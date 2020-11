L’ambassadeur des États-Unis, Edward Prado, et Sergio Massa

L’ambassade des États-Unis a rapporté aujourd’hui que l’ambassadeur Edward Prado a rencontré le président de la Chambre des députés, Sergio Massa, pour analyser les relations bilatérales entre les États-Unis et l’Argentine et à “Renforcer le partenariat entre les deux pays”.

Le déjeuner devait avoir lieu la semaine dernière, mais en raison de la session des Délégués, il a été reporté à aujourd’hui. Pendant la réunion seuls, Massa et Prado convenu de la nécessité de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays et d’élaborer un programme de coopération mutuelle. Le thème des élections présidentielles américaines de demain dans lesquelles Donald Trump et Joe Biden s’affronteront n’était pas absent.

Des sources proches de Massa ont souligné que la réunion était “très bonne” et qu’un accent particulier a été mis sur la diplomatie parlementaire. En effet, dans 15 jours, Massa et Prado participeront à un zoom avec les législateurs des deux pays. Il y aura également l’ambassadeur d’Argentine aux États-Unis, qui est en contact permanent avec Michael McCaul (R) et Jim Himes (D) et dans la mise en place du programme de travail pour 2021

Après le déjeuner, Massa s’est rendu à Salta pour participer à un événement avec le gouverneur Gustavo Sáenz et le ministre des Transports de la Nation, Mario Meoni, dans lequel ils ont annoncé un investissement pour la réalisation d’un nœud logistique multimodal et d’une gare routière à Le général Güemes, résultant des travaux nécessaires qui ont un impact positif sur la logistique intégrale de la région, améliore les exportations, génère plus de production et de nouveaux emplois.

«Amener l’investissement à Belgrano nous donne la possibilité de transformer Salta au cœur du nord de l’Argentine, dans la distribution du travail argentin. Nous faisons un pas de plus dans le rêve de l’Argentine fédérale, qui est porté par le président, qui est le plus fédéral de Buenos Aires », a déclaré Massa. Et il a ajouté: «Il n’y a pas deux Argentins ou deux sauts, il n’y a pas deux secteurs politiques, il n’y a qu’une seule Argentine et il y a des milliers de Salta qui veulent vivre mieux. C’est l’engagement de notre président avec tout Salta ».

La semaine dernière, au milieu du débat sur les acquisitions de terres, Massa a pris position en déclarant que “Le défi est de construire une politique de sécurité qui permette aux Argentins de vivre sans peur”. «Vivre dans l’État de droit signifie respecter la loi, sans exceptions ni demi-mesures. Quand quelqu’un vit en dehors de la loi, ce qu’il fait, c’est rompre le contrat de coexistence des Argentins », at-il ajouté. Dans le même temps, il a réaffirmé son engagement dans la lutte contre l’insécurité. “Notre tâche est que nos voisins vivent sans peur.”

Le lendemain, il lance son école de gouvernement sous l’aile du Front Renovador, avec l’intention de former les prochains cadres politiques. À l’occasion d’un nouvel anniversaire du rétablissement de la démocratie, l’événement a été suivi par Ricardo Alfonsín.

“Nous avons le défi de concevoir une social-démocratie et de gouverner avec des droits pour tous”, a assuré Massa dans la présentation de ProyectAR. «C’est une contribution du Front Renouveau que nous voulons faire fonctionner comme un outil pour l’ensemble de notre leadership, car le All Front est l’unité dans la diversité. Parce que l’Argentine est l’industrie et la campagne, les entrepreneurs et les travailleurs, l’enseignement public et privé. L’Argentine est un tout. Nous voulons construire ce grand accord dont l’Argentine a besoin », a-t-il ajouté.

Dans le même esprit, il a noté: «La formation à l’expérience gouvernementale est une obligation que nous avons tous. Notre intention est de sauter les frontières de la politique, de s’imprégner d’autres secteurs qui peuvent nous enseigner: recteurs d’université, scientifiques, fonctionnaires. Le défi est de franchir la frontière du sien. Incorporer les hommes et les femmes indépendamment de leur partisan ».

ProyectAr travaillera sous l’orbite de l’espace politique dirigé par Massa. Au sein de l’École de gouvernement du Front du renouveau, un “Laboratoire d’idées innovantes” sera mis en place, où convergeront les universitaires et les responsables RF qui ont des responsabilités de gestion.

