Jorge Taiana s’est exprimé en plénière des commissions

La discussion entre le Frente de Todos y Juntos por el Cambio sur le transfert progressif des pouvoirs et des fonctions de sécurité, et leurs partis correspondants, s’est intensifiée avec le discours du sénateur Jorge Taiana qui a comparé les propositions de l’opposition aux arguments en faveur de la violence de genre lorsqu’il y a des «auteurs qui se présentent comme des victimes». Ils ont répondu Martin Lousteau, Esteban Bullirch Oui Guadalupe Tagliaferri tandis que Beatriz Mirkin de Tucumán a répété une défense de son collègue José Alperovich, en congé pour une affaire d’abus présumé.

Taiana, qui a remplacé Cristina Fernández de Kirchner sur son banc depuis décembre – ils ont partagé un bulletin de vote aux élections législatives de 2017 – a été catégorique: «Ils veulent transformer l’agresseur en victime, ‘Je l’ai tuée parce qu’elle a rendu ma vie impossible.’ Je n’ai pas compris pourquoi je me souvenais de cela, je me suis souvenu de cela parce que certaines des opinions dominantes se présentent comme des victimes alors qu’elles sont des auteurs », a-t-il souligné. Puis il a ajouté: “Ce qui se fait, c’est réparer un arbitraire manifeste, un copain, insolent avec ceux qui ont le moins que l’ingénieur Macri a fait dans son gouvernement et qu’il a eu des complices.”

Pour Taiana, ces articles, 86 000 millions de dollars selon Sacnun, n’ont pas été utilisés pour la sécurité mais «pour dépenser là où ils étaient le mieux, pour faire de la politique avec ça, sachant qu’ils privaient le reste du pays de ressources». Il a donné à titre d’exemple: «Briser et réparer les trottoirs en permanence est l’une des grandes choses que M. Rodríguez Larreta a faites. L’arbitraire a été commis par Macri et a été accepté par Rodríguez Larreta, qui a accepté de l’argent qui ne lui correspondait pas ».

Enfin, le natif de Buenos Aires a demandé: “Arrêtez de voler Costa Salguero” en référence au projet de vendre cet espace en face de la rivière pour construire des tours. «Ils veulent priver les habitants de la ville de la plage, du front de mer, avec la complicité des législateurs qui sont présents dans ce Sénat, ils se sont plaints qu’il n’y avait pas de négociation, maintenant il y a négociation et ils continuent de se plaindre, arrêtez de vous plaindre. , plus d’humilité et arrêtez de voler Costa Salguero ».

La participation de Taiana a rehaussé le ton de la plénière. Esteban Bullrich, ancien Buenos Aires et ministre national, a reproché la métaphore. «C’est diabolique», répondit-il. Et il a poursuivi: “Il est pervers de dire que les affaires du gouvernement font partie du gouvernement le plus corrompu.” Dans sa brève participation, il a averti qu ‘«ils veulent dominer l’adversaire qui les inquiète le plus». Guadalupe Tagliaferri a jugé “collant” le discours du parti au pouvoir et a rappelé que Anabel Fernandez Sagasti, vice-président du bloc Frente de Todos, demande généralement que toute politique ne soit pas entachée de la question du genre.

Martin Lousteau s’est joint aux questions et a rappelé que le bloc au pouvoir a un sénateur “suspendu pour allégations d’abus” et que “le ménémisme a vendu tout le front de mer”. Le tucumana Beatriz Mirkin Il a dit qu’il n’allait pas défendre cette situation mais lui a demandé “d’être juste” et a précisé qu’Alperovich n’est pas suspendu mais sous licence.

Lousteau, qui a parlé plusieurs fois, était le plus technique. “Ce n’est pas par l’esprit de négociation que cela se fait, c’est que pour finir de perpétrer cela, un minimum de députés a exigé une négociation mimique”, a dénoncé le sénateur d’Evolution-UCR, le premier à ouvrir la ronde de discussion. Il a déclaré qu’il cherchait à «se soumettre aux juridictions», qu’il «n’y a pas de volonté de dialogue» et a répété qu ‘«un processus de négociation sincère n’est pas en cours».

Il a également rappelé qu’au sein des commissions sénatoriales, où il y a deux mois le projet avait été débattu avec plusieurs exposants, le président et le vice-président du CFI ont assuré que le Conseil qui réunit les gouverneurs et leurs ministres n’intervient pas dans ces dossiers. Le Conseil fédéral de l’investissement a été inclus dans les députés pour donner un avis sur ce que la Nation et la Ville finiraient par accepter dans la commission qui devrait être formée après la promulgation de la loi pour définir quel sera le montant à transférer, que la loi estime à 24500 $ par an.

Ancien adversaire électoral d’Horacio Rodríguez Larreta, Lousteau a souligné que l’objectif “est d’affaiblir un gouverneur qui n’est pas lié à vous et qui jouit d’une grande popularité”. Et il a averti que pendant que cela est négocié dans cette commission, «150 millions de dollars sont pris à la ville par jour».

Martín Lousteau était l’un des sénateurs venus au passage

L’opposition a changé de sénateurs pour défendre l’argent de la ville lors de la plénière des affaires constitutionnelles et du budget présidée par Sacnun et Carlos Caserio. Au début de la discussion, à 8 h 07, ils ont indiqué que Guadalupe Tagliaferri, ancien ministre du gouvernement de Buenos Aires et actuel sénateur du district, prendrait la place du radical Formoseño Luis Naidenoff, président de l’interbloc Juntos por el Cambio. Le Frente de Todos a encore une fois changé de nom: il est revenu Beatriz Mirkin au comité du budget où elle avait été remplacée par Ana Almirón, de La Cámpora. Les deux ont joué un rôle important dans le débat.

Tagliaferri a déclaré que la loi est “inconstitutionnelle” et que l’autonomie d’un district est violée, en plus de souligner qu’il s’agit d’un “Vol à main armée pour défonder la ville et la mettre à genoux”.

Selon le projet à l’étude, le transfert de la garantie exigerait environ 24 500 millions de dollars. Mais le chiffre ne sera utilisé que comme calcul pour les transferts mensuels jusqu’à ce que l’administration de Rodríguez Larreta s’accorde avec la Nation sur un nouveau nombre.

Cette semaine, le chef du gouvernement, lors d’une conférence de presse à laquelle les sénateurs de son parti l’ont accompagné, a rejeté cet accord et le chiffre qui est calculé. Il a également montré son malaise pour l’inclusion du CFI où la majorité des gouverneurs péronistes ont déjà manifesté en faveur de la coupe de la Ville.

Caserio, en tant que président du budget, a admis que “ce n’est pas notre proposition, la nôtre est celle votée par le Sénat” et qu’elle a été modifiée à la demande d’un autre secteur qui, autrement, n’aurait pas voté pour. Il a exclu qu’il vise à affaiblir le chef du gouvernement. “C’est ridicule, le président va voter dans trois ans et il y a une pandémie, nous sommes avec des gens qui meurent de faim”, a-t-il considéré parmi une liste de problèmes actuels qu’il a énumérés. De son côté, Fernández Sagasti a pointé du doigt les “abus” de Mauricio Macri qui “a signé DNU entre coqs et minuit derrière le dos des provinces”. “Ils leur ont donné plus”, a-t-il rappelé et justifié le projet actuel comme une correction pour “qu’ils n’aient plus d’argent qui correspond à tous les Argentins”.

Avant de passer à la signature de l’avis, Sacnun a insisté sur le fait que la co-participation n’est pas discutée. Et il a insisté sur le fait que les 86 milliards de dollars supplémentaires de Macri à la ville “ne peuvent être défendus au nom du fédéralisme”. Et il a développé le concept d’autonomie de Buenos Aires pour qu’il apparaisse dans la version abrégée. “Nous ne pouvons en aucun cas admettre que la ville de Buenos Aires est une province”, a-t-il souligné pour écarter les arguments de l’opposition. Il a dit que cela serait “une aberration juridique” et que pour qu’elle ait le statut de province “ils doivent appeler à une réforme de la Constitution”.

“Je ne pense pas pouvoir convaincre le Frente de Todos”, a admis Julio Cobos, qui n’est membre d’aucune des commissions mais a demandé à participer.

Aux députés, après une session de près de 19 heures, le parti au pouvoir a réussi à approuver la loi fixant un montant pour la sécurité de Buenos Aires, inférieure à celle établie par Mauricio Macri par décret. Il a obtenu le minimum de voix grâce à plusieurs députés provinciaux et au soutien des quatre députés de Cordoue fédérale, le bloc qui représente le gouverneur Juan Schiaretti. L’initiative a été modifiée pour assurer ce soutien et est retournée au Sénat où, après la signature de l’avis aujourd’hui, elle est autorisée à être votée à partir de jeudi 10 dans les locaux.

L’accord de transfert avait été signé entre l’État national et le gouvernement de la ville autonome de Buenos Aires le 5 janvier 2016. Voté il y a deux mois au Sénat, le projet de loi a dû retourner à la chambre haute pour décider de l’accepter. ou pas les modifications.

Le projet établit le financement des dépenses de la police fédérale qui ont été transférées à la capitale ainsi qu’une formule pour son indexation annuelle. Pour le calcul, 80% de l’indice nominal du salaire moyen de la police fédérale argentine et 20% pour l’indice des prix à la consommation (IPC). Le montant total, fixé annuellement dans le budget national, serait transféré en douze versements. La mise à jour serait trimestrielle.

