La délivrance des diplômes se fera via Internet. (Photo: .)

Au milieu de la première période d’évaluation du niveau de base, et après plus de deux mois de cours à distance, en raison de la situation COVID-19 toujours dans le pays, le ministère de l’Éducation publique (SEP) a demandé aux enseignants d’évaluer avec équité.

En raison de l’enfermement des mineurs en raison de la pandémie de coronavirus, le SEP invité à considérer plusieurs aspects pour donner une note juste et dans le but de ne pas affecter le bien-être des élèves.

Et c’est ça du passé 24 août les mineurs doivent suivre des cours avec le support de la télévision, d’Internet ou de manuels; Cependant, plusieurs aspects doivent être considérés, car, selon le responsable du SEP, Esteban Moctezuma Barragán, tous les enfants et adolescents n’ont pas les mêmes conditions pour continuer à apprendre à la maison.

Moctezuma Barragán annoncé Que pour ces raisons, la situation de chacun des étudiants devra être analysée au moment de la qualification, puisque le processus d’enseignement et d’apprentissage n’est pas le même chez chacun d’eux.

Les étudiants ont donné des cours à distance depuis le 24 août dernier. (Photo: AP)

Selon le SEP, La qualification peut varier en raison de l’environnement familial puisque l’accessibilité des appareils électroniques, la connectivité, la mise à disposition d’espaces adéquats et l’accompagnement par des tuteurs doivent être pris en compte.

En ce sens, et sur la base des preuves que les élèves doivent envoyer ou que les enseignants doivent présenter, trois niveaux de communication ont été déterminés, à savoir:

Participation soutenue: lorsque la communication enseignant-élève est continue.

Participation intermittente: lorsque l’élève et l’enseignant s’engagent dans un travail sporadique ou partiel.

Participation inexistante: lorsqu’il n’y a pas de suivi dans le processus éducatif.

Par conséquent, pour une meilleure évaluation en temps opportun, l’enseignant devra s’appuyer sur les efforts de ceux qui participent activement et encouragent ceux qui, pour une raison quelconque, n’ont pas établi de canal de communication et devraient prendre en compte les éléments suivants.

* Donner la priorité à la fonction formative d’évaluation.

* Employez des stratégies d’apprentissage complémentaires.

* Évaluer les progrès à partir du contexte particulier des élèves.

* Tenez compte des conditions spécifiques dans lesquelles l’urgence sanitaire affecte chaque élève.

* Attribuer des notes uniquement dans les cas où le personnel enseignant est certain de l’état de santé, de l’accessibilité et de l’accompagnement de ses élèves.

* Utiliser l’évaluation comme un instrument pour améliorer l’apprentissage.

Cependant, les familles qui nécessitent des conseils spécifiques tels que: des horaires ou des moyens pour améliorer la qualification des enfants, peuvent en faire la demande auprès des enseignants en charge du groupe, a précisé le SEP.

L’apprentissage peut varier en raison de la disponibilité des appareils électroniques. (Photo: AP)

Conformément aux critères établis par la Direction générale de l’accréditation, de l’incorporation et de la revalidation (DGAIR) et par la Direction générale du développement curriculaire (DGDC), les professeurs seront en charge de ladite évaluation et en cas d’absence le directeur de l’établissement .

Les notes et les bulletins de la classe actuelle seront mis à la disposition des parents via Internet.

Pour leur part, les régions où il n’est pas possible la remise des bulletins de vote par voie électronique peut être convenue avec les autorités scolaires du campus, lorsqu’il est possible d’accéder à l’école en suivant des mesures d’hygiène, de propreté et de distance de sécurité.

Il convient de rappeler que pendant l’année scolaire en cours, le principal outil d’enseignement des classes est la télévision, avec un contenu spécial pour chaque niveau via des canaux tels que: Once TV, Ingenio TV, Televisa, TV Azteca, Imagen TV et Multimedios.

Les diffusions font partie du programme Apprendre à la maison II, qui dessert 30 millions d’étudiants et est sans publicité.

