villes de Colombie les 23 et 24 janvier