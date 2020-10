Mauricio Macri déjeune sans garde dans un restaurant à Acassuso

La température interne dans Ensemble pour le changement atteint des limites impensables après la rencontre entre Horacio Rodríguez Larreta, Elisa Carrió et María Eugenia Vidal, et il promet de monter encore plus haut. Personne ne parle de rupture, mais en fait les durs et modérés de la principale coalition d’opposition semblent beaucoup plus divisés et enveloppés dans un climat tendu.

Mauricio Macri n’a pas aimé la rencontre. Il est bouleversé et déchargé devant des dirigeants de confiance lors de quelques appels qu’il a passés ce vendredi soir. Ils disent que Je ne savais pas de ce contact, bien qu’il sache “Quelques mouvements” dans ce sens. Et il a fini de confirmer ses soupçons il y a 24 heures, quand il a lu que le chef adjoint du gouvernement de Buenos Aires, Diego Santilli, il avait déclaré qu’il partageait la proposition de Carrió d’appuyer la nomination de Daniel Rafecas comme procureur général. Dans les rangs de Together for Change, Santilli est considéré comme un lien entre Carrió et Rodríguez Larreta. C’est pourquoi la révélation du numéro deux de la ville a été les données manquantes à Macri.

La réunion au sommet à la maison de Carrió dans le parti Exaltación de la Cruz (dont aussiqui ont participé les dirigeants du CC Maximiliano Ferraro et Maricel Etchecoin) avaient planifié secrètement pendant des semaines et ses promoteurs ont affirmé Infobae qui était spécifié par «la nécessité de continuer à renforcer et consolider la relation politique qui se déroule depuis quelques années dans la ville de Buenos Aires et dans la province de Buenos Aires ».

Bien sûr, le moment choisi pour y arriver ce n’était pas un accident. Cette semaine, le fondateur de la Coalition civique avait déjà causé choc dans les rangs de JxC avec son soutien à Rafecas et à la fois elle et l’aile dialogue de la coalition (dirigée par Rodríguez Larreta) ils ont précipité la réunion pour l’inquiétude qu’ils ont avant la faiblesse politique dans laquelle, selon eux, Alberto Fernández est resté après la lettre que Cristina Kirchner a répandue.

Contact à la ferme: Maximiliano Ferraro, María Eugenia Vidal, Maricel Etchecoin, Elisa Carrió et Horacio Rodríguez Larreta

Dans ta vision, Rafecas est le moindre mal étant donné la possibilité que le vice-président essaie de nommer à ce poste des fondamentalistes comme le sénateur Oscar Parrilli ou la directrice des affaires juridiques du Sénat, Graciana Peñafort. Et maintenant soutenir la déclaration de l’ancien juge, selon ses nouveaux défenseurs au JxC, sera une manière de renforcer le président: Cristina Kirchner ne pourra pas s’opposer au candidat promu par le chef de l’Etat.

Carrió et ses tout nouveaux alliés internes, Rodríguez Larreta et Vidal, partagent le diagnostic selon lequel la situation socio-économique, ajoutée à la crise politique à l’origine du message du vice-président du Frente de Todos, augure une explosion de connotations imprévisibles. Les fidèles les plus radicalisés du christianisme s’amusent dans les réseaux louant la lettre de leur chef et punissant le président, par exemple, en le renommant “Alberto Rodríguez Larreta”.

C’est pourquoi ils croient que si l’opposition extrême aujourd’hui, leurs positions favorisent Cristina Kirchner et isolent Alberto Fernández. Ce n’est pas ce que pense Macri, pour qui ils font partie de la même chose et une attitude modérée ne changera pas le résultat. Pour aggraver les choses, cela aliénera Juntos por el Cambio d’une bonne partie des 41% qui ont voté dans l’opposition. implacable contre le kirchnérisme.

L’ancien président a démenti ce vendredi de Twitter les versions de sa prétendue approche des représentants du parti au pouvoir pour s’entendre sur un agenda de questions. De son environnement, ils soutiennent qu’il l’a fait avant l’insistance de certains journalistes à évoquer ces «faux contacts», quelque chose qu’ils attribuent aux centrales de La Cámpora voulant briser l’opposition, mais aussi ils supposent de façon conspiratrice que derrière ces versions se trouve Rodríguez Larreta.

Rodríguez Larreta, Carrió et Macri, dans des moments plus détendus

“Nous ne pouvons pas laisser tomber”, Miguel Angel Pichetto, l’un de ceux impliqués dans ces versions, a déclaré à Macri. Mais le fondateur de PRO a également inclus dans son tweet une série de conditions de rencontrer d’autres forces politiques pour discuter des questions d’Etat, conformément à la demande formulée par Cristina Kirchner dans sa lettre.

Et là, il a énuméré les questions qui, à son avis, un «agenda de dialogue public» devrait envisager: de la Constitution nationale «sur la table» à «l’annulation de l’assaut de la justice, avocat, à la Cour et à la propriété privée ». La mention de l’avocat n’était pas innocente. Carrió avait pris un virage et était accompagné de Santilli (c’est-à-dire Rodríguez Larreta).

Macri a parlé sur le sujet dans un le déjeuner en plein air qu’il a partagé ce vendredi au restaurant Dandy à Acassusso, après une réunion qu’il a tenue avec des leaders PRO et d’autres collaborateurs dans leurs bureaux à Olivos. Là-haut il a sans garde et accompagné de Hernán Lombardi, entre les réactions spontanées des gens du lieu qui l’ont étonné: il a passé un long moment à accepter de prendre des photos avec d’autres convives, serveurs et cuisiniers.

Une des dernières rencontres des durs et modérés de JxC: Bullrich, Macri, Rodríguez Larreta et Vidal

Pour l’ancien président, la décision de ne pas approuver le cahier des charges Rafecas et de voter ensemble Il a déjà été repris par Together for Change en début d’année. Pour le modifier, comme le veut désormais l’axe Carrió-Rodríguez Larreta-Vidal, il faudrait résolvez-le de manière organique. Et Macri serait convaincu que le JxC Interblock au Sénat, qui ressent pleinement l’impolitesse de Cristina Kirchner, il garderait la posture d’origine. Surtout la majorité des sénateurs UCR.

“Lilita peut dire ce qu’elle veut, mais elle n’a pas un seul sénateur”, mettre en garde contre Macri, qui, d’après ce qu’il a dit à ses proches, je ne sais toujours pas clairement pourquoi Carrió est en colère contre lui (il a souligné qu’il lui avait «manqué de respect»). “Nous ne discutons que de la question Rafecas”, a assuré l’ancien chef de l’Etat.

Comment ce dilemme sera-t-il résolu? D’un côté et de l’autre, ils croient que ils doivent d’abord se réunir pour débattre de la table nationale d’Ensemble pour le changement. Ils ont eu le Zoom lundi dernier et ils ne l’ont programmé que lundi prochain. Il y a une éternité pour éviter l’accélération des tensions internes. Ce week-end, ils se mettront d’accord sur un contact pour les prochaines heures qui sera la clé.

