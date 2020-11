Le premier trimestre des évaluations s’est terminé. (Photo: .)

Avec la pandémie de Coronavirus, une maladie qui reste forte au Mexique, les parents et les élèves ont dû s’engager dans un rythme de travail avec des outils technologiques pour leur apprentissage.

L’un de ces moyens consiste à utiliser des cours virtuels ou en ligne, même le bulletin scolaire Il peut également être consulté par les mêmes moyens, selon un site Internet du ministère de l’Instruction publique (SEP).

Et est-ce qu’il y a quelques jours, SEP a révélé qu’il commencerait par l’évaluation des élèves du niveau de base, pour le premier trimestre de l’année scolaire en cours, en plus de montrer les mécanismes de ladite évaluation.

En ce sens, les élèves et les parents qui ont accès InternetIls pourront revoir l’évaluation de la première période, qui sera reflétée dans le bulletin.

Les étudiants tiennent des cours à distance en raison de la pandémie de COVID-19. (Photo: .)

Comment consulter le bulletin scolaire?

* Le tuteur ou l’étudiant doit saisir le lien suivant: https://www.controlescolar.aefcm.gob.mx:8009/ConsultaBoleta/.

* Entrez le code de population unique (CURP).

* Placez le code du poste de travail (CCT).

En cas de connaissance de ce mot de passe, l’intéressé peut accéder au lien suivant pour rechercher les informations de l’école, à savoir: https://www2.aefcm.gob.mx/principal/localiza_escuela.html.

La livraison des notes sera disponible à partir d’aujourd’hui jusqu’au 30 novembre.

Il ne faut pas oublier qu’à la fin de la dernière année scolaire, le SEP a annoncé que les notes ou le téléchargement des bulletins de vote pouvaient être trouvés via le Système d’information et de gestion de l’éducation (SIGED), où vous cliquez sur «Étudiants» et écrivez également CURP pour le révéler.

Le SEP s’est appuyé sur certains critères d’évaluation. (Photo: AP)

Y aura-t-il des échecs au cours de cette période d’évaluation ou non?

Le premier trimestre d’évaluation s’est terminé dans toutes les écoles mexicaines; Cependant, la question qui concerne à la fois les parents et les élèves de base est la suivante: y aura-t-il des échecs ou non?

À la suite de la pandémie de coronavirus, les élèves de tous les niveaux d’enseignement ont commencé l’année scolaire à distance du passé 24 aoûtPar conséquent, les étudiants ont dû s’adapter à une nouvelle étape d’apprentissage, avec l’aide de la télévision et du programme Learn at Home, via Internet, la radio ou même des cahiers d’exercices pour les régions les plus reculées du pays.

Si vous voulez être au courant des choses les plus importantes, inscrivez-vous ici et nous vous enverrons les nouvelles instantanément.

Après plus de deux mois de cours à distance, le ministère de l’Éducation publique (SEP) a annoncé quels sont les Critères que les enseignants doivent suivre pendant l’évaluation du niveau de base (préscolaire, primaire et secondaire), pendant l’accouchement qu’ils doivent suivre en raison de la crise du COVID-19.

Par conséquent, la SEP a déclaré que si l’éducation être virtuel, Il ne peut pas être noté sans fondement, car il peut être injuste et une note d’échec ne peut pas être inscrite sur le bulletin de vote.

Selon le SEP, la qualification peut varier en raison de l’environnement familial puisque l’accessibilité des appareils électroniques, la connectivité, mise à disposition d’espaces adéquats et accompagnement par des tuteurs.

Pour une meilleure évaluation en temps opportun, l’enseignant devra s’appuyer sur les efforts de ceux qui participent activement et encouragent ceux qui, pour une raison quelconque, n’ont pas établi de canal de communication, et devraient prendre en compte les éléments suivants.

Les jeunes enfants qui n’ont pas eu de contact direct avec les enseignants ne pourront pas être évalués, de sorte que le processus d’évaluation variera en ce qui concerne l’enseignement et l’apprentissage.

Les familles qui nécessitent des conseils spécifiques tels que: les horaires ou les moyens pour améliorer la qualification des enfants, peuvent en faire la demande auprès des enseignants en charge du groupe, a précisé le SEP.

PLUS SUR LE SUJET

SEP: y aura-t-il des échecs au cours de cette période d’évaluation ou non?

SEP: quand commencent les vacances d’hiver?

Guide complet du SEP pour le retour aux cours en face à face: il y aura assistance échelonnée, masques et filtres