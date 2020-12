Sergio Maravilla Martínez a joué dans son deuxième triomphe depuis son retour à l’activité (Photo: .)

Sergio Magnifique Martinez a fait un autre pas vers son rêve de remettre la ceinture de champion du monde: il a gagné par KO technique au Finnois Jussi Koivula dans le neuvième tour par décision du juge de l’épreuve, qui a eu lieu au stade de bowling Severino Prieto, dans la municipalité de Torrelavega, en Cantabrie, en Espagne.

Le natif de Quilmes a joué dans son deuxième combat officiel depuis qu’il a décidé de réactiver sa carrière professionnelle après avoir passé plus de six ans d’inactivité. En août, il avait battu l’Espagnol José Miguel Fandiño au septième round et cette fois il a réussi à terminer le combat dans le neuvième d’un combat prévu pour dix rounds. L’arbitre a pris la décision d’arrêter le combat car le Finlandais avait une blessure au sourcil qui l’empêchait de continuer normalement.

«Je me sentais très bien. J’ai fait un travail tranquille, calmement, patiemment. Je suis très clair que j’ai besoin de filmer pour progresser. J’ai besoin de longs combats où je trouve le temps et la distance. Je pense qu’aujourd’hui j’ai pu gérer le temps et la distance du combat. J’ai commencé à accélérer et c’était fini dans la coupe. Au neuvième et au dixième (round), il allait mettre beaucoup plus de canne », a analysé l’Argentin après la victoire.

Bien que ce soit un combat dans lequel il ne s’est pas énervé, il n’a pas non plus réussi à se montrer. cependant, 45 ans (il aura 46 ans en février) a franchi une autre étape clé vers le désir qui l’a ramené sur le ring: contester à court terme Japonais Ryota Murata, propriétaire actuel de Titre des poids moyens de la World Boxing Association (WBA). Cela aurait bien pu être sa dernière présentation avant d’accepter cet événement principal ou peut-être y a-t-il encore un événement de préparation avant de se rendre en Asie pour affronter le champion (à condition que les résultats soient favorables).

“Dès que le combat a commencé j’ai commencé à avoir la distance. Je n’ai pas besoin d’avoir les écarts que j’avais au début du septième tour que j’ai assoupli. J’ai besoin d’être comme le reste du combat. J’ai gagné en vitesse, en précision avec le jab. Le jab est très puissant, il fait du bon travail. Il savait qu’il devait attaquer à partir de la septième et il travaillait juste pour ouvrir les espaces vers le bas. J’aime ce que je fais », analysa Martínez.

Les statistiques de l’Argentine sont passées à 53 victoires (dont 29 par KO), 3 pertes et 2 sans résultat. Il convient de noter que jusqu’en août de cette année, Maravilla Il s’était battu pour la dernière fois le 7 juin 2014 quand il a cédé la couronne mondiale contre Miguel Cotto au Madison Square Garden de New York.

«Je l’ai beaucoup plus apprécié qu’en août. Dans celui-ci, j’étais plus impliqué dans le combat. Dans l’autre c’était les six ans, le retour, que diront-ils. L’un est esclave de l’approbation des autres. C’est un travail de filet qui se fait avec des pas de fourmis », a expliqué le boxeur argentin qui était en charge de l’organisation de sa propre soirée via son agence Maravillabox Promotions.

La perle de l’événement était dans l’hommage que Martínez a rendu à Diego Armando Maradona, l’idole décédée il y a quelques jours: il est entré sur le ring avec le récit mythique de Víctor Hugo Morales du but des Dix contre l’Angleterre lors de la Coupe du monde 1986. «Je ne voulais pas mettre une chanson ou créer un t-shirt. Je voulais faire quelque chose que peu de gens ont fait là-bas: monter sur le ring avec l’objectif des Anglais, le meilleur but de l’histoire “, expliqua-t-il après avoir battu le Finlandais, presque dix ans plus jeune (36 ans) et avec un record de 24 victoires et 8 défaites (4 KO).

La présentation du boxeur légendaire qui était champion du monde des super welters WBC et des poids moyens WBC et WBO avait pour condiment qu’elle n’était pas diffusée en Amérique du Sud via les canaux habituels: elle était diffusée par un site de streaming spécialisé dans les sports de combat (il en coûtait 15 dollars pour y accéder) et en Europe, la chaîne EuroSport l’a passé.

Les prochaines heures seront essentielles pour savoir comment son retour fulgurant à l’activité se poursuivra. Murata aura 35 ans dans les prochains jours et accumuler exactement un an sans monter sur le ring, en tenant compte du fait qu’en décembre 2019, il a battu le Canadien Steven Butler par KO. Auparavant, il avait récupéré son sceptre au milieu de l’année dernière en battant le North American Rob Brant.

L’autre duel stellaire de la journée avait le boxeur cantabrique comme protagoniste Sergio Le garçon Garcia, qui, devant son public, a battu le Français Gregory Trenel par KO au septième tour (12-6-2, 3 KO). La section locale a prolongé la séquence de victoires de ce concours à 33 (dont 14 par KO), sans enregistrer de pertes au niveau professionnel.

