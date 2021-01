Barby Franco et Fernando Burlando ont commencé leur relation en 2014 (@ barbaritafranco21)

Entre rebondissements, ils étaient en couple pendant sept ans. Et bien qu’aucun d’eux n’ait encore confirmé la séparation, on parle d’une crise forte qui – contrairement à d’autres occasions – n’aurait pas de réconciliation à la porte et serait définitive.

Pendant votre relation, Barby Franco et Fernando Burlando ils ont annoncé leur mariage autant de fois qu’ils ont été suspendus par la suite. Incompatibilité dans leurs agendas, projets de travail de chacun et même crise économique du pays – “Amour, ça ne vaut pas la peine de dépenser autant en une nuit”, a suggéré l’avocat – étaient quelques-unes des raisons pour lesquelles ils ont reporté leur mariage. En février dernier, démissionnaire, la danseuse a révélé qu’elle avait vendu sa bague de fiançailles pour mille pesos.

Elle a appris plus tard que l’avocat avait payé plus pour le bijou et qu’elle aurait pu récupérer plus d’argent. «Cela m’a presque tué», a-t-elle déclaré à propos de la réaction de son partenaire de l’époque lorsqu’elle a découvert ce qui s’était passé. C’est qu’elle était déçue de la situation. Cette fois j’ai même eu le robe de mariée prêt. Qui a fait? Il l’a tiré au sort parmi ses millions et demi d’abonnés Instagram.

Comme l’expliquait la panéliste à l’époque, elle devait abandonner tout ce qui était lié au mariage qui – au fond – elle savait qu’il n’aurait pas lieu car, contrairement à d’autres fois, lorsqu’ils l’ont suspendu, ils n’ont pas fixé de nouvelle date.

Barby Franco: “J’ai vendu la bague de fiançailles que Burlando m’a offerte pour mille pesos” (Vidéo: “Bienvenue à bord” – El Trece)

Depuis, le couple a déclaré publiquement différentes situations qui ont déclenché une crise qu’il a réussi à surmonter. “Mais l’amour est plus fort”, a écrit les compositeurs de la chanson populaire pour le film Tango Feroz. Cependant, le début de 2021 n’a pas été le meilleur pour Barby et Fernando: ils n’ont pas fêté Noël ou le Nouvel An ensemble et cela fait plusieurs jours qu’aucun d’eux n’a parlé de leur relation.

La dernière chose que l’on savait, c’est que le 30 décembre – après avoir célébré la veille de Noël séparément – la danseuse a assuré vivre à Los Angeles le matin qu’elle avait arrangé. Cependant, l’avocat lui-même l’a délogée avec une phrase dans laquelle il a laissé entendre qu’ils étaient toujours séparés.

“Il est en colère contre Barby”, a déclaré le panéliste. Maite Penoñori, qui a lu un message de l’avocat. «(Moqueur), il a répondu qu’il n’allait pas parler, qu’il n’allait pas donner de notes. Je lui ai demandé s’il était d’accord avec Barby et il a dit: ‘Il vaut mieux être seul qu’en mauvaise compagnie’». Franco a choisi de ne pas répondre et a voulu mettre fin au problème en faisant appel à une phrase récurrente du célèbre: «Je ne parle pas de ma vie privée».

La dernière photo que Barby Franco a publiée avec l’avocat sur ses réseaux sociaux remonte au 8 décembre quand ils ont construit le sapin de Noël dans la maison qu’ils partageaient à Barrio Parque (@ barbaritafranco21) “Manda”, a écrit Fernando Burlando à côté de la dernière photo qu’il a publiée de Barby Franco sur son compte Instagram. C’était le 23 novembre (@burlandofernando)

Comme expliqué Rodrigo Lussich Dans Intruders, cette fois ce ne serait pas une crise relationnelle mais depuis trois semaines ils n’ont même pas échangé un message ou un coup de fil. «Je lui ai beaucoup parlé mais il y a des choses privées qu’il ne pouvait pas révéler. Oui il me semble c’était lui qui sentait que la chose ne donnait pas plus et l’étincelle serait la forte exposition d’elle. Il n’a plus autant envie de s’exposer», A déclaré le journaliste dans le programme de divertissement d’Amérique.

Et il a ajouté que la danseuse aurait recréé une phrase que Zaira Nara a involontairement immortalisée lorsqu’elle a annulé son mariage avec Diego Forlán. “Heureusement, je ne me suis pas marié”, Barby aurait dit à son entourage.

Le 31 octobre, la danseuse a fêté son anniversaire accompagnée de l’avocat (@ barbaritafranco21)

Jusqu’à présent, le danseur est resté dans la maison de Quartier du parc qu’il a partagé avec l’avocat qui a quitté la propriété il y a quelques semaines et n’est même pas revenu chercher ses affaires.

Seuls Barby Franco et Fernando Burlando savent s’il s’agit d’une crise temporaire ou s’ils ont décidé de mettre fin à une relation qu’ils ont vécue avec passion et amour pendant sept ans au cours desquels ils ont traversé toutes sortes de circonstances. Et pourquoi pas, cela pourrait bien être encore plus. L’amour est plus fort? Les protagonistes de cette histoire ont la réponse.

