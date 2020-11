Ce que l’on sait officiellement, c’est que 76 volontaires ont été administrés dans le cadre de deux essais préliminaires.

Le mois de Le mois d’août dernier a été un tournant pour le gouvernement russe quant à la contribution scientifique qu’il allait pouvoir apporter à cette pandémie mondiale due au SRAS COV 2, le nouveau coronavirus. Et c’est précisément ce mois-là, lorsque le gouvernement russe, étonnamment pour le monde, a annoncé la nouvelle qu’il avait sous enquête très avancée un vaccin enregistré contre COVID-19, avec un argument scientifique aussi attrayant que souhaité: qu’il accorderait une «immunité durable», selon les mots du président Vladimir Poutine lui-même. Et différent du reste des projets scientifiques mondiaux qui garantissaient des périodes d’immunité plus courtes, au moins six mois.

Actuellement, lorsque la course en phase III se rétrécit, elle devient complexe et nécessite une grande quantité de preuves pour produire le moment Eureka! du constat, l’une des objections qui pèsent encore sur le vaccin Spoutnik V – et que les scientifiques du monde entier soulignent avec inquiétude – est la nécessité du projet mené par l’Institut russe consacré des sciences Gamaleya publier l’avancement de vos résultats scientifiques dans des revues spécialisées -à faire l’objet d’un examen par les pairs-; et surtout que l’échantillon de cas de phase III est large, diversifié et nombreux dans le monde. Un point important, et qui fait la nature même des preuves de la phase III.

Trois mois après l’annonce de Spoutnik V, lou ce que l’on sait officiellement, c’est que jusqu’à présent, 76 volontaires de sexe masculin ont été administrés dans le cadre de deux essais préliminaires et qui, bien sûr, est répertorié comme enregistré dans la Mecque de l’essai clinique ClinicalTrials.gov, mais Les résultats de ces essais ou d’autres études précliniques n’ont pas encore été publiés, et on en sait peu sur les étapes et l’état du vaccin expérimental.

La plupart des autres projets de vaccins de phase III tels que ceux menés par les laboratoires Pfizer-Biontech, Oxford-Astrazeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Sinopharm ou CanSino Biological dans leurs différents pays ont commencé leur étude de phase III en juillet et août 2020, le projet de Spoutnik 5 Cela n’a commencé qu’en septembre, pariant toujours sur la plateforme basée sur les vecteurs d’adénovirus humains.

Personne ne peut encore revendiquer l’efficacité ou l’innocuité car les rigueurs et l’approbation de la phase III ne sont pas terminées. Spoutnik V non plus.

Malgré les annonces de ses chercheurs et de la Fonds d’investissement direct russe (RDIF) en charge de financer et administrer le projet, qui a confirmé que cette dernière étape durera six mois et comptera la participation de plus de 40 000 bénévoles. Dans la logique de l’expansion de cet échantillon diversifié et vaste que requiert la troisième phase.

Depuis que le gouvernement argentin a annoncé l’achat de 25 millions de doses de Spoutnik V – qui arrivera en deux lots, d’abord 10 millions puis 15 – et qu’il pourrait éventuellement commencer par une application locale aux groupes à risque à partir du mois de En décembre prochain, il a contraint Kirill Dmitriev, directeur général du RDIF, à apporter quelques précisions. Dans des déclarations auxquelles il a pu accéder exclusivement Infobae, Dmitriev a souligné que «bien que la priorité de Spoutnik V soit le marché russe, toutes les livraisons de vaccins à l’Argentine se feront sans préjudice de l’approvisionnement de notre marché intérieur».

Et le responsable russe a ajouté: “Le vaccin pour l’Argentine sera produit en dehors de notre pays. Le RDIF a déjà signé des accords pour la production du médicament avec 5 sociétés du Brésil, d’Inde, de Chine et de Corée du Sud. Pour le moment, ils se préparent déjà à lancer la production à grande échelle du vaccin russe ».

Regard critique

Un article récent publié dans la prestigieuse revue scientifique Nature a été déterminant pour souligner les observations de des scientifiques de différentes régions du monde s’interrogent sur l’innocuité et l’efficacité de ce vaccin. “La Russie n’a pas achevé de grands essais pour tester sa sécurité et son efficacité, et le lancement d’un vaccin non examiné pourrait mettre en danger les personnes qui le reçoivent.», Les chercheurs avancent dans la revue scientifique. Ils affirment également que cela pourrait entraver les efforts mondiaux pour développer des vaccinations de qualité contre le COVID-19, qualifiant cela de «le vaccin rapide contre le coronavirus de la Russie suscite l’indignation en matière de sécurité.

Même l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a statué en août sur le vaccin russe: «Accélérer les progrès ne doit pas signifier compromettre la sécurité».

Les inquiétudes du peu de preuves scientifiques que Spoutnik V recueille proviennent dans de nombreux cas de la recherche de la transparence d’un vaccin qui permet l’immunisation de la population sans mettre personne en danger. Et surtout, qu’il ne broie pas la valeur sociale fondamentale que les vaccins ont pour les sociétés en tant que protecteurs de maladies majeures, dont beaucoup sont mortelles.

“Simplement Je n’ai pas été en mesure de trouver les détails publiés d’un protocole», A déclaré Danny Altmann, un immunologiste à l’Imperial College de Londres, qui espère que l’essai suivra de près les réponses immunitaires des participants et surveillera les effets secondaires.

En phase III, des milliers de volontaires, d’âges et de sexes différents, participent afin de collecter des données statistiques sur l’efficacité et la sécurité du vaccin

“Le fait que les chercheurs russes sautent de telles mesures et étapes est ce qui inquiète à notre communauté de scientifiques sur les vaccins. S’ils se trompent, cela pourrait saper l’ensemble du commerce mondial », a averti Peter Hotez, spécialiste des vaccins au Baylor College of Medicine de Houston, au Texas.

Pour François Balloux, généticien à l’University College London, c’est «une décision imprudente et insensée». «La vaccination de masse avec un vaccin mal testé est contraire à l’éthique. Tout problème avec la campagne de vaccination russe serait désastreux, à la fois en raison de ses effets négatifs sur la santé et parce que cela retarderait davantage l’acceptation des vaccins dans la population», A déclaré l’expert dans une déclaration diffusée par le Science Media Center du Royaume-Uni.

Il faut dire que de nombreux experts récompensent la rapidité de réalisation du vaccin russe aux antécédents enregistrés par l’institut Gamaleya qui l’a créé. Cet Institut de recherche et de sciences appliquées avait déjà avancé des recherches sur un vaccin contre le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS), et contre Ebola. En raison de la similitude du type de plate-forme, les scientifiques russes ont apporté une petite modification et c’est pourquoi ils sont sortis les premiers avec un vaccin.

Aux inquiétudes du vaccin Spoutnik V, des voix qualifiées sont ajoutées qui tentent de clarifier le panorama. Le docteur Nadey Hakim, Vice-président de l’Académie internationale des sciences médicales, a analysé les progrès de Spoutnik V et est passé à Infobae que «la chose la plus importante pour tout vaccin est la preuve de son innocuité et de son efficacité. Le vaccin Sputnik V utilise une plateforme basée sur des vecteurs adénoviraux humains éprouvés dans plus de 250 essais cliniques menés depuis 1953. Il est encourageant de constater que davantage de pays d’Amérique du Sud négocient des accords pour produire le vaccin localement ainsi que la Chine, l’Inde, le Brésil, la Corée et la Turquie. Ces pays pourront exporter le vaccin vers les pays voisins et au-delà », s’est dit enthousiaste Hakim.

Le vaccin Sputnik V utilise une plateforme basée sur des vecteurs adénoviraux humains éprouvés dans plus de 250 essais cliniques menés depuis 1953

Selon les listes ClinicalTrials.gov, le vaccin, qui est administré en deux doses, est fabriqué à partir de deux adénovirus qui expriment la protéine de pointe de coronavirus. La première dose est un virus Ad26, la même souche utilisée dans un vaccin expérimental en cours de développement par la société pharmaceutique Johnson & Johnson et sa filiale Janssen; tandis que la deuxième dose de «rappel» est fabriquée à partir d’un virus Ad5, comme celui d’un vaccin expérimental développé par CanSino Biologics en Chine.

L’importance de la phase III

Dans la phase III, des milliers de volontaires, d’âges et de sexes différents, participent dans le but de collecter des données statistiques sur l’efficacité et la sécurité du vaccin, et normalement ce délai serait une bonne chose pour recueillir plus d’informations et de contre-indications. Aussi pour identifier les effets secondaires possibles qui ne sont pas à court terme.

S’ils ont commencé leur phase III en septembre et prévoient de commercialiser le vaccin COVID-19 en décembre, De nombreuses questions se posent quant à la hâte de supposer que le vaccin remplit les conditions d’innocuité et d’efficacité dans la population.

Officiellement, on sait que ce vaccin sera distribué le 1er janvier 2021, selon le registre national des médicaments du ministère de la Santé, consulté par les agences de presse russes. Le personnel de santé, les enseignants et les autres groupes à risque seront les premiers à le recevoir, bien que le président ait insisté sur le fait que l’application serait volontaire. Une vingtaine de pays ont lancé le processus d’achat, dont l’Argentine.

La course au vaccin est d’une dimension tellement importante qu’il suffit de comprendre que des processus de recherche qui nécessitaient entre 5 à 10 ans pour le cycle de production d’un vaccin, se sont transformés en processus de seulement 5 ou 6 mois, pour faire face à un virus tels que le SRAS-COV-2- sur lesquels des aspects de leur comportement immunitaire doivent encore être élucidés lorsqu’il infecte des personnes. Cependant, il est important qu’à court terme, nous parions sur des preuves scientifiques complètes avec transparence, sécurité et efficacité.

