Alberto Fernández, qu’il définit comme un «pragmatiste de gauche», serait probablement le président latino-américain le plus clairement profité d’une victoire de Joseph Biden aux élections présidentielles qui se tiendront mardi prochain aux États-Unis, selon un article du Financial Times sur lequel l’éventuelle politique envers la région du candidat démocrate.

Au lieu de cela, les présidents du Brésil, Jair Bolsonaro; La Colombie, Ivan Duque; et le Mexique, Andrés Manuel López ObradorIls seraient, pour des raisons liées aux positions de Biden sur les questions environnementales, parmi les plus touchés.

L’article, rédigé par Michael Stott, de Londres, et Jude Webber, de la capitale mexicaine, révèle que López Obrador a donné à Alberto Fernández un «conseil privé» sur la façon dont il devrait s’identifier à l’actuel président américain: «Avec Trump, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais ne dites rien, ne vous confrontez pas avec la”.

Écorce vs morsure

Selon la note du journal britannique, López Obrador était un bon conseil, car Trump aime lancer des ultimatums, mais il aboie plus fort qu’il ne mord, comme cela s’est produit avec la menace de fermer la frontière avec le Mexique, imposant des tarifs prohibitifs au Brésil. ou envahir le Venezuela, toutes les menaces qui se sont avérées vides.

Avec Trump, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais ne dites rien, ne vous lancez pas dans une confrontation avec lui (Consejo e López Obrador à Alberto Fernández)

En tout cas, à en juger par certaines déclarations du président argentin et, en particulier, sa tentative de reporter l’élection du nouveau président de la BID pour contrecarrer la candidature de Mauricio Claver Carone, l’élu de Donald Trump, le conseil de López Obrador à al Le président argentin semble n’avoir eu aucun effet.

Le cœur de l’article est que la région pourrait, en fait, être traitée plus durement par Biden, en raison de son accent sur le changement climatique, les droits de l’homme et la corruption, ce qui conduirait à une relation plus complexe et stricte, contrairement à ce qui Que se passait-il avec Trump, qui a fermé les yeux sur ces problèmes? “Sur les questions commerciales, (les conditions de travail) et l’environnement, Biden pourrait être beaucoup plus dur que Trump”, a déclaré l’ancien ministre mexicain des Affaires étrangères Jorge Castañeda au FT.

Dans l’image, le candidat démocrate virtuel à la présidence américaine, Joe Biden. . / Tracie Van Auken / Archives

Un pays qui a fait un mauvais pas sur ces questions est le gouvernement colombien d’Iván Duque, qui a cherché à être très favorable à Trump.

L’article cite Juan Cruz, Conseiller de la Maison Blanche sur les questions latino-américaines entre 2017 et 2019, qui souligne que avec Trump, la région avait atteint un modus vivendi: “Il est peut-être un peu noir et blanc et transactionnel, mais les présidents de la région l’ont compris.” En échange, avec Biden, ils auraient une politique grise; ils seront loués à certains égards et critiqués à d’autres et cela pourrait ressembler à un coup de fouet “.

Quoi qu’il en soit, le FT précise que Compte tenu de la situation d’urgence sanitaire et économique aux États-Unis, l’Amérique latine ne sera pas une région prioritaire. L’accent sera mis sur le Mexique, en raison de sa vaste frontière terrestre, source d’immigration illégale et de trafic de drogue, et de son statut de premier partenaire en matière de commerce et d’investissement.

Fermer, pas de priorité

Biden, qui connaît la région grâce à son expérience en tant que vice-président d’Obama, a promis de mettre fin à plusieurs politiques d’immigration de Trump. Par exemple, elle arrêterait de construire le mur à la frontière avec le Mexique et offrirait 4 milliards USD d’aide pour promouvoir des améliorations en Amérique centrale, source d’une grande partie de l’immigration aux États-Unis. Ce qui a ses risques. Par exemple, selon Thomas Shannon, ancien haut fonctionnaire du département d’État – en fait, embauché par le gouvernement Alberto Fernández pour faire du lobbying aux États-Unis – l’immigration sera le plus grand défi, car si elle n’est pas bien faite, elle peut finir par causer une augmentation de l’immigration aux États-Unis.

Une autre source de frictions sera le climat, puisque plusieurs dirigeants latino-américains, comme López Obrador, sont très engagés dans le développement du pétrole et du charbon. En fait, il y a déjà des entreprises et des législateurs américains, démocrates et républicains, qui ont jugé les mesures discriminatoires du président mexicain contraires au développement des énergies renouvelables, que López Obrador considère comme “sophistiques.

Tout comme la construction d’un mur à la frontière avec le Mexique était la proposition la plus agressive de Trump, l’initiative n’a été que partiellement réalisée. Selon le FT: Biden sera plus exigeant sur l’environnement, les conditions de travail et les droits de l’homme

“La politique énergétique sera un point clé de l’agenda économique national et de l’agenda étranger et constituera un défi pour le gouvernement mexicain”, dit-il à cet égard. Antonio Ortiz Mena, du cabinet de conseil Albright Stonebridge basé à Washington, et l’homonyme d’un politicien mexicain historique et ancien président de la BID.

De même, l’article cite que les vues de Biden sur la déforestation de l’Amazonie ont déjà bouleversé le président brésilien Jair Bolsonaro, en particulier la menace de «conséquences économiques importantes» si le Brésil ne répond pas à son plan de 20 milliards de dollars. pour protéger les forêts tropicales. Bolsonaro a répondu que Biden a déjà montré “un signe clair de mépris pour une coexistence cordiale et fructueuse”.

Biden a bouleversé Bolsonaro avec sa menace de “conséquences économiques importantes” s’il ne donne pas suite à son plan de protection des forêts tropicales. Le président brésilien a répondu que le candidat démocrate avait déjà montré “un signe clair de mépris pour une coexistence cordiale et fructueuse”.

“Le climat est un gros problème pour Biden … il isolera Bolsonaro et ses associés”, cite le FT, un haut diplomate qui suit le Brésil. «Pour eux, perdre leur grand ami du Nord peut être un problème; ils mettent tous les œufs dans le même panier ».

Comme un duc

Dans une position similaire, le Colombien Iván Duque est cité, pour avoir été celui qui a apporté le soutien le plus enthousiaste à la politique de Trump envers le Venezuela et dans l’élection du président de la BID. En tant, Juan Guaidó, qui à l’époque était reconnu par les États-Unis et d’autres gouvernements latino-américains comme le véritable chef du Venezuela, a vu son faible déclin à Washington, en raison de son soutien à la politique de «pression maximale» de Trump envers le Venezuela. Ce serait un chiffre loin d’être idéal si Biden recherche une approche plus multilatérale et négociée pour atténuer la crise humanitaire aiguë au Venezuela. Mais il est peu probable, note le FT, que Biden revienne au type de relation qu’Obama a cherché à débloquer les relations avec Cuba et le Venezuela: il sera empêché par l’anticommunisme de la communauté latino de Floride. Il faudrait plutôt des «mesures prudentes» pour instaurer la confiance.

Les présidents du Chili, du Pérou et de l’Équateur devant quitter leur gouvernement en 2021, selon l’article, Alberto Fernández de l’Argentine, “un pragmatique de gauche, se distingue comme l’un des dirigeants latino-américains qui peuvent bénéficier d’une présidence Biden.

Mais ni Trump ni Biden, conclut-il, n’ont dit quoi que ce soit sur le plus grand défi auquel la région est confrontée: mettre leurs économies, dépendantes des matières premières, à l’apogée du 21e siècle et relancer la croissance et fournir la prospérité que les populations exigent à chaque fois. plus agité.

