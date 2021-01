(Photo: Cuartoscuro)

À la fin de la relâche scolaire pour la fin de l’année, le ministère de l’Éducation publique (SEP) rapporte que 25 millions 253 mille 306 élèves et un million 225 mille 341 enseignants, de plus de 230 mille écoles publiques et privées de l’enseignement de base, continueront leurs activités pratiquement dès ce lundi 11 janvier.

De même, 5,4 millions d’élèves et près de 400 000 enseignants sont réintégrés, sur plus de 21 000 écoles publiques et privées qui composent le niveau intermédiaire supérieur du système éducatif national.

À ce niveau éducatif, chaque sous-système détermine sa propre dynamique d’étude, mais tous les lycées recommenceront à travailler dans des systèmes d’enseignement à distance, dans lesquels leurs enseignants s’engagent à établir et à maintenir des liens étroits avec leurs élèves, en utilisant tous les moyens. à votre portée.

Le secrétaire à l’Éducation publique, Esteban Moctezuma Barragán, a souligné le grand engagement des enseignants auprès des filles, des garçons, des adolescents et des jeunes, pour cette deuxième étape du cycle scolaire 2020-2021, qui a permis que l’apprentissage ne soit pas interrompu.

Il a rappelé que les décisions éducatives majeures de la nouvelle école mexicaine sont le produit des accords depuis que les forums éducatifs ont commencé à consulter tout le monde, avec lesquels un travail d’équipe a été réalisé entre les autorités fédérales et étatiques, les enseignants et les agents éducatifs, les mères. et les parents.

Il a souligné que nous travaillons maintenant sur un nouveau défi, celui d’un retour sûr et prudent en classe; sans hésitation, mais aussi sans risque, qui apporte la certitude au lieu de l’incertitude, mais renforce également le droit à l’éducation.

Il a réaffirmé que les États dans lesquels le feu de signalisation sanitaire est jaune peuvent ouvrir des centres d’apprentissage communautaires qui bénéficient toujours du soutien de l’enseignement à distance.

Il a souligné que lorsque le feu de signalisation sanitaire est au vert, et tel que déterminé par les autorités de ces États, nous devons nous préparer à pouvoir commencer les cours, en respectant les neuf interventions, et ainsi renforcer un enseignement mixte, en face à face et à distance.

Pour cette raison, le programme Apprendre à la maison III est renforcé, avec une rétroaction systématique basée sur les performances des étudiants.

Il a souligné qu’Aprende en Casa III continuera avec le soutien des chaînes de télévision nationales, publiques et privées, pour continuer avec ce tissu, car il ne peut pas être donné par une seule chaîne, mais avoir des horaires différents et couvrir la plus grande surface possible.

Dans cet objectif, Aprende en Casa III bénéficiera également du soutien d’ALTÁN Redes, pour donner accès au contenu de la stratégie d’apprentissage à distance via le réseau partagé et en activant le service Zero Fee, pour garantir l’accès à l’éducation dans les domaines non couverts par la télévision.

Il a rappelé que 94% des enseignants du pays avaient accepté de commencer l’année scolaire 2020-2021 avec des cours à distance, comme l’a révélé l’enquête menée par le SEP sur le programme Learn at Home II, qui met également en évidence, que 47,2 des personnes interrogées l’utilisent, principalement, à travers la télévision pour la continuité dans l’apprentissage de leurs élèves.

Il a indiqué que l’enquête, mise en œuvre par le sous-secrétariat à l’éducation de base auprès de 291279 enseignants, directeurs, superviseurs, conseillers techniques pédagogiques et autres personnalités de l’éducation de tout le pays, indique que plus de 86% des personnes interrogées ont donné une note de 8 10 aux programmes Aprende en Casa II à la télévision.

Moctezuma Barragán a ajouté que, parmi l’ensemble de la communauté scolaire, des décisions opportunes ont été prises à la lumière des besoins diagnostiqués ces derniers mois, pour modifier et renforcer le processus d’enseignement-apprentissage, ainsi que l’utilisation appropriée et efficace de la technologie pour l’éducation publique.

Elle a ajouté qu’à ce stade de l’année scolaire, l’une des priorités est que les enseignants analysent les résultats des évaluations de la première période de ce cycle scolaire 2020-2021, pour concevoir une stratégie qui aide les élèves filles et garçons à consolider l’apprentissage attendu et apporter un soutien différencié à ceux qui en ont le plus besoin.

Enfin, il a souligné l’importance de l’apprentissage collaboratif, étendu au-delà du groupe scolaire dans son ensemble, où même les adultes participent, pour une formation complète des filles, garçons, adolescents et jeunes mexicains.