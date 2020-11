Directrice adjointe du département Hémisphère occidental, Julie Kozack; le chef de la mission du FMI en Argentine, Luis Cubeddu, et le représentant résident du FMI en Argentine, Trevor Alleyne, ont rencontré Massa et Sergio Chodos, représentant de l’Argentine auprès du FMI

Le président de la Chambre des députés, Sergio Massa, a reçu cet après-midi à la mission technique du FMI, qui a commencé sa visite en Argentine mardi dernier pour négocier avec le gouvernement national un programme étendu d’installations qui permet à l’État d’affronter paiements de la dette extérieure pour les prochaines années.

Le conclave s’est tenu dans la salle d’honneur de la présidence de la Chambre basse. L’entourage du FMI était dirigé par le directeur adjoint du département Hémisphère occidental, Julie Kozack; le chef de la mission du FMI pour l’Argentine, Luis Cubeddu, et le représentant résident du FMI en Argentine, Trevor alleyne, qui déjà ils ont rencontré le ministre de l’Économie, Martín Guzmán, le ministre de l’intérieur, Eduardo «Wado» de Pedro, et celui du travail, Claudio Moroni.

Ce fut une rencontre qui dura quelques deux Heures et il a été réalisé avec “bonne météo“Des sources révélées qui ont participé à la réunion Infobae. Massa était accompagné de Sergio Chodos, Représentant de l’Argentine auprès du FMI, et le dialogue était axé sur la recherche d’un “consensus pour garantir les accords assumés par l’Argentine”.

Sergio Massa remet une chemise River à Luis Cubeddu

Entre tasses de café et verres d’eau minérale, la discussion a tourné autour du durabilité du plan en cours de négociation, et Massa et Chodos ont réitéré le mantra qu’Alberto Fernández a répété à maintes reprises: “Nous devons grandir pour payer, les morts ne paient pas.”

Pendant ce temps, des sources proches de Massa ont révélé Infobae qu’à un moment donné de la conversation, le président de la Chambre des députés a rappelé aux représentants du FMI que, lorsque Mauricio Macri a signé le prêt Etre prêt pour 40 milliards USD, il les a prévenus que “l’accord n’allait pas fonctionner”.

Finalement, Kozack, Cubeddu et Alleyne ont entendu des représentants argentins que «le président est aux commandes du gouvernement et le ministre Guzmán est soutenu par tous les secteurs de la société.», Tandis que Massa les a assurés qu’il garantissait« un dialogue au parlement pour que l’accord aboutisse avec le plus grand soutien possible ».

Au début de la réunion, Massa lui a présenté un rivière à Cubeddu, qui a vécu quelques années en Argentine et Il s’est rendu plus d’une fois au stade Monumental pour voir l’équipe de Núñez.

En octobre dernier, la dernière mission de l’organisation multilatérale a eu lieu et les conversations qui ont eu lieu jusqu’à présent portaient sur les progrès réalisés par le gouvernement d’Alberto Fernández ces derniers jours. Par exemple, tout concernait les orientations du budget 2021 qui seraient approuvées jeudi prochain à la Chambre des sénateurs et la nouvelle formule de mise à jour des retraites qui était connue à la dernière minute lundi.

L’Argentine cherchera renégocier un programme avec le FMI pour au moins 43,9 milliards de dollars, à travers un programme Extended Facilities (EFF, son acronyme en anglais), qui disposera d’au moins 4 ans et demi de grâce pour commencer à effectuer les paiements, selon le Lundi le ministre de l’Economie, Martín Guzmán, devant différents médias internationaux, avant l’arrivée de cette mission.

La délégation de l’organisation multilatérale tiendra également diverses réunions avec le Ministre du développement productif, Matías Kulfas, et le président de la Banque centrale de la République argentine, Miguel Pesce, dans les prochains jours, car leur séjour durera près de 10 jours supplémentaires. Aussi, si l’agenda le permet, ils rencontreront les équipes techniques de l’AFIP.

L’une des préoccupations du FMI est l’excès de monnaie en circulation. Tant le rebond du dollar libre ces deux derniers jours que la remontée de l’inflation à 3,8% en octobre reflètent au moins en partie les effets de cet excès, après un enjeu monétaire record qui a servi à faire face aux impacts de la pandémie dans les entreprises et dans les revenus des personnes.

La réunion aura lieu dans la salle d’honneur de la présidence de la Chambre basse

C’est pourquoi la Banque centrale a également réagi hier augmenter le taux d’intérêt minimum Que devrait le Délais fixes bancaire, qui est passé de 34% à 37% par an. De cette manière, il cherche à réagir à la dernière augmentation de l’inflation et à essayer d’inciter davantage les investisseurs à rester en pesos et à ne pas acheter de dollars.

Au cours des discussions des prochains jours avec le Fonds, des options seront explorées pour retirer plus de pesos du marché et éviter de nouvelles pressions sur le taux de change. Mais il analysera également l’évolution des stocks de change et la nécessité d’assouplir les restrictions de change.

Sergio Massa, président de la Chambre des députés (photo: Maximiliano Luna)

La numéro un de l’organisation, Kristalina Georgieva, s’était déjà déclarée préoccupée par l’écart de taux de change élevé et la hausse du dollar sur le marché informel. Ce sera donc l’une des questions à traiter dans les négociations.

Le gouvernement a résisté à une dévaluation, malgré le fait que la distance avec le dollar libre dépasse 100%. Cette différence ne semble pas proche de céder à court terme puisqu’après une semaine de baisse de son prix, elle a fortement augmenté depuis mardi.

