Une enquête réalisée par l’Observatoire routier CECAITRA (Chambre regroupant les sociétés productrices de logiciels routiers) a montré 6 Argentins sur 4 ne connaissent pas la réglementation routière qui régit la consommation d’alcool. La conclusion découle d’une enquête téléphonique réalisée par l’Observatoire dans les domiciles de l’AMBA pour vérifier le comportement des conducteurs pendant les vacances de décembre 2020.

Tandis que la plupart des personnes interrogées savent à quel point il est dangereux de conduire sous l’influence de l’alcool et ils reconnaissent -par exemple- que lorsque les limites autorisées de leur apport sont dépassées, la vision commence à avoir des difficultés à se concentrer sur la route, la motricité est affectée, les mouvements sont retardés et la possibilité de provoquer un accident de la route augmente. Mais seuls 42% des personnes interrogées ont pu répondre correctement que la limite de consommation d’alcool autorisée par la loi est de 0,5 milligramme d’alcool dans le sang.

La réponse la plus populaire à la question “à votre connaissance, quelle est la limite de consommation d’alcool autorisée pour la conduite?” avait tort: ​​”0 milligramme d’alcool dans le sang”, que 46% des personnes interrogées ont choisi. Les autres ont choisi «1 milligramme d’alcool dans le sang» (4%); «1,5 milligramme d’alcool dans le sang» (1%); tandis que 7% ont reconnu ignorer la réponse.

L’enquête routière CECAITRA: conducteurs responsables et ignorance de la limite d’alcoolémie autorisée

Interrogée sur la raison principale des accidents de la route, la réponse indiquant la «présence de conducteurs en état d’ébriété» a été choisie par 29% des personnes interrogées, demeurant la deuxième cause. En premier lieu, avec 30% des préférences, la «transgression des règles de la part des conducteurs» a été signalée.

Entre ceux qui ont répondu correctement, les jeunes de moins de 29 ans et les adultes entre 30 et 49 ans se sont démarqués: 46% des deux groupes d’âge ont choisi la réponse «0,5 milligramme d’alcool dans le sang». En revanche, le pourcentage a diminué à 31% lorsque les répondants avaient plus de 65 ans.

En revanche, parmi ceux qui ont déclaré ne pas connaître la réponse, de grandes différences ont également été observées selon l’âge. Les moins de 29 ans représentaient 1% de cette catégorie, mais les plus de 65 ans représentaient 12%.

Selon les travaux de l’Observatoire routier CECAITRA, l’excès d’alcool est la deuxième cause d’accidents de la route pour les personnes

L’univers des répondants avait un 53% de femmes et 47% d’hommes. 31% appartenaient à la tranche d’âge allant de 16 à 29 ans, 36% de 30 à 49 ans, 19% de 50 à 64 ans et enfin 14% de plus de 64 ans. En ce qui concerne la scolarité, 26% avaient des études «primaires complètes ou incomplètes», 22% des études secondaires incomplètes, 23% des études secondaires complètes, 13% des études supérieures ou universitaires incomplètes et 16% des études supérieures ou universitaires terminées ou postuniversitaires.

Facundo Jaime, porte-parole du CECAITRA, a déclaré qu ‘«il est très important de connaître la réglementation routière, mais il est également essentiel d’être conscient de la dangerosité de conduire un véhicule dépassant les limites d’alcool autorisées. De CECAITRA, nous appelons à la responsabilité dans la conduite, à prendre soin non seulement de notre propre vie, mais des personnes qui nous accompagnent et de ceux qui marchent dans la rue avec nous ».

Est-ce la faute de l’autre? Au travail, pour la plupart, les règles de circulation sont peu respectées. Mais lorsqu’on leur pose des questions sur l’attitude personnelle, la plupart disent les respecter

Et il a ajouté que «lors de l’enquête, nous avons pu constater que l’idée de l’excès d’alcool comme cause des événements routiers était celle qui était la plus choisie par les moins de 29 ans. Les accidents étant la première cause de décès de mineurs dans notre pays, il est très important que les jeunes connaissent le danger de l’alcool au volant ».

Enfin, Jaime a fini par conseiller de suivre une mesure réussie: «celle du conducteur responsable, dans laquelle on choisit une personne qui ne boit pas d’alcool et se charge de ramener le repos à la maison en toute sécurité. Cette idée nous aide à avoir une conduite responsable, sans victimes à regretter ». Selon les travaux de l’Observatoire, 45% n’avaient pas besoin de conduire pour les fêtes, 42% avaient l’intention de désigner un conducteur responsable et 13% n’avaient pas l’intention de le faire.

La perception des personnes interrogées par le CECAITRA était que pendant les vacances, la plupart d’entre elles consommaient trop d’alcool

Dans les opérations effectuées pendant les vacances, une baisse significative a été notée parmi les résultats positifs pour l’alcootest détectés à la veille du nouvel an par rapport à Noël. Entre la nuit du 24 et le petit matin du 25 décembre, les contrôles ont été augmentés – il y avait 10 points de test de plus que d’habitude – et 1 795 alcootests ont été réalisés, dont 55 (3%) positifs. Entre le 31 décembre 2020 et le 1er janvier de cette année, Le test a été réalisé sur 2 932 conducteurs, dont 35 (1,2%) dépassaient la mesure autorisée.

