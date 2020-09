Les responsables américains ont mis en garde vendredi contre des décès « massifs » potentiels alors que plus de 20 000 pompiers de tout le pays ont combattu des incendies de forêt meurtriers sur la côte ouest.

Une prévision d’un temps plus frais offrait un espoir de répit dans les prochains jours, mais l’ampleur réelle de la destruction causée par des dizaines d’incendies massifs en Californie, dans les États de l’Oregon et de Washington restait difficile à évaluer.

Il y a eu 16 décès confirmés cette semaine, avec de larges étendues de terre encore coupées par les flammes.

« Nous nous préparons à un incident mortel de masse sur la base de ce que nous savons et du nombre de structures qui ont été perdues », a averti vendredi Andrew Phelps, directeur du bureau de gestion des urgences dans l’Oregon.

Selon le Washington Post, l’Oregon définit «l’incident de mort de masse» comme celui qui cause la mort et la souffrance qui ne peuvent être satisfaites par les ressources individuelles ou communautaires habituelles.

« Nous prévoyons que le nombre (de morts) pourrait potentiellement augmenter à mesure que nous retournons dans des zones qui ont été ravagées par les flammes et, de toute évidence, la fumée commence à se dissiper », a averti le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, alors qu’il visitait une forêt brûlée près du nord en furie. Incendie complexe.

Dix personnes ont été confirmées mortes de cet incendie dans le comté de Butte, qui a été poussé à un rythme sans précédent vers la ville d’Oroville plus tôt dans la semaine par des vents forts et secs et des températures en flèche.

Mais Newsom a déclaré que le temps « commençait à coopérer », avec des vents se calmant et des prévisions de pluie.

Dans l’Oregon voisin, où un million d’acres (400 000 hectares) ont brûlé et trois personnes seraient mortes et des dizaines seraient toujours portées disparues, le gouverneur Kate Brown a également exprimé l’espoir qu’un coin avait été tourné.

Plus de 40000 Oregoniens ont fui leurs maisons jusqu’à présent, avec environ un demi-million sous avertissements d’évacuation, a déclaré Brown lors d’une conférence de presse – clarifiant les chiffres plus élevés précédemment donnés par les responsables de l’État.

«Le système météorologique alimentant ces incendies au cours des derniers jours est enfin tombé en panne», a-t-elle déclaré.

« Nous prévoyons de l’air plus frais et de l’humidité dans les prochains jours, ce qui est vraiment une bonne nouvelle. »

Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues en raison des incendies, a déclaré Brown.

Alors même que les prévisions météorologiques offraient de l’espoir, Newsom a brossé un tableau sombre de la Californie comme le canari dans la mine de charbon du changement climatique.

« Je suis un peu épuisé de devoir continuer à débattre de cette question », a-t-il déclaré dans des commentaires télévisés alors qu’il parcourait les dégâts. «C’est une sacrée urgence climatique. C’est réel, et cela se produit.

« C’est la tempête parfaite. »

Il a ajouté: « La Californie, mes amis, c’est l’Amérique qui avance rapidement. Ce que nous vivons ici vient aux communautés partout aux États-Unis d’Amérique, à moins que nous n’agissions ensemble sur le changement climatique, à moins que nous ne nous désabusions de tous les BS qui a été craché par un très petit groupe de personnes. «

– «Perte totale» –

L’incendie complexe d’août de cette semaine est devenu de loin le plus grand incendie enregistré de l’histoire californienne, ravageant 746 000 acres de végétation sèche dans le nord de l’État, alors que de multiples incendies se sont combinés.

Mais ce n’est que l’un des quelque 100 grands incendies sur la côte ouest, et d’autres incendies à croissance rapide plus proches des zones peuplées se sont révélés plus meurtriers.

« Nous sommes à court de mots en ce moment », a déclaré Bobbie Zedaker au San Francisco Chronicle, après que des tests ADN ont prouvé que son neveu de 16 ans disparu faisait partie des personnes tuées par l’incendie du complexe nord.

Deux autres personnes ont été tuées près de la communauté rurale de Happy Camp, a déclaré vendredi à l’. une porte-parole de Cal Fire.

Mais dans une région montagneuse du centre de la Californie, près de l’endroit où brûle le Creek Fire, certains membres d’une communauté autochtone ont refusé de quitter leurs maisons malgré les ordres d’évacuation.

«Je ne pense pas que cela se produira de cette façon», a déclaré James Hancock, 52 ans, dont la maison sur la réserve indienne de Cold Springs Rancheria n’a actuellement ni lumière, ni électricité, ni eau.

Les énormes incendies de forêt sont de plus en plus courants, l’Organisation météorologique mondiale déclarant que les cinq années jusqu’en 2019 étaient sans précédent pour les incendies, en particulier en Europe et en Amérique du Nord.

Le changement climatique amplifie les sécheresses qui assèchent les régions, créant des conditions idéales pour que les incendies de forêt se propagent de manière incontrôlable et infligent d’énormes dommages matériels et environnementaux.

