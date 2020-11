. / EPA / JEON HEON-KYUN / Archives

Séoul, 2 novembre . .- La Bourse de Séoul s’est levée aujourd’hui à la veille des élections présidentielles américaines et de la prochaine réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale.

Le sélectif sud-coréen Kospi a progressé de 33,01 points, 1,46%, pour s’établir à 2300,16 entiers, tandis que l’indice technologique Kosdaq progressait de 1,3%, soit 10,3 points, à 802, 95 unités.

Après que le Kospi ait chuté de plus de 2,5% vendredi, l’indice de référence a rebondi aujourd’hui alimenté par l’espoir que le Federal Open Market Committee de la Réserve fédérale adoptera davantage de mesures d’assouplissement lors de sa réunion qui débutera mercredi.

L’organe de politique monétaire américain a insisté sur le fait qu’il y avait de la place pour activer davantage de stimuli, une idée qui a aujourd’hui incité les investisseurs étrangers et institutionnels à acheter à un moment marqué par l’augmentation des infections en Europe, où de nouvelles limites ont été annoncées.

La plupart des cours des principales actions sud-coréennes ont progressé aujourd’hui.

L’actif de référence du Kospi, Samsung Electronics, a augmenté de 1,41%, bien que le deuxième plus grand fabricant de puces au monde, SK hynix, ait perdu 0,38%.

Dans le secteur pharmaceutique, Samsung Biologics est devenu plus cher de 2,35% et le géant Celltrion a augmenté sa valeur de 1,45%.

Le principal constructeur automobile national, Hyundai Motor, a progressé de 3,65%, tandis que la société leader du secteur chimique, LG Chem, a amélioré son prix de 1,96% et la principale entreprise sidérurgique du pays, POSCO, a augmenté de 3, 85%.

La monnaie locale, le won, a gagné 1,5 unité par rapport au dollar qui, à la clôture de la séance, s’échangeait à 1 133,6 wons.