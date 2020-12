Jusqu’à ce que le patient Diego Armando Maradona sont entrés dans le centre d’études diagnostiques d’imagerie qu’ils avaient mis en place avec Marta Kura, spécialiste du domaine, Sergio BerniChirurgien et colonel médical, il n’avait vu la star mondiale du football qu’à la télé ou sur un terrain.

Maradona était accompagnée de Alfredo Cahe, son médecin généraliste et partenaire avec ses collègues dans ce qui était destiné à être une entreprise d’excellence scientifique, notamment en échographie.

Cahe avait fourni le bâtiment de la rue Uruguay, en plein centre de Buenos Aires. Berni et Kura ont contracté une dette millionnaire pour importer le meilleur équipement du marché qui allait désormais «scanner» les artères de l’idole.

Le chef de la santé du numéro 10 de l’équipe nationale avait demandé un “échocardiogramme”, un test réalisé à l’aide d’ultrasons qui permet de visualiser le mouvement du cœur, fournissant ainsi des informations sur sa structure, sa résistance, sa taille et le fonctionnement des valves.

C’était en 2001, une année à oublier. La situation socio-économique du pays glisse sur la pente du pillage et de la répression. Aussi dans lequel Berni et Kura perdraient tout, produit d’un incendie 24 heures après avoir posé le diagnostic à l’athlète.

En le voyant debout devant lui, l’actuel ministre de la Sécurité de la province de Buenos Aires, se souvient de la façon dont sa poitrine se gonflait en voyant Pelusa, le gamin né à Fiorito, s’épanouir avec ses dribbles sur l’herbe. Ou les cris d’euphorie après le deuxième but contre les Anglais en Coupe du monde au Mexique 86. Ce jour-là, il était de garde dans une clinique de La Tablada.

Près de vingt ans plus tard, Berni a hâte de se souvenir avant Infobae le moment inoubliable où Cahe lui a présenté le héros. Aussi quand ils l’ont informé qu’ils avaient détecté “Les premiers symptômes indirects de ce qui sera plus tard une maladie cardiaque”, la maladie qui allait déclencher sa mort le 25 novembre.

Ce diagnostic avait été posé 15 ans après «la main de Dieu». La chronologie de cette décennie et demie ne l’avait pas bien traité. Le 4 janvier de l’année précédente, à Punta del Este, il était au bord de la mort en raison de sa toxicomanie.

Remis du choc causé par son hospitalisation à la polyclinique de La Barra, en Uruguay, son médecin de famille a décidé d’étudier en profondeur le cœur de Diego.

Il faisait face à une année d’émotions fortes. Il se rendait en Libye pour rencontrer le dictateur Mouammar Kadhafi, à Cuba pour rencontrer Fidel Castro et couronné le 10 novembre avec la soirée d’hommage d’adieu à la Bombonera. “Le ballon ne se salit pas”, inventé pour la postérité dans le discours final.

Les mots de Berni s’étouffent lorsqu’il parle du passé et du récent résultat. “Il faut analyser pourquoi l’une des personnes les plus aimées au monde est morte seule, sans compter sur l’amour de ses proches. Cette solitude mérite une réflexion profonde “, pense peut-être connaître certains détails plus que ceux exprimés.

Le ministre est proche de Veronica Ojeda, L’ex-partenaire de Maradona et mère de son dernier enfant, Dieguito fernando. La relation entre les deux est née parce qu’elle est la partenaire actuelle de l’avocat Mario Baudry, ami et ancien chef de cabinet de Berni.

“Je conseille Ojeda à titre personnel sur les questions médicales liées à la mort de Maradona. Je ne doute pas que Diego manquait d’un médecin Cahe à ses côtés dans les derniers mois de sa vie. Ce que Diego a vécu ces derniers mois est si triste que j’ai du mal à croire que tout cela est vrai. Je prie Dieu que l’enquête détermine à quoi ressemblaient ses derniers mois de vie. Diego était une personne de gentillesse, de dévouement, l’argentin de Diego était si immense qu’il ne méritait pas de mourir seul. La justice doit enquêter sur les raisons pour lesquelles l’une des personnes les plus aimées au monde est morte seule. Il donne le sentiment que ces derniers temps, la rigueur scientifique a fait défaut dans son traitement. La certitude et la consolation que j’ai, c’est qu’il a trouvé la paix dont il avait tant besoin », dit Berni, qui demande à être exempté de tout autre avis sur la performance de l’équipe médicale qui a entouré l’idole de Boca et Naples d’Italie.

La perception de Berni semble être en phase avec les phrases énergiques de Cahe, qui dans les dernières heures n’a pas hésité à exprimer que dans la mort de la plus grande idole argentine il y avait «Négligence, imprudence et inexpérience». En outre, il a soutenu que «Maradona n’était pas en état de sortie et il n’a pas non plus été profondément contrôlé “.

– Que pouvez-vous nous dire sur le cœur de Maradona?

– Nous vous détectons les premiers symptômes indirects de ce qui sera plus tard une maladie cardiaque. Cette découverte remonte à 20 ans. Il est important de se rappeler que les maladies cardiaques peuvent être primaires, c’est-à-dire typiques du cœur, ou secondaires à d’autres maladies qui ont des conséquences négatives sur la fonction cardiaque. Il est clair que Maradona a eu une vie d’excès qui a produit des dommages à plusieurs organes, principalement au cerveau, au foie et au cœur. Pour que tout traitement réussisse, le plus important est que le patient suive les recommandations médicales, c’est pourquoi l’accompagnement du Dr Cahe a été très précieux.

– Comment avez-vous rencontré Maradona et son cœur?

-La seule relation que j’ai eue avec lui était celle d’un médecin-patient. Celui qui s’est occupé de Maradona était le Dr Alfredo Cahe. En 2001, avec le médecin Marta Kura et Cahe, nous avions un centre d’imagerie diagnostique sur la Calle Uruguay. Nous étions tous les trois partenaires. Cahe a mis le bâtiment et nous avons mis les appareils les plus modernes du monde. Nous avions le meilleur équipement à ultrasons. Le Dr Kura était également l’un des rares spécialistes dans le domaine. Pour cette raison, Cahe a emmené Maradona pour un échocardiogramme. On y détecte les premiers symptômes indirects de ce qui sera plus tard une maladie cardiaque.

– Cette étude a été menée plus d’un an après l’incident de Punta del Este avec des médicaments qui ont failli lui coûter la vie …

-Oui. Cahe est allé faire une échographie des tissus mous. Nous étions très peu à l’époque à faire des études de ce type. Maintenant, vous allez vous déchirer et subir une échographie, pas en 2001. Nous avons été pionniers en Argentine en matière d’échographie. Cahe a emmené Maradona pour une échographie de la jambe et, accessoirement, une échocardiographie. C’est là que nous avons commencé à observer les premiers symptômes de ses problèmes cardiaques.

– À quoi cela ressemble-t-il dans les études d’imagerie?

– Lorsque vous regardez un film radiographique, vous voyez la pathologie. Si vous avez une tumeur, vous voyez la tumeur sur la plaque. En échographie et en particulier en hémodynamique, vous interprétez les vitesses et les flux sanguins. C’est comme un tuyau. Nous mesurons la vitesse à laquelle le sang passe à travers ce tuyau, qui sont ici les artères. En comparant les débits de tous les tuyaux, il est déterminé si tout fonctionne harmonieusement ou s’il y a un déséquilibre. Si cela se produit, c’est parce que quelque chose ne va pas. C’est ce qui s’est passé avec Maradona.

– Alors, qu’avez-vous déterminé?

– Que Maradona, avec le temps, allait avoir des problèmes cardiaques qui pourraient conduire à des maladies cardiaques, ce qu’il avait.

– Ces images, celles du cœur de Maradona qui commençait à tomber malade, existent?

– Vous ne savez pas ce que vous apprécieriez d’avoir les images du cœur de Maradona. Mais regardez, quelque chose de terrible s’est produit. Le lendemain de la dernière visite de Maradona dans notre centre de diagnostic, une femme de ménage a jeté la cigarette qu’elle fumait dans une poubelle avec des papiers et elle a pris feu. Le feu a commencé à faire fondre le plastique dans le distributeur. Le plastique génère beaucoup de fumée, noire et toxique. Les pompiers sont venus et ils ont fait un désordre, un désordre. L’eau et la fumée ont ruiné l’équipement.

– Et donc ils ont tout perdu?

– Ainsi s’est terminé le centre d’excellence diagnostique que nous avions. Nous avons tout perdu. Nous avons eu des problèmes avec les assurances. Lorsque nous avons chargé, la sortie du «corralito» nous a attrapés. La dévaluation nous a surpris. Le partenariat avec Cahe s’est terminé là, non pas à cause d’un problème avec lui, mais parce que nous ne pouvions pas remplacer l’équipement de pointe dont nous disposions. Nous étions les seuls partenaires du Dr Cahe. Pas des partenaires économiquement, mais des professionnels de la santé qui ont travaillé avec lui.

– Quelle était la relation de Cahe avec Maradona?

– Le docteur Cahe était un médecin qui a imposé à Maradona beaucoup de retenue. J’ai rencontré Diego par l’intermédiaire de Cahe, qui était son médecin de famille, et j’ai appris de près comment Diego s’occupait de lui en tant que médecin. Chaque fois qu’il avait besoin de consultations, il les faisait avec les meilleures références du pays, l’accompagnait personnellement, était présent dans chaque étude qui était faite et était 24 heures sur 24 en attendant qu’il effectue les traitements médicaux indiqués. Je ne doute pas que Diego manquait d’un médecin Cahe à ses côtés dans les derniers mois de sa vie.

– Et les images de l’échocardiogramme de Maradona?

– Ils se sont perdus dans le feu. Vous ne savez pas à quel point j’aimerais avoir ces enregistrements qui à l’époque étaient conservés dans des vidéos de type VHS. A cette époque, ils n’étaient pas stockés comme maintenant dans la mémoire d’un ordinateur. Rien n’a été récupéré. Pas à cause de l’incendie, mais à cause du désastre de l’eau et de la fumée.

– Quel était votre accord avec Maradona?

– Très professionnel. Je n’ai jamais voulu envahir leur vie privée ou profiter de quoi que ce soit. Son médecin généraliste était Cahe et il était le seul à savoir comment le contenir. Cahe avait une relation très personnelle avec ses patients. Si Maradona devait prendre un médicament à huit heures du soir, il appellerait pour voir s’il le prenait. Et s’il ne le prenait pas, il rentrait chez lui pour le lui donner.

“Ce que Diego a vécu ces derniers mois est tellement triste que j’ai du mal à croire que c’était vrai. Je prie Dieu que l’enquête détermine comment se sont déroulés ses derniers mois de vie. Diego ne méritait pas de mourir seul”, a déclaré Berni.

– La mort de Maradona aurait-elle pu être évitée?

-Dire si sa mort aurait pu être évitée est contrefactuel et spéculatif sans avoir toutes les informations médicales à jour. En matière médicale, je suis toujours prudent. Avec le peu d’informations publiques disponibles, je n’ai aucun doute que l’opération crânienne n’était pas nécessaire et a exposé Diego à un autre risque.

– Qu’avez-vous fait pour que le meilleur footballeur de la planète écrive «merci d’être un vrai médecin» sur la dédicace que vous avez signée sur le maillot de Boca?

– Rien.

– Rien?

– Rien. C’est une fierté pour moi. Il me dit que j’étais un vrai médecin. Peut-être que d’autres ne l’étaient pas.

