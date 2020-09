La chanteuse a déclaré qu’elle ne se souciait pas de ce qu’ils pensaient d’elle (Photo: . / Mario Anzuoni)

Selena Gomez Il n’est pas au monde pour écouter des critiques inutiles, qu’il s’agisse d’un troll Internet ou de l’un de ses anciens partenaires. C’est ainsi que l’actrice l’a clairement expliqué lors d’une interview avec le YouTuber NikkieTutoriels.

La chanteuse a récemment lancé sa propre ligne de maquillage appelée Rare Beauty, c’est pourquoi elle en fait la promotion. C’est grâce à cela que la star a eu une conversation avec l’influenceuse Nikkie de Jager. Ils testaient tous les deux les cosmétiques de Beauté rare à distance et ont parlé de leur vie personnelle.

Gomez a mentionné qu’au fil des ans, elle avait beaucoup appris de son maquilleur, Hung Vanngo. Elle considère que c’est une partie tellement importante de sa vie qu’il sera celui qui sera choisi pour se maquiller le jour de son mariage.

« Il fera mon maquillage le jour de mon mariage, Vous savez ce que je veux dire?… qui n’arrivera jamais« Gomez a plaisanté, prétendant qu’elle avait une montre au poignet.

Selena Gomez a été invitée sur la chaîne NikkieTutorials (Photo: Capture d’écran)

Le protagoniste de « The Wizards of Waverly Place » a ri et a ensuite déclaré que c’était une blague, car elle est très bien sans partenaire.

« Je veux dire que c’est vraiment amusant maintenant […] mais c’est difficile en quarantaine. Ce ce n’est pas non plus une invitation. C’est drôle parce que je poste des choses qui disent que je veux un petit ami et des trucs … Je ne le pense pas vraiment. Les garçons sont trop de travail« Ajouta Gomez.

Pour sa part, Nikkie était d’accord avec cette dernière déclaration, mais a plaisanté avec Gomez pour ne pas parler à son fiancé du commentaire qu’elle avait fait.

«Oh, tout ira bien. Chacun de mes ex pense que je suis fou alors je m’en ficheRépondit Gomez.

Gomez a avoué qu’il s’était amusé pendant sa vie de célibataire (Photo; . / Guillaume Horcajuelo)

Au cours de l’interview, Gomez a ajouté qu’elle avait conçu cette ligne de maquillage pour aider ceux qui l’utilisaient à se voir de manière plus positive. Ceci, basé sur l’expérience qu’elle a eue en s’acceptant.

« Je veux être de plus en plus à l’aise avec moi-même. J’ai passé des années et des années à penser que ça devait être d’une certaine façon, mais plus je grandis, plus ce sentiment disparaît. Maintenant, je veux juste rester en bonne santé, travailler et faire de grandes choses jusqu’à ce que je ne puisse plus. Et je veux fonder une famille », a-t-il expliqué.

D’un autre côté, la désormais femme d’affaires estime que c’était le bon moment pour créer sa propre ligne de maquillage.

«C’est vraiment un bon moment pour moi, Je suis célibataire depuis près de cinq ans et je pense que c’était très important pour moi.. Je me sens très bien et je ne regrette rien », a-t-il expliqué.

Selena Gomez et Blackpink ont ​​sorti « Ice Cream » en août (Photo: Instagram @ selenagomez / @ blackpink)

En plus de cela, Gomez a précisé que ce n’est pas un projet dans lequel elle a simplement décidé de mettre un nom, mais que c’était quelque chose qui a pris deux ans et demi à se développer et à terminer.

«Je voulais que ce soit un espace, parce que je travaille au sein de la communauté de la santé mentale, alors je voulais que ce soit ce sera à propos de moi d’être honnête. Je crois en mon produit», A-t-il affirmé.

Un 2020 profité de

La chanteuse a ajouté sa ligne de maquillage à une liste assez longue de réalisations malgré sa quarantaine. En plus de ses produits de beauté, le 27 août, Gomez et groupe de filles K-pop Blackpink a sorti son nouveau single tant attendu « Crème glacée», Qui a été bien accueilli par les deux groupes de fans.

Comme si cela ne suffisait pas, Gomez a également créé sa propre émission de cuisine via la plate-forme HBO Max. « Selena + CHEF», L’émission a été enregistrée pendant le confinement pour le coronavirus et à travers 10 épisodes, il a appris à cuisiner des recettes de la main d’un chef invité.

