Le concept de la nouvelle propriété de Selina au Mexique est «entre le saint et le profane»

Mexique, Guanajuato, 4 septembre 2020. Selina, la nouvelle proposition de colive et de cowork pour les voyageurs et les nomades numériques, arrive ce mois-ci dans l’une des villes du patrimoine national: San Miguel de Allende, Guanajuato.

Selina prenez l’historique Vista Hermosa Hotel, à quelques pas de l’entrée de la Parroquia de San Miguel Arcángel et à côté du musée San Miguel, et ouvrez les portes de ses 35 chambres privées qui comprennent des suites standard et 2 lofts; et sa terrasse pour des événements jusqu’à 120 personnes avec l’une des plus belles vues de la ville.

L’hôtel dispose d’une mezcalería et d’une cafétéria au rez-de-chaussée dans ses installations, ainsi que d’une terrasse bien-être qui vous permettra de profiter d’un cours de yoga ou de méditation tout en profitant des paysages colorés de ce bel endroit.

Selina San Miguel de Allende il a le concept d’être l’intersection entre le sacré et le profane; entre le traditionnel de la ville et la vie actuelle; une irruption de l’art urbain au milieu d’une destination coloniale.

Cette nouvelle propriété crée un environnement mystique qui vous fera vivre des expériences uniques allant d’heures de méditation à regarder le coucher du soleil sur le toit de Sagrado dans une atmosphère de fête, qui fait également office de bar-restaurant de l’hôtel et est exploité par Culinaria. Chic, une entreprise reconnue pour sa qualité et sa tradition dans l’événementiel.

Être un hôtel né à l’époque du COVID-19, Selina San Miguel de Allende C’est un espace sûr qui travaille sans relâche sous les nouvelles procédures de distanciation sociale et de propreté devenant un élément central de son fonctionnement quotidien.

Selina offre à ses clients des lieux de séjour et de voyage inoubliables toujours avec une touche locale et la possibilité de travailler à distance indéfiniment. En outre, il utilise ses connaissances locales approfondies pour créer en permanence des activités et des expériences authentiques dans plus de 60 destinations à travers le monde.

Selina San Miguel de Allende

Emplacement: Cuna de Allende 11, Centro, Zona Centro, 37700

Téléphone et WhatsApp: +52 (415) 109 08 34

