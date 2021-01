Du secteur forestier-industriel, ils exigent des règles du jeu claires pour augmenter les investissements et ainsi pouvoir profiter de la plus grande demande mondiale (Photo: INTI)

Le marché argentin du bois, avec plus de 1,3 million d’hectares boisés, ne peut pas profiter pleinement de la forte demande de matières premières et de pignons de pin dont ont besoin des économies actives comme la Chine et les États-Unis, faute d’investissements adéquats dans un contexte de forte incertitude et avec un potentiel d’exportation d’environ 6 000 millions de dollars par an.

Aujourd’hui, l’Argentine affiche une balance commerciale déficitaire dans le secteur sylviculture-bois, puisque par exemple uniquement pour l’achat de papier et carton d’emballage à l’étranger, elle importe pour environ 600 millions de dollars chaque année. Cela ne pouvait qu’être évité Si le pays réalise les investissements nécessaires pour remplacer les importations, cependant, pour les investisseurs, les conditions juridiques, économiques et politiques ne sont pas données.

Marcos Pereda, producteur de bois et expert de l’industrie d’exportation, a commenté lors d’un dialogue avec Infobae Quoi “Aujourd’hui, nous avons un taux de change qui favorise les exportations de bois et de sylviculture, bien que le secteur doive payer des retenues comprises entre 3 et 4%. Là où les avantages ne sont pas présentés, par rapport à d’autres pays de la région comme l’Uruguay, le Chili et le Brésil, c’est en matière industrielle, car notre secteur manque d’investissements depuis longtemps. Nous ne sommes pas non plus les plus compétitifs en termes de productivité, car les usines de bois sont de petite taille. Là, nos voisins produisent avec une plus grande valeur ajoutée ».

Les ventes, principalement de bois et de rouleaux de pin, ont de nouveau été réactivées aux Etats-Unis, grâce à la montée en puissance de ce marché même dans le contexte de la pandémie. Actuellement, les expéditions de l’Argentine vers le marché américain sont à nouveau proches des ventes réalisées en 2008, lorsque la crise hypothécaire a ralenti la performance du secteur de la construction dans ce pays.

À tout cela s’ajoute la demande accrue de la Chine, où l’offre internationale pour le bois a conduit le géant asiatique à réduire ses droits de douane à l’importation et a ordonné une réduction allant jusqu’à 4% afin de rendre moins cher l’achat extérieur de matière première. pour approvisionner en local du géant asiatique.

Impact du manque d’investissement

Selon Pereda, le manque d’investissements véritables sur le marché sylvicole en Argentine conditionne le développement du secteur qui «exporterait aujourd’hui pour environ 6 milliards de dollars par an, s’il disposait des plantes et de l’industrie nécessaires pour produire et transformer la matière première que le monde réclame actuellement. Et cela pourrait également générer environ 350 000 emplois ».

Pereda a assuré que «Dans tous les domaines liés à la foresterie, il y a un manque d’investissement et cela est dû à l’insécurité juridique et à l’instabilité politique, économique et fiscale qu’offre l’Argentine. C’est la principale chose qui a un impact pour qu’il n’y ait pas de gros investissements. Une usine de pâte à papier qui produit annuellement plus d’un million de tonnes nécessite un investissement de 1,5 milliard de dollars. Et les sociétés forestières basées dans le premier monde n’ont des investissements que s’il y a une sécurité juridique qui est projetée pendant au moins trente ans. Et l’Argentine n’a pas montré cela depuis les années 90 ».

Enfin, Pereda a expliqué que notre pays pouvait générer jusqu’à 3 ou 4 millions d’hectares boisés, mais aujourd’hui il atteint à peine 1,3 million d’hectares. De même, le secteur forestier a actuellement une balance commerciale négative pour l’Argentine. Un exemple est que tout ce qui est un emballage et qui utilise du bois et du papier carton est importé. De cette manière, environ 600 millions de dollars sont importés chaque année et l’autosuffisance pourrait être atteinte si l’Argentine disposait des industries nécessaires.

