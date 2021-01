. / EPA / YONHAP / Archives

SEOUL, 27 janvier . .- Le principal indicateur de la Bourse de Séoul, le Kospi, a reculé de 0,54% aujourd’hui, dans une journée marquée par les ventes d’investisseurs étrangers à la veille de la conclusion de la réunion mensuelle de la Fédérale américaine Réserve (Fed).

Le sélectif sud-coréen a perdu 17,75 points à 3 122,56 unités, tandis que l’indice boursier de technologie Kosdaq a reculé de 0,81%, soit 8,08 points, à 985,92 entiers.

Dans une séance où le sélectif est passé entre territoire positif et négatif, les ventes des participants étrangers ont été essentielles pour que le Kospi récolte sa deuxième baisse consécutive.

Les analystes locaux ont souligné la conclusion, aujourd’hui, de la réunion mensuelle de deux jours de la Fed à un moment où la reprise plus rapide que prévu de l’économie chinoise fait craindre à de nombreux investisseurs un éventuel resserrement des politiques budgétaires dans les économies émergentes.

Ainsi, la plupart des grands stocks ont reculé.

L’actif de référence à Séoul, Samsung Electronics, a perdu 1,27%, tandis que le deuxième plus grand fabricant mondial de semi-conducteurs, SK hynix, a perdu 0,39%.

De son côté, l’opérateur du principal portail Internet sud-coréen, Naver, a réduit sa valeur de 0,15%, alors que son rival Kakao a grimpé de 0,87% à la place.

Le premier constructeur automobile du pays, Hyundai Motor, a chuté de 2,39%.

Cependant, dans le secteur biopharmaceutique, Samsung Biologics s’est apprécié de 5,86% et son rival Celltrion de 2,02%.

La monnaie locale, le won, a gagné 2,1 unités aujourd’hui contre le dollar, qui s’échangeait à 1 104,4 wons en fin de séance.