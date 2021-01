Sedatu remodèlera le stade où joue l’équipe de Pío López Obrador (Photo: File)

La Secrétariat du développement territorial et urbain (Sedatu) a alloué un budget millionnaire pour rénover le stade où joue l’équipe de baseball Aras de Palenque, qui a été fondée par l’un des frères d’Andrés Manuel López Obrador.

C’est comme ça qu’il l’a fait savoir Mexicains contre la corruption et l’impunité (MCCI) ce lundi 11 janvier, en précisant que le secrétariat en charge de Román Meyer Falcón a attribué 89 millions de pesos à travers la société Alz Construcciones SA. de CV, originaire de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Dans la note informative, signée par Raúl Olmos, il est expliqué que la conclusion du contrat avec l’entreprise ne s’est pas produit par affectation directeEn fait, il y a eu deux tours, car selon ce qui a été rapporté par Sedatu, 26 entreprises qui ont participé, mais qui ne répondaient pas aux exigences établies depuis l’appel, ont été disqualifiées.

“Au premier tour, il y avait un consortium de quatre entreprises de construction qui a présenté une proposition 33 millions de pesos moins chère que celle qui a finalement été déclarée gagnante. […] Alors qu’au deuxième tour, il y avait une entreprise de construction qui a proposé de réaliser les travaux 12,5 millions de pesos moins chers“Lit la note intitulée” Le gouvernement d’AMLOstadio va transformer une équipe de baseball présidée par Pío López Obrador.

Il faut se rappeler que Pío López Obrador est le même frère du chef de l’exécutif fédéral qui a été impliqué dans un scandale vidéo dans lequel On le voit recevoir de l’argent au nom d’Andrés Manuel et du Mouvement national de régénération; cependant, le stade appartient à la commune de Palenque.

Selon ce qui a été publié par l’organisation civile, la réhabilitation consistera en la construction de nouveaux stands, des boites, 12 Locaux commerciaux dans différentes parties stratégiques, vestiaires avec des douches pour les joueurs et sera construit sanitaire tant pour le public que pour les joueurs.

En plus de cela, le terrain de jeu sera amélioré, car il sera doté d’un meilleur équipement d’éclairage que celui que vous possédez déjà. “Les luminaires seront placés sur les sols et les poteaux, les lignes LED suspendues dans les plafonniers, les réflecteurs pour la cour et la mise à jour pour l’éclairage extérieur“, De telle sorte que la superficie construite sur la propriété sera étendue à 15 372 mètres carrés de construction, plus du double par rapport aux 5 793 actuels.

Ce n’est pas un secret que le président López Obrador promeut à plusieurs reprises la base-ballcar il a admis à plusieurs reprises que c’est son sport préféré. De plus, la zone de Palenque et la proximité que Pío représente avec Guacamayas ont attiré l’attention du MCCI, qui se définit comme un société dédiée à la prévention, au signalement, à la punition et à l’éradication de la corruption et de l’impunité.

En plus de cela, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad a lancé un affichage sur son site officiel dans lequel il défend l’autonomie de la Institut national de la transparence, de l’accès à l’information et de la protection des données personnelles (INAI) avant l’intention présidentielle que le Secrétariat de la Fonction Publique (SFP), en charge d’Irma Eréndira Sandoval, absorbe ses fonctions.

“Les Mexicains contre la corruption et l’impunité condamnent l’intention du président et son gouvernement d’éliminer les organisations autonomes et d’intégrer leurs fonctions dans l’exécutif », a déclaré énergiquement MCCI dans le premier paragraphe de son manifeste.

Dans ce même affichage, l’association fondée par Claudio X. González Il a exprimé son inquiétude pour l’avenir, car tout comme elle cherche à violer l’autonomie de l’INAI, de la Cofece ou de l’IFT, il y a un risque que l’Institut national électoral, Banxico ou la Commission nationale des droits de l’homme soient cooptés par l’exécutif fédéral.

