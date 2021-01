La sécheresse s’aggrave dans la région centrale, le cœur productif de l’Argentine

En 2020, le manque de précipitations a affecté la production agricole, en particulier dans le développement de la campagne des cultures d’hiver, comme le blé et l’orge. Mais les perspectives sont également compliquées dans certaines zones pour les semis de maïs et de soja, en particulier dans la région centrale, qui est le cœur productif de l’Argentine.

Un rapport récemment publié par le Strategic Guide for Agro of the Rosario Stock Exchange (Red Gea), reflétait que Près de la moitié de la région centrale a rejeté 2020 avec un manque d’eau de plus de 250 millimètres, par rapport à la pluviométrie moyenne des 30 dernières années. De plus, l’enquête montre que dans 30 des 35 stations météorologiques du réseau Gea, les volumes annuels par rapport à la moyenne annuelle des 30 dernières années sont en moyenne de 27% inférieurs.

«L’année de la pandémie s’est terminée avec une grande partie de la région centrale avec les chiffres annuels des précipitations en rouge. En termes productifs, le manque d’eau en 2020 a coûté à la région 2,25 millions de tonnes de soja du cycle précédent et 2,5 millions de tonnes de blé de la saison 2020/21 par rapport à la production attendue “, ont-ils commenté depuis le réseau Gea.

En outre, le rapport a déterminé qu’il y a 9 localités où la dette de pluie dépasse 400 millimètres, dont 8 dans la province de Santa Fe, et le reste à Buenos Aires, avec le district de Ramallo qui a terminé 2020 avec un 515 millimètres manquants.

Zones lésées et bénéficiaires

En ce qui concerne le problème de la province de Santa Fe, les spécialistes de Red Gea ont indiqué que Fin 2020, Rosario a terminé l’année avec 540 millimètres de moins, et Bigand et Pujato avec un manque de 470 millimètres. «En termes de pourcentage, il y avait un manque de 40 à 45% de précipitations annuelles. L’anneau qui suit cette zone est composé de 12 stations à Córdoba, Santa Fe et l’extrémité est de Buenos Aires où il y a entre 200 et 400 millimètres pour atteindre les moyennes historiques annuelles. Là, 2020 a laissé une dette d’eau de 20 à 35% », souligne l’enquête.

D’un autre côté, de la Bourse de Rosario, ils ont commenté que la répartition des pluies a profité au centre et au nord de Buenos Aires et à l’extrémité sud de Santa Fe, où le district de Rufino était de 260 millimètres au-dessus des statistiques et un cumul annuel de 1170 millimètres, et Lincoln, Junín et Chacabuco a également battu ses moyennes historiques annuelles.

Les effets de la sécheresse en 2020. La carte reflète les zones les plus déficitaires en eau (Guide stratégique pour l’agriculture de la Bourse de Rosario)

L’avant-dernier jour de 2020, il y avait des records de précipitations. Bien qu’il ait été projeté qu’ils seraient généralisés et avec des volumes importants, dans le nord de la province de Buenos Aires 10 millimètres ont été enregistrés, dans le sud de Córdoba et Santa Fe entre 7 et 14 millimètres, et à La Pampa seulement 7 sont tombés millimètres. “Dans le cœur productif de l’Argentine, le manque d’eau était nettement pire dans toute la région”, ont-ils déclaré depuis la Bourse de Rosario.

Enfin, les températures élevées et les pluies irrégulières «ont fait disparaître les secteurs à humidité régulière. La caractéristique de sécheresse douce (ou faible humidité) domine dans 80% de la zone et dans 20% du territoire. Pour atteindre des niveaux optimaux d’humidité du sol dans toute la région, il faut accumuler entre 120 et 140 millimètres au cours des 15 prochains jours, en plein milieu de la période critique pour le maïs », conclut le rapport de Red Gea.

