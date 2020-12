De nombreux spécialistes indiquent que, presque comme une ironie sémantique, la cuisine israélienne définit sa singularité par la diversité des éléments qui la composent. Avec des ingrédients issus des multiples courants migratoires qui composent le paysage ethnique et culturel qui compose l’État moderne d’Israël, ce type de gastronomie fonde son identité sur la rencontre d’une pluralité de racines qui ne cessent de converger et de fusionner.

Du 3 au 13 décembre, à l’initiative de l’ambassade d’Israël, la troisième édition du Semaine de la cuisine israélienne.

Pendant onze jours un groupe de seize établissements gastronomiques, des services de restauration et de livraison proposera des plats de la table israélienne, des promotions, des dégustations, des tirages au sort, des cours de cuisine, des offres culinaires en édition limitée, des créations exclusives et même des soirées avec DJ avec un programme conçu pour l’occasion.

Les éléments les plus référentiels de la cuisine israélienne se caractérisent par être en bonne santé et avec un fort accent sur l’utilisation de légumineuses et de légumes. L’huile d’olive et l’influence des produits méditerranéens se mêlent aux courants de la cuisine typiquement nord-africaine, reprenant les ingrédients et les points de cuisson de la gastronomie juive tant de la région centrale de l’Europe que de cette région. liée à la tradition espagnole la plus étroitement liée à la culture séfarade.

Cette expression culinaire traite, dans la voix de Yotam Ottolengui, l’un de ses plus grands représentants, d’un équilibre fin entre créativité et tradition et tension alchimique qui oscille entre les deux concepts. De même, il n’est pas peu étendu chez les connaisseurs de bonne cuisine, l’idée que les recettes ici ne sont pas pures, mais qu’elles sont toujours une conversation. Suivant cette prémisse, la semaine de la cuisine israélienne propose un temps et plusieurs espaces quasi ludiques où le public peut se rapprocher, soit des restaurants participants, soit à travers l’une des propositions qui composent la programmation virtuelle de l’initiative, d’un large gamme d’alternatives pour entrer en contact plus étroit avec cette option de cuisine nutritive, saine, accessible, moderne et millénaire.

Les propositions sont variées et abordent une multiplicité de créations allant de présentations sophistiquées gourmet même des lettres de restauration rapide, sans négliger la vaisselle spécialement conçue pour la livraison ou à emporter.

Ceux qui connaissent ces types d’options apprécient généralement les avantages d’un houmous bien assaisonné avec la texture parfaite pour étendre un pain pita de qualité. De plus, la variété en termes de salades et de trempettes n’est pas courte, alors que Les plats préparés tels que les délicieux burekas ou empanadas à la pâte filo, le sandwich aux aubergines frites appelé sabij et les œufs pochés à la tomate qui composent la shakshuka ne sont que quelques-unes des nombreuses alternatives présentes pour satisfaire les palais les plus divers..

L’offre culturelle comprendra des master classes ouvertes au public. Ils seront en charge des références gastronomiques israéliennes, comme le célèbre chef Michael Katz, et des professionnels argentins comme l’influenceuse et spécialiste de ce type de cuisine, Jordana Klad.

Les établissements participant à cette initiative sont: Fayer, Schuster, Teamim, Benaim, Eretz Israel cantina, La Hummusería, Moisha Bakery, Veggie Medio Oriente, Hola Jacoba, Hilton Buenos Aires, Hotel Libertador, Yafo, Shleper, Casa Rodante (avec lettre de d’après-guerre), Shisvé et Patricia Alfie.

La Semaine de la cuisine israélienne est une initiative du Ambassade d’Israël en Argentine et bénéficie du soutien institutionnel de BA Capitale Gastronomique, un programme gouvernemental qui vise à positionner la ville de Buenos Aires comme la capitale gastronomique de l’Amérique latine. À travers 4 axes fondamentaux de l’alimentation (savoir, acheter, cuisiner et manger), il vise à promouvoir le développement gastronomique à travers la création d’emplois et le tourisme.

