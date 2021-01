Ancien footballeur et champion du monde argentin Sergio Batista. . / José Jacomé / Archives

Tbilissi, 18 janvier . .- L’ancien footballeur argentin et champion du monde Sergio Batista a exprimé aujourd’hui sa volonté d’entraîner l’équipe géorgienne, de la transformer en une équipe “qui puisse être prise en compte”.

“Il n’y a rien d’impossible. Je suis prêt à me rendre en Géorgie et à former l’équipe géorgienne en tant qu’équipe qui puisse être prise en compte et jouer un football offensif, un football qui est un spectacle”, a déclaré le directeur technique argentin au journal. Voiture de sport géorgienne Lelo.

S’il assumait la direction technique de l’équipe géorgienne, Batista, qui a précédemment formé l’équipe de Bahreïn et le club du Qatar, aurait la tâche immédiate de préparer l’équipe à affronter des adversaires tels que l’Espagne, la Suède, la Grèce et le Kosovo lors des éliminatoires. pour la Coupe du monde de football 2022.

Selon l’ancien footballeur argentin, directeur depuis plus d’une décennie des équipes et équipes argentines, «l’Espagne sera l’adversaire le plus fort, le reste des équipes aura plus ou moins le même niveau».

La Géorgie n’a jamais participé aux Coupes du monde ou en Europe.

En novembre dernier, l’équipe géorgienne est tombée face à la Macédoine lors du match nul de la Ligue des Nations, perdant l’occasion de participer au Championnat d’Europe en 2022.

Après cette défaite, le slovaque Vladimir Weiss, entraîneur de l’équipe nationale géorgienne pendant quatre ans, a choisi de quitter son poste, raison pour laquelle la Géorgie n’a pas actuellement de directeur technique.

Le 25 mars, la Géorgie se rendra en Suède pour affronter l’équipe nationale à domicile, dans le cadre des tours de qualification, et accueillera l’équipe espagnole pendant trois jours.