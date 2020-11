L’équipe de communication du président élu sera composée de sept femmes. Nous vous disons qui ils sont:

Elizabeth E. Alexander, directrice des communications de la Première Dame: Elle a déjà rejoint Biden et sa colistière, Kamala Harris, en tant que conseillère de campagne. Mais ils avaient déjà travaillé ensemble: elle avait été l’attachée de presse de Biden pendant ses premières années en tant que vice-présidente à l’époque d’Obama, et avant cela, sa directrice de la communication lorsqu’il était sénateur.Kate Bedingfield, directrice des communications de la Maison Blanche: a accompagné Biden en tant que directeur adjoint de la campagne présidentielle. Elle était également directrice des communications lorsque Biden était vice-président et directeur adjoint des affaires publiques et directeur de la réponse à la Maison Blanche à Barack Obama et Biden.Ashley Etienne, vice-présidente Directrice des communications: elle a également été conseillère pendant la campagne. Auparavant, elle était directrice des communications et conseillère du leader de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. Elle était alors la première femme de couleur à occuper ce poste.Karine Jean Pierre, sous-secrétaire de presse principale: a travaillé comme conseiller de campagne. Auparavant, elle était responsable des affaires publiques pour l’organisation MoveOn.org – dédiée à la mobilisation pour diverses causes, notamment la politique et la justice sociale – et analyste politique pour les chaînes NBC et MSNBC.Jen Psaki, attachée de presse de la Maison Blanche: Il est actuellement celui qui supervise l’équipe de transition de Biden. Elle a occupé divers postes sous l’administration Barack Obama: elle a été directrice des communications de la Maison Blanche, porte-parole du Département d’État sous John Kerry, directeur adjoint des communications de la Maison Blanche et attachée de presse pendant la crise financière.Symone Sanders, avocate principale et porte-parole en chef du vice-président: elle a également été conseillère sur la campagne. En 2016, elle est devenue la plus jeune attachée de presse du Sénat, travaillant avec Bernie Sanders, alors candidat démocrate à la présidentielle.Pili Tobar, directeur adjoint de la communication de la Maison Blanche: Parmi les nouvelles nominations annoncées par Biden se trouve la seule hispanique, née en Floride mais élevée au Guatemala. Elle a été directrice des communications de la coalition pendant la campagne présidentielle de Biden-Harris. Auparavant, elle était directrice adjointe de l’organisation America’s Voice, où elle travaillait sur les questions d’immigration. Auparavant, elle était directrice des médias du leader de la minorité au Sénat, Charles Schumer, ainsi que directrice des communications du membre du Congrès Rubén Gallegos.