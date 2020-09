Le nom de Daniel Prude Cette semaine, il a rejoint la liste publique des victimes présumées d’abus policiers aux États-Unis, à la suite de la diffusion des images de son arrestation en mars dans la ville de Rochester (New York), avant sa mort sept jours plus tard. Sept agents ont été temporairement démis de leurs postes jeudi.

La famille de Prude a publié mercredi les images de l’arrestation, qui montrent comment les agents ont encapuchonné l’homme noir et pressé son visage contre le sol. L’affaire fait l’objet d’une enquête du parquet depuis avril, mais jusqu’à présent, cela était à peine arrivé et les autorités n’avaient pris aucune mesure.

Le maire de Rochester, Lovely Warren, a annoncé jeudi la suspension de sept agents, tandis que le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a exigé des « réponses » devant quelques images qu’il juge « très inquiétantes », selon le journal « The New York Times ».

« Pour le bien de la famille de M. Prude et de la communauté de Rochester dans son ensemble, Je demande que cette affaire soit résolue le plus rapidement possible », a déclaré Cuomo, qui espère que la police locale collaborera« pleinement »pour résoudre les responsabilités.

Le procureur de la République Letitia James, qui a fait mercredi son premier bilan public, a promis de mener une enquête « juste et indépendante », rappelant que ces enquêtes ont débuté peu après la mort de Prude. « Nous travaillerons sans relâche pour atteindre la transparence et la responsabilité que toute notre communauté mérite« , a déclaré.

L’affaire a conduit à des critiques similaires à celles on pouvait déjà les entendre avec la mort de George Floyd ou de Breonna Taylor, ou plus récemment avec la fusillade qui a laissé Jacob Blake immobile de la taille aux pieds, qui se remet dans un hôpital des sept coups reçus dans le dos à Kenosha (Wisconsin).