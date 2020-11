. / EPA / JEON HEON-KYUN

Séoul, 23 novembre . .- La Bourse de Séoul a augmenté de 1,92% aujourd’hui pour la quatrième journée consécutive et a pratiquement clôturé à son plus haut historique grâce aux bonnes perspectives des exportations sud-coréennes.

Le sélectif sud-coréen Kospi a gagné 49,09 points, pour s’établir à 2 602,59 entiers, tandis que l’indice technologique Kosdaq a progressé de 0,36%, soit 3,11 points, à 873,29 unités.

Grâce à l’appétit des investisseurs étrangers, acheteurs nets pour le treizième jour, l’indice de référence était à moins de cinq entiers de son maximum historique, les 2607,1 points avec lesquels il a clôturé le 29 janvier 2018.

Les bonnes données pour les exportations sud-coréennes, qui ont progressé de 11,1% sur un an au cours des 20 premiers jours de novembre, et la perspective de la victoire du démocrate Joe Biden aux États-Unis, étant donné que Donald Trump est Ils épuisent les ressources pour y recourir, cela renforcera encore la puissance d’exportation du pays asiatique qui a stimulé les achats.

Ainsi, la plupart des grandes valeurs de la Bourse de Séoul ont progressé aujourd’hui.

Tenant compte du fait que les exportations de semi-conducteurs ont augmenté de 21,9% au cours des 20 premiers jours de novembre, Samsung Electronics, premier fabricant mondial et actif de référence dans le Kospi, a augmenté de 4,33%, tandis que le deuxième producteur mondial puce, SK hynix, avancé 3,31%.

Le fabricant de batteries rechargeables Samsung SDI a gagné 2,14% et le principal fabricant de produits chimiques LG Chem a gagné 3,31%.

Dans le secteur pharmaceutique, Samsung Biologics s’est apprécié de 0,63% et le géant Celltrion a amélioré son prix de 1,52%.

De son côté, l’opérateur du plus grand portail internet sud-coréen, Naver, a apprécié 0,18%, et son rival Kakao, 0,41%.

La monnaie locale, le won, a gagné 3,9 unités par rapport au dollar qui, à la clôture des travaux, se négociait à 1 110,4 wons.