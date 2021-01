(REUTERS)

Depuis quelques années, notre pays figure parmi les plus heureux du monde, et en 2020, cela ne fait pas exception. Une enquête menée par l’association mondiale WIN, une société d’études de marché et d’opinion, a révélé que La Colombie continue de se positionner comme l’un des cinq pays les plus heureux du monde.

L’enquête, qui visait à explorer la vision, les croyances et les attentes de 38 709 personnes de plus de 18 ans dans 41 pays, a révélé qu’avec 77% de leurs indices de bonheur, les Colombiens se classaient au troisième rang des citoyens qui se considèrent comme les plus heureux du mondeCela a été annoncé par des informations fournies par le journal de Bogota El Tiempo.

La Colombie, qui partage cette position avec l’Équateur, a ainsi dépassé cavec 37% dans l’indice mondial du bonheur dans le monde, qui s’établit à 40%.

Les premiers podiums ont été remportés par le Kirghizistan avec un indice de bonheur de 85% et le Kazakhstan avec 78%. Les quatrième et cinquième places ont été attribuées à l’Azerbaïdjan avec 76% et au Nigéria avec 70%.

Selon les informations fournies par l’association, l’indice de bonheur a été établi comme suit: les répondants ont été interrogés “En termes générales ¿dans votre vie, vous vous sentez personnellement “ très heureux ”, “ heureux ”, “ ni heureux ni malheureux ”, “ malheureux ”, “ très malheureux ”?, auquel ils ont dû choisir une option. De cette manière, le nombre de personnes qui ont choisi de se sentir «très heureux» et «heureux» a été soustrait du nombre de personnes qui se sont dites malheureuses ou très malheureuses, et les résultats ont été obtenus.

Selon l’association mondiale Win, l’indice de bonheur par âge indique que Les Colombiens entre 25 et 34 ans sont les plus heureux avec 45% de leur indice, suivis des jeunes entre 18 et 24 ans, avec 44% de bonheur. De leur côté, les plus de 55 ans avaient un indice de bonheur de 36%.

L’enquête a également déterminé que plus les niveaux d’éducation d’une personne sont élevés, plus ils seront heureux.car les chiffres ont révélé que ceux qui terminent un L’enseignement postuniversitaire a un taux de bonheur de 55%, tandis que ceux qui n’ont suivi qu’une éducation de base ou ne l’ont pas eue, atteignent un taux de bonheur de seulement 24%.

Sur le plan économique, l’association a également souligné que Ceux qui reçoivent un revenu d’emploi moins élevé ont un indice de bonheur de 29%, comparativement à ceux qui gagnent plus, dont l’indice se situe à 56%.

Concernant les pays où leur population a obtenu l’indice de bonheur le plus bas, l’enquête indique que c’est la Macédoine avec -3%, suivie du Ghana avec 0% et de Hong Kong avec 7%.

Parmi les autres aspects évalués par l’enquête, il y avait l’indice d’optimisme avec lequel les gens s’attendent à ce que 2021 passe. Les résultats indiquent que la Colombie a un indice d’optimisme de 29%, soit 10 points de pourcentage au-dessus de l’indice mondial, qui se situe à 19%.

L’association a également expliqué qu’en termes généraux, les gens ont tendance à être beaucoup plus heureux qu’optimistes, données qui ont été mises en évidence dans l’enquête menée dans le pays. Les résultats indiquent que 80% des Colombiens se sentent heureux, tandis que seulement 49% se sentent optimistes.

En fait, ces chiffres sont une tendance mondiale, selon WIN 54% des personnes dans le monde se sentent heureuses et seulement 43% se déclarent optimistes quant à l’avenir.

Les résultats de l’enquête ont également indiqué que le pays considéré comme le plus optimiste est le Nigéria avec 69%, et le plus pessimiste est l’Italie avec -43%, suivi de Hong Kong avec -34%. Selon les informations fournies par El Tiempo, pour le sondeur les chiffres sont directement liés au coronavirus, dans le cas de l’Italie, et dans le cas de Hong Kong, avec les difficultés qu’il a eues avec la Chine.

Le troisième élément évalué dans le sondage était la façon dont les gens perçoivent l’économie fonctionnera cette année. Un niveau général, Les données WIN indiquent que seulement 25% des personnes dans le monde croient qu’il y aura une prospérité économique dans le monde, et que ce sont les jeunes entre 18 et 24 ans qui sont les plus optimistes sur ce qui attend l’économie en 2021.

En Colombie, selon les informations fournies par les mêmes moyens, 31% des jeunes de cette tranche d’âge considèrent que cette année sera prospère, tandis que les personnes entre 55 et 64 ans ne voient que 20% de prospérité économique, tandis que les plus de 64 ans ne prédisent un bon avenir que dans 16%.

